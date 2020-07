Komoly órabér: ennyiért bárkinek ír saját számot a magyar mulatós sztár

Majdnem 6 millió forintot zenélhetett össze a YouTube-on Dögös Robi 2020-ban. A magyar mulatóskirály ugyanis személyre szabott zeneszámokat is vállal: bárki rendelhet tőle muzsikát szülinapra, esküvőre, évfordulóra, vagy igazából bármilyen apropóból. Egy ilyen zene 25 ezer forintba kerül.

Az már eddigis tudott volt, hogy az ország egyik legismertebb mulatós zenésze, Dögös Robi szép summát keres a fellépéseivel. Ám sokan nem tudják, de Robitól személyre szabott zeneszámokat is lehet rendelni születésnapra, évfordulóra, vagy ahogy a muzsikus YouTube-csatornáján is látható, bármilyen alkalomra.

A Pénzcentrum kíváncsi volt, hogy mennyibe kerülne, ha "speciálba" kérnénk egy számot valamelyik ismerősünknek, családtagunknak, úgyhogy ráírtunk Dögös Robira a Facebookon. A zenész elmondta, hogy

25 ezer forintért készít el egy kb. 5 perces zeneszámot, amelyhez fotókat is kér, mert montázs formájában kerül fel a videómegosztóra a megrendelt muzsika.

Átszámolva ez 300 ezer forintos órabért jelent a zenésznek, avagy percenként 5 ezer forintért lehet saját mulatós számot kérni Dögös Robitól. Megnéztük, hogy a mulatóslegenda csatornájára hány olyan zeneszám került fel, amelyet valaki rendelt valamilyen alkalomra - vagy csak úgy.

Hát, 230 után már nem számoltuk tovább, és ez csak a 2020-as év volt, úgyhogy gyors szorzással kiderült, hogy csak a személyre szóló zenékkel legalább 5 millió 750 ezer forintot keresett idén Dögös Robi - feltéve, ha minden zenéért 25 ezret kért, nem vállalt mondjuk grátiszban egy-egy számot Ninja Misinek vagy a Golyónak.

Arról nem szólt a fáma, hogy számla is jár-e a zeneszám után, amiért előre el kell utalni a pénzt Dögös Robinak. Annyi biztos, hogy a kijárási korlátozások alatt sem apadhatott el minden bevétele, legalábbis ebben az időszakban is készültek a számok speciálba.

Dzsudzsáknak is zenélt

Még pár éve tudta meg a Bors, hogy Dögös Robi munkásságát a magyar válogatott focista, Dzsudzsák Balázs is figyelemmel kíséri. A focista egy privát bulira is elhívta zenélni Robit, akit amúgy nem érdekel a foci, először nem is tudta, kihez megy zenélni.

A futballista egy névre szóló lemezt is kért, melyen 5 szám szerepel. Az üzleti titok, pontosan mennyit fizetett mindezért Dzsudzsák, de annyit megtudott a Bors informátora, hogy 7 számjegyű összegről van szó.

Kiszel Tünde videókkal bizniszel

Nemrégiben a Pénzcentrum fülébe jutott, hogy Kiszel Tünde a naptárak és a többi cucc mellett videókkal is keresi kenyerét. Tünde "baráti áron" 10 ezer forintot kért egy 33 másodperces köszöntővideóért, amelyet vezető szerkesztőnk közelgő szülinapja alkalmából kértünk tőle.

Kiszel Tünde durvább órabérért dolgozik, mint Dögös Robi (ráadásul utóbbi legalább becsülettel zenél és énekel a megrendelőknek), hiszen Tünde videója másodpercenként bő 303 forintba kerül, ami kb. 1 090 909 forintos órabért jelent. Tehát több mint háromszor annyi óránként egy szülinapi köszöntés Kiszel Tündétől, mintha Robitól rendeltünk volna egy nótát a vezető szerkesztőnknek.

Címlapkép: Getty Images