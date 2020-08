Óriásit buktak a magyar egyetemisták: ezt korábban senki nem látta jönni

Az idei nyárra eredetileg tervezett külföldi nyaralások és belföldi fesztiválok helyett elsősorban barátaikkal találkoznak vagy otthon ütik el az időt a hazai egyetemisták és főiskolások - derül ki egy friss felméréséből. A döntő többség maga akarta finanszírozni a nyári szabadidő eltöltését, a koronavírus-válság miatt azonban végül munkát is csak kevesebben tudtak vállalni.

A hazai egyetemisták és főiskolások döntő többségének (84 százalék) nyári terveit alakította át részben vagy teljesen a pandémiás helyzet - derül ki az Erste Bank több száz, 18-25 év közötti diák megkérdezésével készült felméréséből. A válaszadók 64 százalékának voltak előzetes tervei a nyár eltöltésére, a legtöbben strandolással és barátokkal (70-70 százalék), illetve sportolással (53 százalék) kívánta tölteni a szabadidejét. Sokan terveztek belföldi nyaralást családdal vagy barátokkal (36-36 százalék), de külföldi útban is több mint felük gondolkodott családdal (28 százalék), barátokkal (22 százalék), vagy tanulás céljából (5 százalék).

Koncertekre (37 százalék) és fesztiválokra (27 százalék) is sokan mentek volna, illetve minden harmadik diák gondolkodott diákmunkában (32 százalék) a nyáron. A válaszadók amúgy is jellemzően maguk kívánták finanszírozni szabadidős tevékenységeiket rendszeres jövedelmükből (51 százalék), diákmunkából (19 százalék) vagy a korábban összespórolt pénzükből (18 százalék) - mondta el Gémes Zita, az Erste Bank lakossági számlatermékekért felelős vezetője.

A koronavírus-járvány azonban felülírta a diákok nyári terveit. Belföldi utat ugyan még most is sokan terveztek családdal (20 százalék) vagy barátokkal (22 százalék), a legtöbben inkább a barátaikkal (53 százalék), vagy otthon ütik el az időt filmnézéssel (47 százalék), olvasással (37 százalék), illetve online játékokkal (20 százalék). Diákmunkát sem tudtak végül annyian vállalni (18 százalék), és állandó munkáról is jóval kevesebben számoltak be (10 százalék).

A felmérésből az is kiderült, hogy a többségnek (60 százalék) már van diákszámlája valamelyik pénzintézetnél. Az Erste egy korábbi kutatása szerint a legtöbben 18 éves korukra rendelkeznek diákszámlával, amelyet jellemzően vagy azért nyitnak, mert a diákmunkához szükség van egy bankszámlára, vagy mert a főiskola, egyetem kezdésekor az ösztöndíjrendszer miatt kötelező bankszámlát nyitni, illetve sok esetben a szülők inkább a diákszámlára utalják a gyermeknek szánt zsebpénzt, támogatást és nem készpénzben adják oda. A diákszámlát vezető bank kiválasztása is általában a szülők feladata, akik legtöbbször annál a pénzintézetnél nyitnak számlát gyermeküknek, ahol maguk is bankolnak.

A kutatás arra is kíváncsi volt, a diákok milyen tulajdonságokat tartanak ideálisnak egy diákszámla esetében. A válaszok alapján a 18-25 éves hallgatók fontosnak tartják például azt, hogy a számlához olyan alszámla kapcsolódjon, amelyen különböző célokra, például a nyári szabadidő eltöltésére tudnak félretenni, gyűjteni. A válaszadók kiemelték még a személyre szabott ajánlatokat (az egyes számlaopciókat az ügyfél állítja össze magának), az ingyenes utalásokat és a kedvezményeket kínáló hűségprogramokat.

Címlapkép: Getty Images