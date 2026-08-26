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Kis kölyökkutya elhagyott az úton
Kvíz

Kvíz: Imádod és ismered a kutyákat? Ezeket a cuki kölyköket nem is olyan könnyű felismerni!

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 17:57

Égnek álló fülek, jellegzetes foltok, medveszerű bunda vagy éppen rengeteg ránc – minden kutyafajtának megvannak azok a külső jegyei, amelyek alapján könnyű felismerni. Kölyökkorban viszont ezek még nem feltétlenül olyan egyértelműek, mint hinnénk. A kutyák világnapja alkalmából összeállított képes kvízünkben 10 kutyafajtát kell felismerned, de hogy ne legyen olyan egyszerű dolgod, kölyökkutyaként mutatjuk meg őket. Vajon így is tudod a jó válaszokat? Ha nem, a rengeteg cukiság miatt akkor is érdemes végigjátszani!

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Kvíz: Imádod és ismered a kutyákat? Ezeket a cuki kölyköket nem is olyan könnyű felismerni!

1/10 kérdés
Kezdjük egy könnyűvel! Milyen kutyusokat látsz a képen?
Dalmata
Angol pointer
Német rövidszőrű vizsla
Angol szetter
2/10 kérdés
Felismered ezt a jellegzetes, plüssmacira emlékeztető kutyafajtát?
Csau csau
Si-cu
Shiba inu
Akita
3/10 kérdés
Vajon milyen kutyafajtához tartoznak ezek az óriási fülek?
Szibériai husky
Német juhászkutya
Holland juhászkutya
Akita
4/10 kérdés
Melyik óriás termetű kutyafajtát látod kölyökkiadásban?
Bernáthegyi
Kaukázusi juhászkutya
Újfundlandi
Német dog
5/10 kérdés
Ránézésre megmondod, melyik fajtát képviseli ez a csöppség?
Csivava
Francia bulldog
Mopsz
Pekingi palotakutya
6/10 kérdés
Rájössz melyik kutyafajtát látod? Segít a jellegzetes zsemleszín!
Labrador retriever
Ír szetter
Dobermann
Magyar vizsla
7/10 kérdés
Melyik népszerű kutyafajta kölyke látható a képen?
Ír szetter
Cocker spániel
Golden retriever
Labrador retriever
8/10 kérdés
Melyik ez a kutyafajta, ami már kölyökként is szinte csak ráncokból áll?
Angol bulldog
Boxer
Amerikai bulldog
Bullterrier
9/10 kérdés
Vigyázat, ezek a fülek becsapósak! Vajon így is felismered, milyen fajta kiskutyát látsz?
Rottweiler
Német dog
Boxer
Dobermann
10/10 kérdés
Végezetül lássuk, felismered-e a világ egyik legnépszerűbb kistestű kutyafajtáját babakorában!
Yorkshire terrier
Francia bulldog
Tacskó
Labrador retriever
Címlapkép: Getty Images
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