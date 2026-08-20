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Hamarosan kezdődik a 22. CineFest 2026-ban: itt a miskolci filmfesztivál hivatalos programja, elképesztő a felhozatal

Pénzcentrum
2026. augusztus 20. 13:50

Szeptermber első hetében kezdetét veszi a 22. CineFest, az egyik legnagyobb múltú hazai filmes fesztivál. A 2026-os Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál több mint egy héten át számos már megszokott és új helyszínen várja az érdeklődőket filmvetítésekkel, és sok más programmal is. A jegyelővétel augusztus 21-én indult el. 

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Szeptember 4. és 12. között huszonkettedik alkalommal változik a filmművészet központjává Miskolc a CineFest Nemzetközi Filmfesztivál keretében. Az idei fesztivál jelentőségét mutatja, hogy kilenc nap alatt minden eddiginél több, mintegy 100 vetítés várja a közönséget. A szervezők elhozzák Miskolcra a világ legrangosabb – cannes-i, berlini, velencei – filmfesztiváljainak díjnyertes alkotásait. Idén nemcsak a vetítőhelyek száma bővül az állandó helyszínné váló, modern lézertechnikával felszerelt TTH Színpaddal, hanem egy régi álom is megvalósul: befejeződik a miskolci születésű Oscar-díjas alkotó, Pressburger Imre szülőházának felújítása, amely nyitott kulturális központként működik tovább.

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A műsorkínálat idén minden eddiginél gazdagabb egész estés filmekben. A fesztivált minden idők legsikeresebb horvát filmje, a Lagzi (The Wedding) című vígjáték nyitja, a záróakkord pedig a nagyszabású De Gaulle – Az ellenállás hajnala című francia történelmi dráma lesz. A Hivatalos Versenyprogramban 16 alkotás küzd a Pressburger-díjért, köztük Reisz Gábor legújabb, Földszint című filmje, amely a velencei premier után azonnal Miskolcra érkezik, valamint Mayer Bernadette Mommy Blue című elsőfilmje.

A nemzetközi felhozatalban olyan remekműveket láthatunk, mint a cannes-i Nagydíjas Minótaurosz Andrej Zvjagincevtől, a berlini Arany Medve-díjas Sárga borítékok, a szintén Berlinben díjazott Rose Sandra Hüllerrel a főszerepben, vagy Asghar Farhadi világsztárokat (Isabelle Huppert, Vincent Cassel) felvonultató Párhuzamos történetek című filmje. Bemutatják továbbá Hirokazu Kore-eda legújabb A bárány, akit akarsz című alkotását és a John Turturro főszereplésével készült Az utolsó New York-i zsebtolvaj című heist filmjét is.

A fesztivál a filmeken túl is pezsgő programokat kínál: lesznek szakmai konferenciák Pressburger Imre örökségéről és a kortárs médiakultúráról, a zenerajongókat pedig a Miskolci Szimfonikus Zenekar John Williams-emlékkoncertje, valamint a 30Y, a Kiscsillag és Hobo fellépései várják. Az összes filmről és programról részletes leírás található a hivatalos programfüzet lapjain.

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Miskolc és környéke önmagában is lenyűgöző úti cél: Lillafüredet a Time Out magazin szavazásán 2025-ben a világ 12. legszebb helyének választották, egyedüli magyar helyszínként. A fesztivál ideje alatt itt, a Hotel Palotában filmtörténeti kiállítás látható, míg a CineFest Adventure keretében az Anna-barlangnál és a Szeleta Parkban tartanak szabadtéri vetítéseket. A látogatók emellett felfedezhetik a két éve történt tűzeset után mostanra teljesen felújított és újranyitott Miskolctapolca Barlangfürdőt, a történelmi Avasi pincesort, vagy részt vehetnek a fesztivál idején zajló népszerű miskolci régivásáron is.

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Címlapkép: Getty Images
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