Nem lesz könnyű a visszatérés: ettől szorong a legtöbb magyar dolgozó, szülő

Sokan már alig várták, hogy vége legyen a kijárási korlátozásoknak, és visszatérhessenek az addig megszokott életükhöz. Most azonban egy újfajta aggodalom lett úrrá a dolgozókon a bezártság hónapjai után, amelyet a mentál higiénés szakemberek elneveztek bezártság utáni szorongásnak (post-lockdown anxiety). Mivel mire éppen alkalmazkodtak a legtöbben az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos terhekhez, most a korlátozások feloldásával ismét neki kell futni új kihívásoknak. A rengeteg kérdés pedig arról, hogyan tudjuk majd venni az akadályokat, biztonságban vagyunk-e, stb. félelmeket, szorongást generálnak. Arról, hogyan birkózzuk meg ezzel, szakemberek adnak most tanácsokat.

Amikor a pandémia átvette az irányítást a világ felett, és az országoknak egy sor olyan döntést kellett meghozniuk, mint az iskolabezárások, határzár, kijárási korlátozások, és rengeteg munkahely küldte home office-ba, tette részmunkaidőbe, vagy bocsátotta el dolgozóit - rengeteg probléma várt megoldásra. Azonban akkor világos volt, hogy mik a célok a járványidőszak alatt: minimalizálni a fertőzésveszélyt, megteremteni a munkavégzés feltételeit, vagy túlélni - pénzügyileg, mentálisan - ezt az időszakot.

Most viszont, hogy megtörténik a fokozatos újranyitás, a korlátozások feloldásával rengeteg aggodalom fogalmazódik meg az emberekben: meglátogathatom már az idős nagyszüleimet? Visszaengedhetem a gyermekem az iskolába? Visszamehetek dolgozni, nem fogom megfertőzni így a családot? Hogyan közlekedjek? És még sorolhatnánk. Eddig az otthon jelentette azt a biztos burkot, ahonnan ha nem lép ki az ember, csak szükség esetén, és óvatosan, akkor biztonságban van.

Most viszont sokakat környékez a szorongás, hogyan lesznek biztonságban ezután.

Ennek a kérdésnek pedig nem csak - talán főként nem - gyakorlati oldala van, mert hiába most kezet ugyanúgy az ember, viseli a maszkot, kerüli a kontaktust, ezek már nem nyugtatják meg. Hiába várták nagyon sokan, hogy végre kimehessenek, végre újra a munkahelyükön dolgozzanak, stb. most mégis félnek. Ennek pedig lelki okai vannak.

Ahogy egyre több országban elkezdtek lazulni a korlátozások és megindult a fokozatos újranyitás, a mentális egészséggel foglalkozó jótékonysági szervezet, az Anxiety UK a szorongás egy új típusát azonosította: a bezártság időszakát követő szorongást. Definíciójuk szerint a post-lockdown anxiety a félelem vagy aggodalom a megszokott élethez való visszatéréstől és a biztonságot jelentő otthon elhagyásától. Samuel Ledger a szervezet szakembere szerint ennek tünetei sokféle formában jelentkezhetnek,

leggyakrabban az egészségünk féltésében jelenik meg, de megmutatkozhat az ismeretlentől való félelemben, a fóbiában a nyilvános helyektől, tömegközelekedéstől, vagy egyszerűen abban is, hogy félelemmel tölt el, ha ki kell lépnünk a lakásból.



Legtöbbünknek az efféle aggodalmak ismeretlenek, hiszen korábban nem féltették ilyen mértékben az egészségüket, vagy sosem tapasztalták, hogy félnének kilépni a lakásból. Azonban a koronavírus ezt felülírta, és ami korábban természetellenesnek hatott volna, most az lett a természetes, ezt viszont nehéz elfogadni.

Aztán ott van az is, hogy bármekkora terhekkel járt az otthonmaradás, távmunka, távoktatás, voltak pozitív oldalai is. Ki lehetett zárni mindazt a külvilágból, ami eddig zavaró volt, sokaknak több ideje maradt pihenésre, vagy foglalkozni a gyermekeikkel. Mégha nehéz időszak is volt, akadtak jó dolgok is ebben az új berendezkedésben, amelyeket most szintén el kell engedni.

Amit mindenkinek érdemes most szem előtt tartania, hogy a félelmek, szorongás ez előtt az új helyzet előtt teljesen normálisak. Azonban ha a jövővel kapcsolatos aggodalmak már kihatással vannak a mindennapokra, túlzott mértékben nyomot hagynak a közérzeten, akkor nem szabad a szőnyeg alá söpörni őket, hanem foglalkozni kell velük. Az alvászavaroktól kezdve az agorafóbiáig sokféle tünet jelentkezhet, de nem szabad, hogy ezek eluralkodjanak rajtunk.

Honnan tudhatjuk, hogy úrrá lett rajtunk az újranyitási pánik?



Adam Cox, hipnoterapeuta és fóbiaszakértő szerint a bezártság utáni szorongás hátterében leginkább az ismeretlen jövőtől való félelem áll, mivel nem tudja senki, milyen lesz az élet a járványt követően, csak találgathatunk. Mivel rengetegféle kimenetel lehetséges akár a válság lefolyását, akár a vírus visszatérését illetően, egyre csak gyűlnek a fejekben a kérdések, amelyekre nincs válasz, ami szorongáshoz vezet.

A legfőbb figyelmeztető jelek a következők lehetnek: ismétlődő gondolatok vagy aggodalmak a jövővel kapcsolatban, nyugtalanság vagy feszültség érzése, alvásproblémák, a hírekben vagy a közösségi média felületeken megjelenő információk folytonos követése a korlátozások feloldásával kapcsolatban, és szélsőséges esetekben pánikrohamok is előfordulhatnak

- mondja Cox.

Hol kezdődik a szorongás és hol végződik az egészséges óvatosság?

A szakértő szerint a félelemérzet hasznos is lehet, hiszen ez akadályozza meg az embert abban, hogy gondatlan, felelőtlen legyen. Ez evolúciós vívmány. Az "egészséges szorongás" például önkéntelenül távolságtartásra készteti az embert a járványhelyzetben. A túlzott szorongás viszont már a mentális egészséget fenyegeti és olyan káros megküzdési stratégiákat hozhat elő, mint a társas érintkezés kerülése, túlzott alkoholfogyasztás, kábítószerezés, gyógyszerfüggőség, és evészavarok.

Mivel a szorongás kellemetlen érzés, az emberek keresik a megoldást, hogy megszabaduljanak tőle, azonban rossz eszközökhöz nyúlnak. Jellemző stratégia, hogy evésbe, ivásba vagy szerhasználatba menekülnek a megoldhatatlan félelmek elől. Extrém esetekben agorafóbiát is előhozhat a szorongás, amikor az ember már a korlátozások alatt kialakult életvitelét kezdi elfogadni normálisként, és a korábban megszokott élethez való visszatéréstől kezd irtózni.

Van félnivalónk a szorongástól?



A szakember arra emlékeztetné azokat, akik tapasztalják a szorongásos tüneteket, hogy ez - ugyanúgy ahogy a járványhelyzet - időszakos, tehát a kiváltó okok egy idő után meg fognak szűnni. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a szorongás tudattalan gondolkodási stratégiákból származik, ezeken pedig lehet változtatni, ha visszaszerezzük gondolataink felett az irányítást. A szorongást le lehet győzni - ez a legfontosabb. Már akkor, ha ezt tudatosítjuk, tettünk egy lépést a győzelem felé.

Hogyan kezeljük a félelmeinket, szorongásunkat?



A terapeuta szerint - mivel a szorongás olyan jövőbeli bizonytalanságok sokaságából táplálkozik, amelyre nincs ráhatásunk - a legjobb, ha kisebb időszakokban kezdünk gondolkodni. Ne a jövő hónap, a nyár, az őszi iskolakezdés, vagy 2021 problémáira keressük most a válaszokat, hanem a következő hétre találjuk ki az életünket. Vagy a következő napra.

El kell fogadnia jelen helyzetben mindenkinek, hogy nem tudja úgy irányítani, tervezni az életét, mint korábban, viszont ahol lehet, ott vissza kell szerezni a kontrollt. Ez megerősítést ad abban, hogy nem vagyunk teljesen tehetetlenek. Azt például az ember maga szabályozza, mennyi és milyen híreket olvas, vagy hogy mennyi időt tölt azzal, hogy az újranyitással kapcsolatos félelmein rágódik.

Előtérbe kell helyezni az olyan pozitív megküzdési stratégiákat a negatívakkal (ivás, drogok, gyógyszerek) szemben, mint a sportolás, kirándulás a friss levegőn, vagy a meditáció. Az is nagyon hasznos, ha az ember megfigyeli, milyen gondolatok uralják: arra fókuszál, amit tenni tud, ami előre viszi ebben a helyzetben, vagy olyan dolgokra, amelyek csak fokozzák a szorongását?

Amennyiben a szorongásos tünetek nem múlnak el, esetleg rosszabbnak, és ez romboló hatással van a mindennapi életre, érdemes szakemberhez fordulni. Rengeteg pszichológus praktizál jelenleg online, és több ingyenes segélyszolgálat is működik.

Ha segítségre van szükséged, merj segítséget kérni!

