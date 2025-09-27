2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Kairó, Egyiptom, 2024. április 1: Google-alkalmazások egy Samsung okostelefonon, Gmail, Chrome, Google, Drive, YouTube, Térképek, Galéria, Meet és Google Play alkalmazások, mobiltelefonos alkalmazások indítása, szelektív fókuszálás.
Kvíz

Kvíz: El sem tudod képzelni az életed Google nélkül? Ha most is böngészel, válaszold meg kérdéseinket!

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 17:59

Szeptember 27-én ünnepeljük a Google születésnapját, amely a világ egyik leghatalmasabb, dinamikusan fejlődő multinacionális nagyvállalatává nőtte ki magát, termékeit pedig épp ebben a percben is milliárdok használják. Ha te sem tudod elképzelni életedet a Google keresőmotorja nyújtotta luxus nélkül, a Pénzcentrum legújabb kvízét semmi esetre se hagyd ki: lássuk mennyit tudsz a vállalat múltjáról és jelenéről, legfontosabb mérföldköveiről! Mit gondolsz, vajon hány kérdésre fogod tudni a helyes választ?

Kvíz: El sem tudod képzelni az életed Google nélkül? Ha most is böngészel, válaszold meg kérdéseinket!

1/10 kérdés
Melyik évben alapították a Google-t?
1987
1979
1998
2002
2/10 kérdés
Hol található a Google központja, a Googleplex?
Fort Worth, Texas
Boise, Idaho
Mountain View, Kalifornia
Tucson, Arizona
3/10 kérdés
Ki a Google elnök-vezérigazgatója 2025-ben?
Jeff Bezos
Mark Zuckerberg
Elon Musk
Sundar Pichai
4/10 kérdés
Az alábbiak közül mi nem szokott lenni a Google Doodle (a Google fő emblémájának egy alkalmi, változtathatott verziója)?
animáció
videó
játék
fénykép
5/10 kérdés
Melyik évben adták ki a Google Earth (Google Föld) első verzióját?
2018
2004
2009
2001
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik személy nem játszik kulcsszerepet a Google működtetésében?
Steve Jobs
Eric E. Schmidt
Sergey Brin
Larry Page
7/10 kérdés
Melyik számra utal a Google neve (eredetileg "googol")?
10 a tízediken
100 a másodikon
10 a századikon
100 a századikon
8/10 kérdés
Ki volt az a személy, akinek 2024-ben a leggyakrabban kerestek rá a nevére a Google-n?
Elon Musk
Donald Trump
Christiano Ronaldo
Kylie Jenner
9/10 kérdés
Melyik évben vásárolta fel a Google a YouTube-ot?
2021
1999
2010
2006
10/10 kérdés
Mi volt a neve a Google által indított, sikertelensége okán 2019-ben megszűnt közösségi hálózatnak?
GoogleFriends
GoogleChat
GoogleFace
Google+
Címlapkép: Getty Images
#internet #gazdaság #google #vállalat #cégek #technológia #világ #születésnap #internetezés #multinacionális #kvíz #keresőmotor

