Ma sem lehetnek nyugodtak a befektetők: folytatódik a pánik a tőzsdén?

A hétfői nemzetközi pánikot követően kedden is rendkívül hektikus lehet a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén; a volatilitás a következő hetekben magas maradhat - írta Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője előrejelzésében. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1279,88 pontos, 2,97 százalékos csökkenéssel, 41 797,81 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 17,9 milliárd forint volt.

Az elemző kiemelte: az OTP árfolyamában hétfőn "rég nem látott zuhanás" következett be, napon belül 10 százalék feletti mínuszban is volt a bankpapír árfolyama, végül 5,37 százalékos, 550 forintos csökkenéssel 9700 forinton zárt. A részvény grafikonján a 9900-10 000 forintos korábbi támasz már ellenállást képez, míg támaszt a 9500 forint közelében a 200 napos mozgóátlag jelent - tette hozzá. Rámutatott arra, hogy a Mol esetében is óriási "leszúrás" volt látható: 26 forinttal, 1,01 százalékkal 2538 forintra csökkent az árfolyam 2,1 milliárd forintos forgalomban. Az olajipari részvénynél támasz továbbra is 2500 forintnál, ellenállás 2630 forintnál található.

A Richter árfolyama sem tudott megmaradni a 7500 forintos szint közelében, a papírok árfolyama 145 forinttal, 1,93 százalékkal 7350 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el; támasz 7300 forintnál húzódik a gyógyszeripari részvénynél - jelezte. Varga Zoltán arra is kitért, hogy a Magyar Telekom a 385 forintos támaszt tesztelte hétfőn, az árfolyam végül 4,0 forinttal, 1,02 százalékkal 388 forintra gyengült, a forgalom 117,3 millió forint volt. A telekommunikációs papírnál ellenállás továbbra is 394 forintnál található - fűzte hozzá.