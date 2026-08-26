A közelgő kutyák világnapja alkalmából kutya kötelességünk foglalkozni a népszerű négylábúak témájával.
Kvíz: Imádod és ismered a kutyákat? Ezeket a cuki kölyköket nem is olyan könnyű felismerni!
Égnek álló fülek, jellegzetes foltok, medveszerű bunda vagy éppen rengeteg ránc – minden kutyafajtának megvannak azok a külső jegyei, amelyek alapján könnyű felismerni. Kölyökkorban viszont ezek még nem feltétlenül olyan egyértelműek, mint hinnénk. A kutyák világnapja alkalmából összeállított képes kvízünkben 10 kutyafajtát kell felismerned, de hogy ne legyen olyan egyszerű dolgod, kölyökkutyaként mutatjuk meg őket. Vajon így is tudod a jó válaszokat? Ha nem, a rengeteg cukiság miatt akkor is érdemes végigjátszani!
Kvíz: Imádod és ismered a kutyákat? Ezeket a cuki kölyköket nem is olyan könnyű felismerni!
Kvíz: Bejártad az egész országot, láttál már minden jó helyet? Lássuk, mennyire ismered a történelmi magyar várakat!
A mai kvíz során kiderül, mennyire ismered a legismertebb magyar várakat, és azt is tesztelheted, hogy rémlenek-e a hozzájuk köthető a történelmi események, híres várkapitányok.
Tíz hazafias költemény, tíz jól ismert magyar költő. Vajon néhány kezdősor is elég lesz ahhoz, hogy felismerd a szerzőt?
Mitől kel meg a tészta, mire jó a dagasztás, és mitől lesz igazán jó a kenyér? Az új kenyér ünnepén teszteld, mennyit tudsz a kenyérsütésről!
Tudod, mi a közös Magyarországban, az NFL-ben és H. P. Lovecraftben? Mindegyik augusztus 20-án „született”, csak nem ugyanabban az évben! Te vajon tudod augusztus 20....
Kvíz: Minden évben megkóstolod az Ország Tortáját? Lássuk, mennyire emlékszel az ünnepi ízekre, győztes süteményekre!
A mai kvíz során felidézheted az elmúlt évek ízeit és az is kiderülhet, mennyire emlékszel a korábbi évi országtortákra.
Kvíz: Rég volt az irodalomóra, mennek még a kötelező olvasmányok? Lássuk, emlékszel-e az utolsó mondatokra!
Te eljutottál mindegyik könyvnek a végéig, olvastad a kötelezőket A-tól Z-ig? Most kiderül, mennyire emlékszel jól!
Kvíz: Sokan rosszul használják ezeket a latin kifejezéseket! Tudod, mit jelent a vice versa, alter ego, et cetera?
Rengeteg latin kifejezést használunk ma is, de vajon a pontos jelentésüket is ismerjük? Teszteld a tudásodat ezzel a kvízzel!
Kvíz: Mennyire ismered a magyar népdalokat, fejből tudod a szöveget, dallamot? Lássuk, hogy muzsikálsz!
A mai kvíz során próbára teheted, mennyire ismered a magyar népdalok szövegét. Vajon hányat tudsz közülük biztosan felidézni?
Mennyire ismered a világ híres festményeit? Most nem elég felismerni az alkotásokat, a hiányzó részleteket is meg kell találnod.
Kvíz: Nagy kiránduló vagy? Most kiderül, mennyit tudsz a Balaton-felvidékről – sokan már az első kérdésnél elbuknak!
A mai kvíz a Balaton-felvidék és a Balaton legismertebb természeti, történelmi és kulturális értékeit járja körül.
Mennyire ismered az ókori rómaiak máig élő örökségét? Tedd próbára tudásodat 10 igaz-hamis kérdéssel!
Úgy érzed, eligazodsz a gazdasági hírek között? Ez a 10 kérdés megmutatja, mennyire biztosak a közgazdasági alapjaid.
Ezen a kvízen még echte fővárosiak is elhasalhatnak.
Jöhet egy kvíz, ami egyszerre teszteli a földrajz- és a történelemtudásodat? Mutasd meg, mennyire ismered a Föld őslakos népeit és őshazájukat!
Kvíz: Szívesen jársz zsibvásárba, bolhapiacra? Lássuk, mennyire ismered az ország legnépszerűbb vásárait!
A bolhapiacok és kirakodóvásárok ma is fontos találkozóhelyei a régiségek, különleges tárgyak és helyi hagyományok kedvelőinek
Kvíz: Rajongsz a kézműves sörökért? Itt nem elég, ha ismered az ízeket, a sörfőzéshez is értened kell!
Nemcsak a sörök ízét, hanem a készítésük alapjait is ismered? Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, mennyire vagy sörszakértő!
Hogy hogyan képezzük a római számokat, még általános iskolában megtanuljuk, azonban ez a tudás idővel megkophat.
Vajon felismered Magyarország megyéit pusztán a körvonaluk alapján? Tedd próbára a földrajztudásodat ezzel a 10 kérdéses vaktérképes kvízzel!