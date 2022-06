Anyagi helyzetéről vallott Erdei Zsolt: Azt az életet, amit sportolóként éltem, már nem tudom élni

Csak félig-meddig sikerült átállnia a civil életre Erdei Zsoltnak. A legendás magyar boxoló elmesélte, hogy nemsokára megszerzi edzői diplomáját, és kifejtette, bár profiként jól keresett, de messze van attól, hogy gazdagnak hívja magát.

Profi korában jól keresett, abból élnek jó körülmények között a családjával, de attól messze van, hogy gazdagnak mondja magát - mesélte a Spirit FM-en Erdei Zsolt.

Profiként valóban jól kerestem, felépítettem a házamat, a kertemet. Nagy házam, nagy kertem van, de nem vagyok milliárdos. Nem kell megnéznem a boltban, hogy parizert, vagy sonkát vegyek a gyerekeimnek, de azt az életet, amit sportolóként éltem, már nem tudom élni. 48 éves vagyok, erőm teljében. Amíg tudok dolgozni, el tudom tartani a családot

- mondta a legendás boxoló, aki arról is beszélt, hogy csak félig-meddig sikerült átállnia a civil életre.

Döcögősen ment az átállás, egy burokban éltem. Tízévesen elkezdtem bokszolni, 40 évesen visszavonultam. Nem figyeltem a külvilágra, mert burokban éltem. Felnőttként tapasztaltam meg, hogy nem igazán lehet sok emberben megbízni. Például az üzletben is többször átvágták a palánkon. Addig szemtől-szemben harcoltam emberekkel, most meg olyanok támadtak hátba, akikről nem is tudtam, hogy ellenfeleim, vagy ellenségeim. Hiszek még mindig az emberekben, de az esetek 95%-ban csalódom. A maradék 5 %-ot éppen ezért nagyon megbecsülöm

- mondta Erdei, akinek két héten belül meglesz az edzői diplomája is.