Erről minden magyarnak tudnia kell! A bankszámlákon rekedhetnek az év végi prémiumok

A jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben a VG előrejelzései szerint jóval kevesebben fogják befektetni az év végi bónuszt. Akik pedig mégis, azok az állampapírok és a befektetési jegyek közül választhatnak.

Az ünnepi időszakkal elérkezett az év végi bónuszok korszaka is a vállalatoknál: a végek jelentős részénél ilyenkor ugyanis pénzjutalommal honorálják a dolgozók munkáját. A kérdés idén viszont az, hogy a cégek mekkora hányada teheti meg egyáltalán, hogy valamilyen béren felüli juttatásban részesítse a dolgozóit. És ha megteheti, akkor az hogyan fog viszonyulni az eddig megszokotthoz.

Ez az időszak pedig a lakossági megtakarítások szempontjából is érdekes, hiszen várható, hogy a szerencsések az extra jövedelmük legalább egy részét befektessék. Azonban az infláció és a rezsiköltségek emelkedése miatt feltételezhető, hogy az idei prémiumokat és pulykapénzeket igen jelentős részben elköltik majd a háztartások, vagy ha nem is, akkor is inkább a folyószámlán hagyják azt.

Ugyanakkor, ha mégis befektetnénk, akkor érdemes tudni, hogy a megtakarítási termékeknél szinte változatlan a felhozatal a néhány hónappal ezelőttihez képest. A lakossági lekötött betéteknél a legtöbb esetben stabilan 1 százalék alattiak a kamatok. Ha azonban kockázatmentes, de már jelentősebb hozamú befektetésre vágyunk, akkor a lakossági állampapírok a legkézenfekvőbbek: itt már nem lehetetlen a két számjegyű éves hozam sem.