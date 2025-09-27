Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szeptember 27-én ünnepeljük a Google születésnapját, amely a világ egyik leghatalmasabb, dinamikusan fejlődő multinacionális nagyvállalatává nőtte ki magát, termékeit pedig épp ebben a percben is milliárdok használják. Ha te sem tudod elképzelni életedet a Google keresőmotorja nyújtotta luxus nélkül, a Pénzcentrum legújabb kvízét semmi esetre se hagyd ki: lássuk mennyit tudsz a vállalat múltjáról és jelenéről, legfontosabb mérföldköveiről! Mit gondolsz, vajon hány kérdésre fogod tudni a helyes választ?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: El sem tudod képzelni az életed Google nélkül? Ha most is böngészel, válaszold meg kérdéseinket! 1/10 kérdés Melyik évben alapították a Google-t? 1987 1979 1998 2002 Következő kérdés 2/10 kérdés Hol található a Google központja, a Googleplex? Fort Worth, Texas Boise, Idaho Mountain View, Kalifornia Tucson, Arizona Következő kérdés 3/10 kérdés Ki a Google elnök-vezérigazgatója 2025-ben? Jeff Bezos Mark Zuckerberg Elon Musk Sundar Pichai Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül mi nem szokott lenni a Google Doodle (a Google fő emblémájának egy alkalmi, változtathatott verziója)? animáció videó játék fénykép Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik évben adták ki a Google Earth (Google Föld) első verzióját? 2018 2004 2009 2001 Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik személy nem játszik kulcsszerepet a Google működtetésében? Steve Jobs Eric E. Schmidt Sergey Brin Larry Page Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik számra utal a Google neve (eredetileg "googol")? 10 a tízediken 100 a másodikon 10 a századikon 100 a századikon Következő kérdés 8/10 kérdés Ki volt az a személy, akinek 2024-ben a leggyakrabban kerestek rá a nevére a Google-n? Elon Musk Donald Trump Christiano Ronaldo Kylie Jenner Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik évben vásárolta fel a Google a YouTube-ot? 2021 1999 2010 2006 Következő kérdés 10/10 kérdés Mi volt a neve a Google által indított, sikertelensége okán 2019-ben megszűnt közösségi hálózatnak? GoogleFriends GoogleChat GoogleFace Google+ Eredmények

Címlapkép: Getty Images

