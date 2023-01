Videón a karácsonyi betörők: nem Kevin, hanem ezek a kamerák buktatták le őket

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett miatt indított nyomozást, miután 2022. december 27-én egy csepeli cég telephelyéről betörést jelentettek be. Az eljárás során kiderült, hogy a tettesek a karácsonyi időszakban többször is visszatértek a telephelyre, ahonnan szerszámgépeket és több száz kilogramm rézkábelt loptak el, összesen mintegy 28 millió forint értékben. A biztonsági kamerák rögzítették a bűncselekményt.

A kerületi nyomozók néhány napon belül azonosították a feltételezett elkövetőket, akiket 2023. január 2-án fogtak el. A bűncselekményt tagadó 30 éves L. Norbertet és 33 éves B. Sándort őrizetbe vették, letartóztatásuk indítványozására előterjesztést tettek, míg a beismerő vallomást tett 30 éves D. Kálmán szabadlábon védekezhet.

Egy csepeli telephelyre törtek be az év végi ünnepek alatt többször is, összesen 28 millió forint értékben vittek el szerszámgépeket és kábeleket. A XXI. kerületi rendőrök most fogták el a feltételezett elkövetőket, íme a leleplező felvétel: