Multimilliomos lehetsz, ha ezt 2022-ben megléped: 250 forint is elég az induláshoz

Év elején sokaknak jut eszébe, mibe fektethetné pénzét, mivel kaszálhatna igazán nagyot az előttünk álló évben. Pedig a tökéletes befektetésnél sokkal egyszerűbb és biztosabb módszer is létezik. A Pénzcentrum most két egyszerű példaszámítással igazolja, mennyire jól is járhatunk a kis összegű, de rendszeres megtakarításokkal. Az eredmény magáért beszél.

Ahogy arról a tavalyi év végén beszámoltunk, Varga Mihály szerint a magyar gazdaság Európában az egyik leggyorsabban indult újra, az év közepére már meghaladta a járvány előtti szintet; idén akár 5 százalék feletti is lehet a növekedés. Persze mindeközben az infláció volumene is erősödhet és mostanra látszik, hogy a vakcinaprogramban is fennakadást okozott az Omikron variáns betörése és a lakosság ismétlő vakcinák felvételére való hajlandóságának jelenleg viszonylag alacsonynak tűnő mértéke. Az erről írt részletesebb cikkünket itt találod:

Előbb utóbb mindenesetre magunk mögött hagyhatjuk a koronavírus-járványt, és annak gazdaságra mért hatásait. A gazdaság felívelésének gyorsulása pedig jó hatással lehet majd megtakarításainkra, a válság utáni konjunktúra időszakában. Arról, hogy mibe érdemes a leginkább fektetni 2022-ben, az Aegon, az Erste szakértői és a Portfolio Trader befektetési igazgatója beszéltek a Pénzcentrumnak. Erről szóló cikkünket itt olvashatod:

Egy dolog amúgy változatlan és ezen sem a járványból való kilábalás, sem egy esetleges nagyobb válság nem változtat. A gigahozam mindig csak nagy kockázat vállalásával érhető el. Arról nem is szólva, hogy egy komolyabb, passzív jövedelmet termelő befektetéshez nem ár egy komolyabb alaptőke sem. A legtöbbeknek -érthető módon- ebbe belegondolva el is száll a kedve a megtakarításról. Pedig vagyonunk okos és türelmes építgetésével kockázatmentesen is sokra mehetünk. Ahogy ugyanis egy ház is téglákból, úgy a legtöbb gazdag ember vagyona is apró darabokból, hosszú idő alatt épül fel.

Így gazdagodhatsz meg kockázat nélkül

Ne azt takarítsd meg, amit nem költöttél el, hanem költsd el azt, amit nem takarítottál meg

- vallja Warren Buffett, a 20. század egyik legsikeresebb üzletembere. A mesés vagyonát saját szorgalmával és ügyességével megszerző, mára a világ leggazdagabb emberei közé tartozó gazdasági guru gondolatát érdemes lehet megfogadni. Két égető kérdés azonban így is maradt:

Mennyi idő kell a meggazdagodáshoz? És nem utolsó sorban mekkora tőke kell, hogy belevágjunk a takarékoskodásba? A jó hír, hogy a legapróbb összeg is elég lehet.

Ahogy a mondás is tartja - Sok kicsi sokra megy. Ez, bár közhelynek tűnhet, de a takarékoskodás alapja is. A Pénzcentrum pedig példákkal is igazolta, hogy a kisebb összegű, de rendszeres takarékoskodás hosszú távon milyen hatékony is lehet.

A vagyon építésének kulcsa ugyanis a stratégikus, hosszú távú tervezés. Ahhoz, hogy elérjük teljes anyagi függetlenségünket, bizony nem árt 30-40 évvel előre gondolkodnunk. Ez idő alatt pedig folyamatosan ennek szellemében kell kezelnünk kiadásainkat, az önfenntartásra fordítotton túli jövedelemrészünket pedig jól is kell tudni befektetni. A kamatos kamat áldásos hatásait pedig érdemes lesz kihasználnunk. Mutatjuk a két módszert.

1. Napi 500 forintot rászánva

Megtakarítási modelljeink koncepciója mindkét esetben az volt, hogy pályakezdőként, kisebb összeggel kezdünk el megtakarítani, majd a karrierút előrehaladtával párhuzamosan (mi 10 éves blokkokat vettünk alapul) duplázódik a megspórolt összeg. Ez az első modell esetében így néz ki:

20-29 éves korban napi 500 forintot;

30-39 éves korban napi 1000 forintot;

40-49 éves korban napi 2000 forintot;

50-59 éves korban pedig napi 4000 ezer forintot takarítunk meg.

Ez havi bontásban azt takarja, hogy a kezdeti, 15 ezer forintról induló megtakarításunk, minden tizedik évfordulóval duplázódik, azaz a 30-as éveinkben 30, a negyvenesekben 60, az ötvenes éveinkben pedig 120 ezer forintot teszünk félre havonta. Éves viszonylatban pedig úgy fest a képlet, hogy az első évtizedben 182 500, a másodikban 365 ezer, a harmadikban 730 ezer, míg a negyedikben 1 millió 460 ezer forint gyűlik össze minden évben.

Ahogy fenti grafikonunkon is látszik, ha tartjuk magunkat az elhatározásunkhoz, akkor a 40 éves karrierünk alatt 27 millió 375 ezer forintot tudunk félretenni idős éveinkre. Persze nem szabad megfeledkezni az inflációról sem, így érdemes nem készpénzben, hanem inkább valamilyen hosszú távú megtakarítási konstrukcióban tartani pénzünket.

Az alábbi grafikonon ábrázoltuk, hogy még alacsony várható reálhozamokkal számolva is jóval több pénzt gyűjthetünk így idős korunkra, mintha otthon tartanánk készpénzben. Akár egy, igen kis kockázattal bíró Állampapír esetében is simán kalkulálhatunk 4 százalékos hozammal is, ami 57,5 millió forintos megtakarítást hozna, ha tartjuk magunkat a tervhez, de egy jó portfóliót összeállítva könnyen elérhetünk 10 százalékos hozamszintet is, amivel pedig akár 230 milliót is kaszálhatunk.

2. Napi 250 forint is elég belevágni

Második modellünk alapja, hogy az első koncepció a jelen helyzetben még sokak anyagi erejét meghaladhatja. Ezért csináltunk egy alacsonyabb összegekkel dolgozó, de azonos koncepción alapuló példaszámítást is.

20-29 éves korban napi 250 forintot;

30-39 éves korban napi 500 forintot;

40-49 éves korban napi 750 forintot;

50-59 éves korban pedig napi 1000 ezer forintot takarítunk meg.

Ez havi bontásban azt jelenti, hogy a kezdeti, 7,5 ezer forintról induló megtakarításunk, minden tizedik évfordulóval ugyanennyivel növekszik; azaz a 30-as éveinkben 15, a negyvenesekben 22,5, az ötvenes éveinkben pedig 30 ezer forintot teszünk félre havonta. Éves viszonylatban pedig úgy fest a képlet, hogy az első évtizedben 91 250, a másodikban 182 500 ezer, a harmadikban 273 750 ezer, míg a negyedikben 365 ezer forint gyűlik össze minden évben.

Ahogy a fenti grafikonon ábrázoltuk, a "40 éves terv" megvalósulása esetén így is 9 millió 125 ezer forint gyűlhet össze, még akkor is, ha pénzünket szó szerint befőttesüvegben tartjuk. Ebben az esetben viszont nyilván számolnunk kell az inflációval is. Ezért a dunyha, vagy az otthoni széf helyett ebben az esetben is valamilyen (akár igen alacsony kockázatú) befektetést tudunk ajánlani. Mint az utolsó ábránkon látható, az akár egy Állampapírral elérhető 4 százalékos reálhozam mellett 21,4 millió forinttal mehetnénk nyugdíjba 65 évesen, míg egy bátrabb portfólióval elérhető, 10 százalékos hozamszinttel közel 100 milliót vághatnánk zsebre.