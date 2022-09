Működik a legális banki trükk: ezzel a módszerrel most rengeteg pénzt spórolhatsz

A mai napig sokan választják a kártyás fizetés helyett a készpénzt, hiszen mindenhol elfogadják és rögtön elérhető. Ugyanakkor rengeteg esetben előfordul a bankmonitor.hu szerint, hogy a bakkártyánk használatával jelentős összegeket megspórolhatnánk.

A spórolás napjainkban fokozottan előtérbe került, így az élet számos területén kénytelenek voltunk felülvizsgálatot tartani és változtatni, ha csak apró dolgokon is. Első körben éppen ezért érdemes megnéznünk, hogy milyen költségek is tartoznak a bankszámlánkhoz, vagy ha nincs még számlánk, akkor tüzetesebben átvizsgálni az ajánlatokat.

A legtöbben tisztában vagyunk azzal, hogy ha a bankszámlánkhoz be van állítva a díjmentes készpénzfelvétel, akkor havonta két alkalommal, összesen maximum 150 ezer forintban vehetünk fel ingyen készpénzt bármelyik hazai bankautomatából. Ugyanakkor nehéz követni, hogy pontosan hol is tart az ingyenes összeg, illetve a készpénzfelvételek száma. Ráadásul olyan esetek is előfordulhatnak, amikor az ingyenes összeghatárnál több pénzt kell felvennünk, vagy éppen már túlvagyunk a két tranzakción.

A limit túllépése pedig számlacsomagtól függően több száz, vagy akár több mint ezer forintunkba is kerülhet. Így ahelyett, hogy felvennénk pénzt sokszor jobban megéri a kártyás fizetést választanunk a mindennapi bevásárlás, az utazási költségek, vagy éppen a csekkbefizetések esetében.

Olcsóbb, ha bankkártyával fizetsz

Nem csak termékekért, hanem szolgáltatásokért is fizethetünk már kártyával, így a tranzakció díjmentes, hiszen vásárlásnak minősül. Ezzel pedig egyszerűen kifizethetjük az utazásainkat, a tankolást, de a szállásfoglalást is gyorsan, kényelmesen el tudjuk intézni.

Sőt, sok esetben ilyenkor nemcsak a készpénzfelvétel költségén tudunk spórolni, hanem a szolgáltatás árából is biztosítanak kedvezményeket a cégek, ha online fizetünk. A tömegközlekedésben például terminálok, online elérhető jegyvásárlási felület és mobil applikáció közül is választhatunk.

Sokat spórolhatunk azon is, ha a postai csekkek helyett online fizetjük a rezsinket. Ilyenkor az összesítést elérhetjük a netbankon keresztül, vagy emailben elküldik nekünk. Ezzel a minimális módosítással pedig megtakaríthatjuk a postai számlakivonat díját. Hasonlóképpen a drága sms értesítésektől is érdemes megszabadulnunk, hiszen a járulékos költségek közül ezzel tetemes összegeket fizethetünk ki.