Ide menekítik most a pénzüket a dúsgazdag magyarok: tényleg ezzel lehet most kaszálni?

Az elmúlt néhány évben a használt luxusórák piaca hatalmasat futott. Azonban a jelek szerint ennek a trendnek lassan vége szakad: a Morgan Stanley nemrégiben jelentette meg az úgynevezett WatchCharts-ot, ami a valós idejű órapiaci eladásokat követi nyomon. Eszerint pedig a legnépszerűbb luxusmárkák legkeresettebb óráinak az értéke jelentősen csökkent tavaly április óta.

A legnépszerűbb Rolex modellek értéke például a tavaszi csúcshoz képest 21 százalékot zuhant, míg a Patek Philippe esetében a legnépszerűbbek 19 százalékot vesztettek az értékükből.

A használt órák piacán jelentős növekedést lehetett megfigyelni. Ennek jele, hogy a használt órák kereskedői és azok, akik az egyedi órákba fektettek be kiürítették a készleteiket

– nyilatkozta a Morgan Stanley, ami szerint a csökkenő tendencia továbbra is velünk maradhat tekintettel a jelenlegi eladó órakészletre, illetve a romló makrogazdasági háttérre. Éppen ezért a cég arra számít, hogy a használt termékek ára tovább fog csökkenni az elkövetkezendő hónapokban. Azt pedig nehéz megmondani, hogy ez mikor fog megfordulni, mivel a legtöbb pénzügyi eszköz válságban van jelenleg, illetve egy recesszió lehetősége is ott lebeg a fejünk fölött. Azonban a cég azt tanácsolja, hogy aki tárgyakba szeretne befektetni, annak továbbra is érdemes megfontolnia. A yahoo.com segítségével most összeszedtünk pár olyan lehetőséget az órák mellett, amikbe érdemes lehet befektetni.

Fektessünk ingatlanba

Az ingatlanok már régóta az egyik legnépszerűbb befektetési lehetőségnek számítanak, valószínűleg azért, mert jó fedezetnek számítanak az infláció ellen. A nyersanyagok és a munkaerő árának folyamatos növekedésével azonban új ingatlan építése egyre drágább, ami viszont felhajtja a már meglévőek árát.

A jól megválasztott ingatlanok viszont árfelértékelődést jelenthetnek, ráadásul a befetetők a bérleti díjból is állandó bevételre tehetek szert, nem utolsó sorban pedig kiadhatják Airbnb-ként. Utóbbi pedig különösen jó lehetőségnek számít, hiszen alig pár év alatt visszahozza az ingatlan árát. Annak ellenére is, hogy a bérbeadásnak és a kiadásnak is megvannak a maga hátrányai: bár a passzív jövedelem egy kecsegtető ajánlatnak tűnhet, mégis sokszor egy teljes embert kíván a feladat. Nem biztos, hogy mindig jó bérlőt fogunk ki, illetve a lakás körüli javításokat és problémákat is nekünk kell intéznünk.

Azonban nem feltétlen kell kiadnunk a lakásunkat ahhoz, hogy ingatlanbefektetésbe kezdjünk. Rengeteg ingatlanbefektetési tröszt és közösségi finanszírozási platform létezik, amelyek segítségével elkezdhetünk ingatlanmágnásokká válni.

Vegyünk termőföldet

A gazdag elit a fejlett történelem kezdete óta vásárol magának termőföldeket. Ahhoz pedig nem kell szakértőnek lenni, hogy rájöjjünk, megéri: a termőföld ugyanis önmagában értékes, és csekély korrelációja van a tőzsde hullámvölgyeiben. Ráadásul recesszió idején is enniük kell az embereknek.

Azonban, mielőtt belekezdenénk a magyar termőföldek felvásárlásába érdemes utánanézni annak, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak erre egészen pontosan. Hazánkban ugyanis bár minden magyar és uniós állampolgár vásárolhat földet, azonban legfeljebb 1 hektár mértékig. Az ezt meghaladó telkeket csak úgynevezett földműves magánszemélyek vehetik meg.

Ez azt jelenti, hogy le kell tenniük egy speciális vizsgát, amilyen többek között az „aranykalászos gazda” vizsga is. Ezután lehetséges csak a törvényben is meghatározott 300 hektár mértékig termőföldet venni.

Nem csak a szőlészet, de a ritka borok is jó befektetések lehetnek

A pincészetek kis mennyiségben, általában mindössze néhány száz palackkal készítenek olyan borokat, amik kifejezetten jó beruházásnak számítanak. Azaz kevés, igazán értékes termék kerül a forgalomba. Ráadásul a rendelkezésre állás csak akkor csökken, ha az ember megissza a befektetését.

Egy ritka palack bor pedig biztosíthatja azt a diverzifikációt, ami szükséges ahhoz, hogy megvédjük a befektetési portfóliónkat az inflációtól és a recessziótól. Ráadásul az idő előrehaladtával folyamatosan nő az értékük, ahogy kevesebb palack áll majd rendelkezésre.

Mielőtt viszont felvásároljuk a környék pincészeteinek készleteit ne feledkezzünk el arról, hogy szükségünk lesz egy helyre, ahol a megfelelőképpen tudjuk tárolni a borokat. A lakossági borospincék pedig több tízmillió forintba is kerülhetnek. Azonban ha nem a megfelelő hőmérsékleten vagy páratartalom mellett tároljuk a palackokat, azok könnyen károsodhatnak és értéktelenné válnak. Ez az egyik oka annak, hogy korábban csak az igazán gazdagok engedhették meg maguknak ezt a luxust.