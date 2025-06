Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Míg télen szánkózunk, síelünk, korcsolyázunk, nyáron a hőség elkerülése végett sokan a vízi sportok irányába fordulunk, melyeknek széles palettájáról Magyarországon is bőséggel válogathatunk. Te melyik vízi sportnak hódolsz nyáron: szenvedélyed az evezés, a SUP vagy a szabadtüdős merülés? Nem félsz átúszni a Balatont, sőt, akár a nyílt óceánon is elvitorláznál egy távoli országba? Ha te is a vízi sportok nagy rajongója vagy, ne maradj le a Pénzcentrum mai kvízéről – válaszold meg kérdéseinket, lássuk, mit tudsz!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Beköszöntött a kánikula, irány a víz! Jól ismered a vízi sportokat? Mit tudsz róluk? 1/10 kérdés Mi az SUP rövidítés jelentése? vízi síelés búvárkodás pillangóúszás állószörfözés Következő kérdés 2/10 kérdés Hány kilométeres távolságot úsznak le a versenyzők az 1983 óta megrendezett Balaton-átúszáson? 9,8 km 17,3 km 5,2 km 2,1 km Következő kérdés 3/10 kérdés 2023-ban Korok Fatima megdöntötte a szabad tüdős merülés világrekordját. Hány métert merült a magyar versenyző? 77 43 102 167 Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik sport esetén "repül" a sportoló a deszkája aljához csatlakoztatott vízsugárhajtással? hydrofoil kiteboarding wakeboard flyboard Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik ország nem tartozik a híres szörfparadicsomok közé? Costa Rica Hawaii Horvátország Portugália Következő kérdés 6/10 kérdés Összesen hány olimpiai érmet nyertek a magyar úszók a 2024-es párizsi olimpián? 1 5 3 13 Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a rafting jelentése? vitorlázás vadvízi evezés távirányítós hajóversenyzés sárkányhajózás Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen verseny a 4 évente megrendezett Vendée Globe? egyszemélyes, Föld körüli, non stop vitorlásverseny klubok közötti technikai és taktikai katamaránverseny többszemélyes, szakaszokra bontott földkerülő vitorlásverseny egyszemélyes Atlanti-óceán átkelés Saint-Malotól Guadeloupe-ig Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik cég dobta piacra 1973-ban az eredeti Jet Skit? Yamaha Honda Kawasaki Mitsubishi Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy hívják az első magyart, aki egyedül kerülte meg vitorlással a Földet? Fa Nádor Bencsics József Szoboszlai Dominik Puskás Ferenc Eredmények

