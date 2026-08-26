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Égnek álló fülek, jellegzetes foltok, medveszerű bunda vagy éppen rengeteg ránc – minden kutyafajtának megvannak azok a külső jegyei, amelyek alapján könnyű felismerni. Kölyökkorban viszont ezek még nem feltétlenül olyan egyértelműek, mint hinnénk. A kutyák világnapja alkalmából összeállított képes kvízünkben 10 kutyafajtát kell felismerned, de hogy ne legyen olyan egyszerű dolgod, kölyökkutyaként mutatjuk meg őket. Vajon így is tudod a jó válaszokat? Ha nem, a rengeteg cukiság miatt akkor is érdemes végigjátszani!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Imádod és ismered a kutyákat? Ezeket a cuki kölyköket nem is olyan könnyű felismerni! 1/10 kérdés Kezdjük egy könnyűvel! Milyen kutyusokat látsz a képen? Dalmata Angol pointer Német rövidszőrű vizsla Angol szetter Következő kérdés 2/10 kérdés Felismered ezt a jellegzetes, plüssmacira emlékeztető kutyafajtát? Csau csau Si-cu Shiba inu Akita Következő kérdés 3/10 kérdés Vajon milyen kutyafajtához tartoznak ezek az óriási fülek? Szibériai husky Német juhászkutya Holland juhászkutya Akita Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik óriás termetű kutyafajtát látod kölyökkiadásban? Bernáthegyi Kaukázusi juhászkutya Újfundlandi Német dog Következő kérdés 5/10 kérdés Ránézésre megmondod, melyik fajtát képviseli ez a csöppség? Csivava Francia bulldog Mopsz Pekingi palotakutya Következő kérdés 6/10 kérdés Rájössz melyik kutyafajtát látod? Segít a jellegzetes zsemleszín! Labrador retriever Ír szetter Dobermann Magyar vizsla Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik népszerű kutyafajta kölyke látható a képen? Ír szetter Cocker spániel Golden retriever Labrador retriever Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik ez a kutyafajta, ami már kölyökként is szinte csak ráncokból áll? Angol bulldog Boxer Amerikai bulldog Bullterrier Következő kérdés 9/10 kérdés Vigyázat, ezek a fülek becsapósak! Vajon így is felismered, milyen fajta kiskutyát látsz? Rottweiler Német dog Boxer Dobermann Következő kérdés 10/10 kérdés Végezetül lássuk, felismered-e a világ egyik legnépszerűbb kistestű kutyafajtáját babakorában! Yorkshire terrier Francia bulldog Tacskó Labrador retriever Eredmények

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