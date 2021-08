Mibe fektessek 1-2 millió forintot? Így elbukni sem fogod, de még nagyot is kaszálhatsz vele

Részvénybe, de különösen a feltörekvő részvénypiacok részvényeibe érdemes fektetni most pár milliós alaptőkével, vélik a piaci szakértők. Az inflációs kockázatok jelentős mértékben emelkedtek, ami felboríthatja az eddigi befektetési trendeket. Ezért érdemes lehet a korábbinál jobban figyelembevenni befektetési döntéseinknél, hogy olyan eszközbe fektessünk, ami kellő biztonságot biztosít a jelenlegi gazdasági környezetben. De vajon mibe érdemes ilyenkor fektetni? Mik a legbiztosabb, illetve a legnagyobb hozammal kecsegtető szektorok és reálisan mekkora nyereség érhető el néhány millió forint kezdőtőkével? A Pénzcentrum most a pénzpiac szakértőinek segítségével válaszolta meg ezeket a kérdéseket.

A mostani hozamkörnyezetben bizony nincs könnyű dolga azoknak a kisbefektetőknek, akik fix hozamú befektetést szeretnének, hiszen a bankbetétek után az elszálló infláció miatt, már az állampapírok hozama is alacsonyabb. Felmerül tehát a kérdés, hogy nagyobb hozamot hozó befeketetést keresve beszálljunk a részvénypiacra, de egy ilyen befektetésnek nyilván már a kockázatai is nagy. A változó pénzügyi környezet útvesztőiben könnyű most eltévedni, ezért a Pénzcentrum a szakértők véleményét kérte ki, mibe érdemes feketetni 2021 őszén néhány millió forintnyi megtakarítást.

Így forgatta fel a piacot a Covid és az infláció

Magyarországon éveken át, mondhatni szokatlan módon, egészen minimális infláció volt csak jelen. A COVID válságot követően azonban az infláció újból megjelent, és ez új kihívásokat állít a befektetési piacon: csak az marad versenyben, aki képes az inflációt meghaladó mértékű hozamot elérni az ügyfeleinek. A monetáris politikai változások, elsősorban a kamatemelés, természetesen hatással vannak a piacra, ugyanakkor még nem olyan mértékűek, hogy a betéti kamatok tényleges versenytársai legyenek a befektetési piac jelenleg népszerű termékeinek.

A piacon új, rendkívül sikeres trend az ESG befektetések iránya, ahol a befektető nem „csak” hozamot vár a pénzétől, hanem azt is, hogy valamilyen jó környezeti vagy szociális célt is szolgáljon. 2020 év végéhez képest ez a trend csak erősödött, így egy felelősen gondolkodó befektető fontos, hogy ezzel is számoljon portfóliójának kialakításakor -árulta el a Pénzcentrumnak Incze Zsombor, a Diófa Üzletfejlesztési vezetője.

Nagy változás, hogy a nagyon laza monetáris, és fiskális politika hatására az inflációs kockázatok jelentős mértékben emelkedtek. Bár még kérdéses, hogy átmeneti emelkedésről, vagy tartós fordulatról beszélhetünk-e, de az alacsony reálhozam környezet miatt ezt mindenképp érdemes figyelembe venni befektetési portfoliónk kialakításakor- teszik hozzá az Aegon Alapkezelő szakértői

A nagyobb jegybankok viszont az emelkedő inflációs nyomás ellenére továbbra is nagyon laza monetáris politikát folytatnak, ami a fix hozamú befektetéseknek nem kedvez. Kötvénytípusú befektetéssel sok esetben egyáltalán nem, vagy csak meglehetősen alacsony reálhozamot lehet elérni. Fontos, hogy jobban figyelembe kell venni a befektetési döntéseknél azt, hogy a kiválasztott eszközök kellő védelmet biztosítsanak az infláció ellen.

Ezeket mindenképp vedd figyelembe befeketetés előtt

Az Erste Alapkezelő szakértői az első lépés végiggondolni, mit szeretnénk elérni a befektetéssel? Nyugdíjas évekre takarékoskodnánk? Esetleg ingatlanvásárlás, vagy hasonlóan tőkeigényes projekt jövőbeli megvalósításához gyarapítanánk vagyonunkat? Elképzelhető lehet az is, hogy konkrét pénzügyi célunk éppen nincs, ezért csak azt szeretnénk elérni, hogy vagyonunk rövidtávon őrizze meg reálértékét, hogy később fogyasztásra, vagy új pénzügyi célra felhasználjuk. Először tehát a befektetésünk célját szükséges meghatározni.

Érdemes átgondolni, hogy a befektetni kívánt összeg mekkora hányadát képviseli a teljes, illetve a befektetett vagyonunknak. Ehhez mérten javasolt alakítani a felvállalt kockázat mértékét az eszközök kiválasztásakor.

Fontos, hogy értsük, mibe fektetünk. Mérlegeljük, hogy hogyan viselkednénk abban az esetben, ha a befektetésünk értéke csökkenne. Mekkora csökkenést tolerálnánk? Hogyan reagálnánk erre? Ez fontos, hogy elkerüljük a pánik vezérelte eladásokat, amiből veszteséget realizálunk. Van lehetőségünk rendszeres megtakarításra? Ezzel a stratégiával csökkenthetjük az időzítésből eredő kockázatot, hiszen nem szükséges az egész tőkét egyszerre, egyösszegben befektetni, hanem megtehetjük ezt havi gyakoriságú befizetésekkel is.

Incze Zsombor is azt hangsúlyozza, minden befektetés előtt mérlegeljük, milyen hosszú távra, milyen kockázat felvállalása mellett vagyunk hajlandóak befektetni, hisz ehhez mérten tudunk az adott hozampotenciállal kecsegtető lehetőségek között válogatni.

A szakértő szerint a fontos hövelkujjszabály, hogy legalább hat havi megélhetésre elegendő tartalékkal rendelkezzünk, ezért, ha a szóban forgó 1-2 milliós megtakarítás az "első" 1-2 milliónk, azt célszerű valamilyen likvid, kevésbé kockázatos eszközben tartani, például államkötvényben.

Ha ez a havi 6 milliós, lehetőség szerint könnyen mozgósítható tartalék rendelkezésünkre áll, már érdemes megfontolni, hogy nagyobb kockázatvállalás mellett nagyobb hozampotenciállal rendelkező eszközöket, például ingatlant, vagy részvényt vásároljunk. esetleg ezek vegyítésével létrejövő befektetési alapot hozzunk létre.

Az Aegon Alapkezelő szakértői arra figyelmeztetnek, legyen szó ilyen kisebb, de akár nagyobb összegű befektetésről, annak költségeit sosem szabad elfelejteni. Érdemes jól körülnézni a számlavezetési díjak és a vételi jutalékok terén, hiszen ezek jelentősen ronthatják hozamainkat és kisebb összegű befektetés esetén arányaiban nagy költségek lehetnek. Ezért fontos arra is figyelmet fordítani, hogy a megfelelő szolgáltatót válasszuk.

Bence Balázs, a Portfolio Trader befektetési igazgatója szerint a legfőbb szempont, hogy milyen időtávon belül van szükséged a pénzre. Ha 3 év múlva lakást vásárolnál belőle például nem engedheted meg magadnak a kockázatot, ilyenkor az egyetlen lehetőség az állampapír. Ha viszont 20 évig tudod nélkülözni a pénzt, akkor kinyílik előtted a világ kapuja. Mehetsz a részvénypiacra és szabadon mérlegelhetsz a hozamok és kockázatok tekintetében.

Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő elemzője, az Alapblog szerzője szerint a befektetett összeg nagysága nem igazán érdekes. A költségek terén lehetne csak fontos, de ma, az ingyen, de legalábbis fix díj mentes részvény és alapvásárlások elérhetősége miatt már ez sem szűk keresztmetszet. Akár havi 10 ezer forintot is befektethetünk, alapokon keresztül kellően diverzifikálva (a piac különböző területein szétosztva, ami csökkenti a kockázatot) is.

A fő kérdés a kockázatvállalási kedv, aminek az egyik fő meghatározója szerinte is az időtáv. Ha 5-10 évig nem tervezünk hozzányúlni, akkor lehet akár a legkockázatosabb részvényportfólióba is fektetni, ha maximum pár év (hónap), akkor csak valami kockázatmentes befektetés jöhet szóba, mint a MÁP+.

Fektessünk be stratégikusan

Az Erste Alapkezelő szakértői szerint 1-2 millió forint már alkalmas a diverzifikációra, így konzervatívabb és bátrabb befektetések olyan keverékét érdemes kiválasztanunk, ami illeszkedik a korábban részletezett legfontosabb szempontokhoz.

Fontos, hogy mérlegeljük céljainkat, pénzügyi helyzetünket, ismereteinket, kockázattűrő képességünket. Ha ezek alapján megengedhetjük magunknak, akkor célszerű egy kiegyensúlyozott portfóliót kialakítani.

Az Aegon alapkezelő szakértői szerint a magyar valóság jelenleg azt tükrözi, ahhoz hogy reálhozamot tudjunk elérni, mindenképp magasabb kockázatot szükséges vállalni, de természetesen ez még mindig attól függ, hogy az ügyfélnek a befektetéssel mi a célja, milyen időtávon gondolkozik és mekkora a kockázatvállalási hajlandósága.

Bence Balázs nem hisz a konzervatív és a "bátor" stratégiákban, szerinte kétféle létezik, a pénzügyileg tudatos és a kevésbé tudatos. Ha infláció feletti hozamot szeretnél, és képes vagy hosszú távban gondolkodni, akkor a szakértő mindenképp a részvénypiacot javasolja. Igen, az árfolyam hullámzik, veszel valamit, és 2 hét múlva 20%-al lejjebb lehet az árfolyam, de 15-20 áv távlatában a tőzsde vélhetően diadalmaskodik- mondja.

Nem kell egyedi részvényekkel foglalkozni, vannak olyan tőzsdére bevezetett befektetési alapok, ETf-ek, amivel akár az egész fejlett világ megvehető 1 kattintással: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc). Ha ezt veszed kb 1700 részvényből birtokolsz kis szeletkét - teszi hozzá.

Mennyi idő alatt duplázzuk meg a pénzünket?

Ez megint a kockázattól függ - árulja el Balásy Zsolt. MÁP+ esetén forintban az évi 5% a hozam, egy kockázatosabb részvényalap esetén ez jóval több is tud lenni. Vagy kevesebb, de ennek az esélyét csökkenti a hosszú befektetési horizont.

Számos olyan eszköz volt népszerű az elmúlt években, amelyekkel akár a befektetett tőke megduplázása is lehetséges volt, elég csak a kriptovalutákra, vagy egyes hirtelen népszerűvé váló részvényekre gondolni - mondja Incze Zsombor. A szakértő szerint azonban fontos látni, hogy ezek a befektetések jellegükben inkább hajaznak a szerencsejátékra, mint a hagyományos befektetésekhez.

A rendkívül nagy árfolyammozgású, volatilis eszközökbe történő befektetés tehát csak akkor javasolt, ha a befektető ténylegesen felkészült akár a tőkéjének akár órák alatt történő teljes elvesztésére is.

Konzervatívabb portfóliókkal elért 5-7%-os éves hozam mellett 1-2 millió forint befektetés nagyságrendileg 50-140 ezer forintot hozhat egy évben a konyhára, a befektetett összeg és a választott termékek függvényében. Ez akár elegendő lehet arra, hogy ügyes tervezéssel a befektetésen elért hozamból családunk néhány évente minden tagjának lecserélje a mobiltelefonját, anélkül, hogy a munkajövedelünkből erre áldoznia kelljen.

Az Erste Alapkezelő szakértői szerint. 1-2 millió forintos tőkével valójában már megfelelően diverzifikálhatjuk a kialakított befektetésünket. Állampapírok, befektetési alapok széles skálája közül választhatunk, így az elvárt – és reális – nyereség is sokszínű lehet. Egy átlagos, kiegyensúlyozottan kockázatvállaló befektető hosszú távon jellemzően 4-7% körüli éves hozamszinttel számolhat. Így a kezdőtőke megduplázása optimális esetben akár 10 év alatt már elképzelhető.

Bence Balázs szerint, ha a hosszú távú tőzsdei hozamokat nézzük, azok 6-7% körül alakulnak. Az évi 15-20%-os emelkedések amelyekhez az elmúlt években hozzászokhattunk, jóval átlag felettiek.

Ha 10%-os éves hozammal számolunk, és nem veszel ki pénzt a befektetésedvől, akkor kb 7 év alatt duplázódik meg a pénzed. (ha a várt éves hozamot elosztod 72-vel nagyságrendileg megkapod hány év kell a duplázáshoz).

Ezek most a legbiztosabb és a legnagyobb hozammal kecsegtető megoldások.

A legbiztosabb egy diverzifikált portfólió, amit mi érték alapon szoktunk összerakni, itt mondjuk az olajkitermelés egyes vállalatait említeném meg. A legnagyobb hozammal azok a szektorok kecsegtetnek, amelyek a jövőben lesznek mániák - ennek megtippelésére nem vállalkoznék, mondja Balásy Zsolt

Hagyományosan az államkötvények a leginkább kockázatmentes befektetési eszközök, míg a különböző egzotikus termékek, akár a korábban említett kritptodevizák, vagy ténylegesen létező eszközökre vonatkozó derivatívák a másik, leginkább kockázatos véglet. A kettő között helyezkednek el mind az ingatlanok, mind a részvénybefektetések, sorolja a befektetési lehetőségeket azok kockázatai szerint Incze Zsombor

Bence Balázs szerint a legbiztosabb befektetés továbbra is a MÁP+, az, hogy hol érhetünk el igazán nagy hozamokat pedig mindig változik. Most, 2021 augusztus végén az "agyonvert" kínai technológiai szektort sorolná ide, tehát például Alibaba és Tencent részvényekbe lehet érdemes leginkább fektetnünk. A pénzügyi szakértő ezekben látja jelenleg a legnagyobb lehetséges hozamot mondjuk 3 éven belül.

Az Erste Alapkezelő szakértői szerint, ha részvényekben gondolkodunk, hosszú távon jellemzően a megatrendekkel legnagyobb mértékben érintett szektorokkal érhetjük el a legmagasabb nominális hozamokat. Itt gondolhatunk innovatív IT vállalatokra, demográfiai változásokból előnyt kovácsoló egészségügyi cégekre, vagy az energia- és ipari szektor fenntartható megoldásain dolgozó piaci szereplőkre. Biztonsági játékra pedig az alapvető fogyasztói cikkeket előállító és forgalmazó vállalatok, valamint közművek a legalkalmasabbak, amikbe jellemzően mérsékeltebb kockázat mellett fektethetünk.