Kvíz: Ma van a Nutella világnapja! Szereted a Nutellát, gyakran vásárlod? Mutasd, mit tudsz róla!

Világszerte rengetegen imádják a Nutellát, így nem csoda, hogy világnapja is van, amit február 5-én tartanak a rajongók. Hihetetlen, de az édesség 2014-ben ünnepelte az 50. születésnapját, eme jeles alkalmából péládul az olasz posta bélyeget is kiadott a tiszteletére. Kevesen tudják, bár mogyorókrémről beszélünk, egy üveg Nutella mindössze 13 százalékban áll mogyoróból, ez nagyjából 52 szemet jelent. Az eredeti Nutella receptje még kb. 71,5 százalék mogyorópépet és 19,5 százalék csokoládét tartalmazott. Mikor hagyta el az első Nutella-üveg a gyárat? Mi volt az első neve a Nutellának? Erre és még több kérdésre is választ kaphatsz, ha kitöltöd a Pénzcentrum mai kvízét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ma van a Nutella világnapja! Mutasd, mit tudsz a híres olasz termékről 1/7 kérdés Mikor hagyta el az első Nutella-üveg a gyárat? 1956. október 9-én 1947. május 18-án 1964. április 20-án 1938. február 16-án Következő kérdés 2/7 kérdés Mi volt az első neve a Nutellának? Nocciola crema Pasta Gianduja Pasta cioccolato Crema cioccolato Következő kérdés 3/7 kérdés Olaszország melyik városában készítettek először Nutellát? Roddi Treiso Bra Alba Következő kérdés 4/7 kérdés Milyen termékként forgalmazzák a Nutellát? csokoládés krém csokoládés öntet mogyorós-csokoládés krém mogyorós krém Következő kérdés 5/7 kérdés Az édesség 2014-ban ünnepelte 50. születésnapját. Mit kapott szülinapjára? megváltoztatták a csomagolás színeit ajándékot rejtettek a kupakok alá az olasz posta bélyeget adott ki a tiszteletére új ízt dobott piacra a gyártó Következő kérdés 6/7 kérdés Hány tonna volt a globális termelése a Nutellának 2013-ban? 137 000 tonna 229 000 tonna 104 000 tonna 350 000 tonna Következő kérdés 7/7 kérdés Szobahőmérsékleten, hány fokon bontakozik ki tökéletesen az íze? 25 fokon 18–24 fokon 27 fokon 16 fokon Eredmények

Címlapkép: Getty Images

