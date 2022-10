Rengeteg magyar család kerülhet most a tönk szélére: így készüljünk fel a közelgő válságra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén szeptemberben már meghaladta a 20%-ot az infláció, ráadásul a rekordmagas drágulás egyelőre nem lassul, a fűtési szezon pedig idén még tovább fogja növelni a magyar családok kiadásait. Nagyon úgy tűnik, hogy itthon és világszinten is komoly válság jön, amire jobb több módon is felkészülni. A cégek megnövekedett energiaköltségei miatt könnyen beindulhat egy elbocsátási hullám, úgyhogy érdemes még most végiggondolni, mivel tudjuk bebiztosítani magunkat arra az esetre, ha egy válság alatt elveszítenénk a munkákat. Most szakértők tanácsai alapján összegyűjtöttük a legjobb tanácsokat az anyagi tudatosságra a közeledő recesszió idején.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK