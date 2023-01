Rekordévet zárt a budapesti értéktőzsde: jelentősen megnőtt a kibocsátók mezőnye

A 2022-es év kiemelkedő eredménye a Budapesti Értéktőzsde számára, hogy a középvállalatokra specializált platformján, a BÉT Xtenden az előző évhez képest jelentősen megnőtt a kibocsátók mezőnye. Az év során 12 társaság jutott el a tőzsdei bevezetésig, amellyel 18-ra nőtt az Xtenden jelen lévő vállalatok száma. Amellett, hogy a dinamikus növekedés szemlélteti a hazai tőkepiaci ökoszisztéma fejlődését, a befektetők lehetőségeit is jelentősen szélesítette.

A Budapesti Értéktőzsde 2017-ben indította el a közepes méretű vállalkozások növekedési terveinek megvalósítását támogató platformját, a BÉT Xtendet, amely azóta a BÉT piacfejlesztést elősegítő középvállalati szolgáltatáspalettájának egyik legfontosabb elemévé vált. Az Xtend, a szabályozott piac egyfajta előszobájaként, könnyített feltételek mellett teszi lehetővé a középvállalatok számára, hogy megtapasztalják a tőzsdei jelenléttel járó előnyöket. A platform ezzel párhuzamosan a befektetők lehetőségeit is bővíti, hiszen az Xtenden dinamikusan fejlődő, hazai tulajdonú vállalatok jelennek meg.

A BÉT Xtendet a kezdeti években fokozatos fejlődés jellemezte, 2022 viszont ugrásszerű növekedést hozott. Míg az első félévben három alkalommal – Épduferr, EU-Solar, ViVeTech – szólalt meg a BÉT ikonikus csengője, ősztől jelentősen felgyorsult a növekedés. Szeptemberben három társaság – Biggeorge Property, Naturland Holding, Navigator Investments – is bemutatkozott a platformon, őket novemberben az ASTRASUN követte. A növekedés üteme év végére sem hagyott alább, sőt, ekkor további 5 kibocsátó – MULTIHOME, Compliance Data Systems, Energy Investment, Goodwill Pharma, Valberg – vezette be a részvényeit.

A 2022-ben debütált kibocsátók a középvállalati piacon képviselt szakterületek színesítéséhez is jelentősen hozzájárultak; érkeztek olyan társaságok, akik teljesen új szegmenst képviselnek az Xtenden, és olyanok is, akik az újgenerációs szektorok jelenlétét erősítették, az IT, vagy éppen az alternatív energia területén. A hagyományosnak tekinthető iparágak mellett 2022-ben többek között a kiberbiztonság, a gyógyszeripar, és az innovatív ingatlanpiac is megjelent a platformon.

Az Xtend piac amellett, hogy külső finanszírozási alternatívát kínál a nyilvános tőzsdei jelenlét mellett döntő társaságok számára, inkubációs szerepet is betölt a vállalatok további fejlődésének útján. Ezt jelzi, hogy immár két, korábban az Xtendre bevezetett vállalat is kategóriaugrást hajtott végre – a Megakrán részvényei 2021 decemberétől, a DM-KER részvényei pedig 2022 márciusától a szabályozott piac Standard kategóriájában kereskedhetők.

A Budapesti Értéktőzsde 2017-ben azzal a misszióval alapította meg a BÉT Xtendet, hogy létrehozzon egy olyan szegmenst, amely támogatja a hazai gazdaság gerincét alkotó középvállalatok növekedését. Úgy látjuk, hogy ez a munka 2022-re felgyorsult – egyre nagyobb az érdeklődés, mind kibocsátói, mind befektetői oldalról a középvállalati szegmens iránt, ez pedig olyan mértékű fejlődést eredményezett, valamint vetít előre, amely regionális szinten is az élvonalba helyezheti a Xtend piacot

– világított rá Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója a középvállalati platform bővülésének jelentőségére.

A BÉT Xtend elmúlt évben elért sikereit nemcsak a kibocsátók folyamatosan szélesedő mezőnye, hanem a forgalmi és piaci érték mutatók is igazolják. A 2022-es év végén a kibocsátók összesített piaci kapitalizációja mintegy 400 milliárd forintot tett ki.

A BÉT Xtend piac dinamikus bővülése mellett a BÉT középvállalati szolgáltatáspalettájának többi eleme esetében is kiemelkedő növekedést hozott a 2022-es év, amely a hazai tőkepiaci ökoszisztéma további fejlődését irányozza elő. Az európai uniós forrásból megvalósuló, a tőzsdére lépés finanszírozását támogató Mentor Program keretében 13 vállalat vette igénybe a támogatást, közülük 10 társaság részvényei kerültek év végéig bevezetésre a BÉT Xtendre. A BÉT által meghonosított, nemzetközi vállalatfejlesztési képzéshez, az ELITE Programhoz 3 vállalat csatlakozott 2022-ben, amellyel a hazai ELITE-vállalatok közössége a CEE régióban egyedülálló módon immár összesen 58 vállalatot számlál.

A Budapesti Értéktőzsde, stratégiai célkitűzéseinek megfelelően, a továbbiakban is támogatni fogja a középvállalatok tőzsdei felkészülését és belépését a tőkepiacra, ezzel közvetetten a középvállalati szektor fejlődését és a hazai gazdaság gyarapodását.