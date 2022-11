Bárkinél beválik a legális banki csel: rengeteget spórolhat, aki ezekre odafigyel

Rengeteg bank közül válogathatunk, és sokan nem is tudják, hogy tulajdonképpen azzal, hogy a pénzünket a bankban tartjuk, igazából mi teszünk szívességet a banknak. Éppen ezért fontos, hogy mi is nyerjünk ezen, ezért mielőtt bankot választanánk alapossan járjunk utána, hogy mi mit kapunk cserébe azért, hogy pénzt helyezünk el a pénzintézetnél.

Sok banki politikából nem is gondolnánk, de valójában szívességet teszünk a bankoknak, amikor pénzt helyezünk el náluk. A betétek megléte azt jelenti, hogy a bankoknak van tőkéjük, amelyet kamatostul kölcsönadhatnak másoknak, hogy pénzt keressenek rajta. A bank kamatot fizet nekünk bizonyos számlák után, de gyakran ez a kamat elhalványul ahhoz képest, amit a bank nyer rajtunk. Éppen ezért nem mindegy, hogy mi alapján választunk bankot, és nyitunk bankszámlát.

Fontos, hogy kölcsönösen előnyös legyen a kapcsolatunk a bankkal, valamint hogy olyan feltételeket, szolgáltatásokat is használni tudjunk, amelyek nyereséget hoznak nekünk is. Éppen ezért a Deposit Accounts összeírt pár dolgot, hogy mire figyeljünk, amikor bankot keresünk.

Ésszerű díjak

Az első, és legfontosabb dolog, amit alaposan nézzünk meg, mielőtt elköteleződünk egy banknál, azok a különböző díjak, kezelési költségek összege. Korábban mi is írtunk arról, hogy ezek a költségek hogyan szívhatják le a pénzt a számlánkról, ezért jobb tisztában lenni azzal, hogy a bank milyen díjakat számol fel. Van, akik visszatérítik az ATM-díjakat, mások felszámítják azt, ha nem a saját automatát használjuk. Tájékozódjunk a havi kezelési költségekről, és díjakról, amit felszámít nekünk a bank. Törekedjünk arra, hogy olyan banknál legyünk, akik nem számolnak fel, vagy csak minimális összeget számítanak fel nekünk, ha a pénzünket ott tartjuk.

Követelmények

Különösen figyeljünk arra, hogy mennyit számol fel nekünk a bank akkor, ha a bankszámlánkon az összeg egy bizonyos minimum alá csökken. Fontos, hogy egy egyszerű folyószámlának nem szabad, hogy betéti követelménye legyen, viszont előfordulhat, hogy az egyes bankok által kínált folyószámla csomagok csak bizonyos összeg felett érhetőek el, különben felárat kell fizetnünk. Így mielőtt bankszámlát nyitunk,mindig olvassuk el az apróbetűs részt ami a csomagunkhoz tartozik.

Ügyfélszolgálat

Hiába a digitalizáció, a jó ügyfélszolgálat még mindig nagyon fontos. Ha a pénztárosok barátságosak, lehet időpontra érkezni, esetleg gyorsan beszélhetünk az ügyfélszolgálattal ha valamilyen problémánk akad - ez mind számít, amikor bankot választunk. Mi választunk, így nyugodtan válogassunk, és keressünk olyan bankot, amelyik igyekszik az igényeinknek megfelelni. Mielőtt pedig döntünk, győződjünk meg arról, hogy a bank weboldala és a telefonos szolgáltatások is működnek, valamint érthetőek és könnyedén használhatóak.

Hozzáférhetőek az ATM-ek?

Bosszantó, ha nem találunk a bankukhoz tartozó ATM-et, és felárat kell fizetnünk azért, hogy pénzt vehessünk fel a számlánkról. Mivel a legtöbb helyről szeretnénk hozzáférni a pénzünkhöz, gondoljuk át, hogy a pénzintézet, amit választunk, elegendő automatával rendelkezik a környékünkön. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy országos bankláncnál kell bankolnod ahhoz, hogy széles körben hozzáférj a pénzedhez. Sok közösségi bank és hitelszövetkezet olyan szövetkezetekhez tartozik, amelyek hálózatot használnak, í]y akár mi is díjmentesen hozzáférhetünk a pénzéhez a hálózatba tartozó ATM-ekből. Nézzük meg, milyen hálózathoz csatlakozhat ATM-használat esetén.

Online banki szolgáltatások

Ma már minden digitálisan zajlik, így a többség bármikor hozzáférhet a számlainformációkhoz, tranzakciókhoz, sőt ütemezhetik is az átutalásokat. Ezért fontos, hogy az általunk válaszott bank rendelkezzen online bank applikációval, valamint, hogy felszámítanak -e ezért bármit is. A legtöbb banknál elérhető az online bankolás, és ingyenesen biztosítják ezt a lehetőséget, ezért érdemes erről is érdeklődni.

Magas hozamú lehetőségek

Szeretnénk többet kapni a pénzünkért? Akkor érdemes olyan bankot választanunk, amelyek magas hozamú számlákat kínál. Nézzük meg a megtakarítási számlák által kínált lehetőségeket, tudjuk meg, hogy a bank milyen speciális megtakarítási számlákat kínál ügyfeleknek.Egyes esetekben a helyi bankok nagyon versenyképes kamatokat kínálnak, ezért érdemes lehet a lakóhelyéhez közel keresgélnünk, amikor banki lehetőségeit mérlegeli. Bizonyos esetekben érdemes lehet megfontolni az online bankokat is egyes számlák esetében, mivel magasabb hozamokat érhet el.

Alacsony kamatozású hitellehetőségek

Bár nem muszáj az elsődleges banki intézményednél hitelt felvenned, mégis megnyugtató lehet, ha tudod, hogy bankod versenyképes hitelkamatokat kínál, legyen szó személyi kölcsönről, lakáshitelről, jelzáloghitelről vagy akár autóhitelről. Ha tájékozódunk, és nem vagyunk restek utánajárni, ez is segíthet megállapítani, hogy a bank nyújt-e speciális programokat és alacsonyabb kamatokat ügyfelei számára, amivel hosszútávon rengeteget spórolhatunk.

Kapcsolódó számlák

Jelentős mértékben növelheti a bankolás kényelmét, ha összekapcsolt számlákkal rendelkezünk. Összekapcsolhatjuk a megtakarítási számlánkat a folyószámlával, ami bizonyos esetekben segíthet egy-egy folyószámlahitel- helyzetben is. A kapcsolt számlák megkönnyíthetik a hitelkártyás fizetéseket is, és automatikus átutalásokat állíthatnak be, így könnyen átvihetjük pénzünket a folyószámláról a megtakarítási számlájára.

További termékek és szolgáltatások

Végezetül érdemes olyan bankot keresni, amely olyan termékeket és szolgáltatásokat kínál, amire nekünk szükségünk van. Már előre gondolkodhatunk olyan banki igényekre, mint a nyugdíjmegtakarítás, önkéntes nyugdíjpénztár, nyugdíjbiztosítás, de akár vállalkozói számlára is, lakáshitelre, sőt esetleg babaváró hitelre is gondolhatunk, amikor bankot keresünk. Vizsgáljuk meg a kínálatot, hasonlítsuk össze a lehetőségeket és ez alapján döntsünk arról, hogy megfelel -e számunkra a pénzintézet. Ráadásul, ha több számlát tartunk egyhelyen, ezzel tovább egyszerűsíthetjük pénzügyeinket. Azonban fontos, hogy ez ne jelentse azt, hogy megelégszünk egy gyengébb pénzügyi termékkel csak azért, mert az az elsődleges pénzintézetünk.

Versenyfutás az ügyfelekért

A bankok mindent megtesznek, hogy új ügyfeleket szerezzenek, ezért nagy a verseny a bankszámlák piacán is. A magyar pénzintézetek a számlacsomagok díjszabásával is igyekeznek egymás alá ígérni. Ezért, hiába van tele a piac 1000 forintnál is drágább havi költségű ajánlatokkal, ma is találhatóak még 0 forintos bankszámla csomagok is. Hogy minél könnyebb legyen a döntés, a Pénzcentrum bankszámla kalkulátorával kigyűjtöttük a magyar bankok által kínált legkedvezőbb számlacsomagokat.

Látható, hogy bőven akadnak olyan ajánlatok, amelyeknek a költsége 1000 forint alat van. Sőt, a CIB ECO bankszámla, vagy az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomag esetében konkrétan nulla forintot tesznek ki a díjak. Érdemes tehát átgondolni, és ha megéri, akkor váltani!