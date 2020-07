Így készíts új önéletrajzot a karantén után: szakmai önéletrajz minta, önéletrajz készítése 2020

Milyen a jó önéletrajz minta 2020-ban? Univerzális önéletrajz készítő tippek haladóknak és kezdőknek, önéletrajz sablon modern stílusban és hagyományos önéletrajz minta alapján.

A 2020-ban létrejött járványügyi válsághelyzet mindannyiunknak megváltoztatta az életét, beleérve a munkavállalást is. Az idei év során sokak kényszerültek új pályát választani vagy átgondolni a jelenlegi helyzetüket. A koronavírus nem csak a munkahelyek számát befolyásolta, hanem megváltoztatta a munkavégzés típusát is: a munkáltatók egyre nagyobb arányban alkalmazzák a munkavállalókat home office-ban, emiatt is célszerű az önéletrajz átalakítása, egy új önéletrajz sablon elkészítése, amely igazodik a jelenlegi helyzethez.

Természetesen nem feledkezünk meg a pályakezdőkről sem: számukra is ötletes és hasznos önéletrajz készítő tippekkel szolgálunk. Mindegy, hogy pályakezdő vagy, vagy éppen (akár a koronavírus miatt) új munkahelyet keresel, az általunk kínált önéletrajz sablon, univerzális önéletrajz készítő tippek egyaránt hasznosak lesznek!

Cikkünkből megtudhatod, milyen egy jó önéletrajz minta, hogy néz ki egy önéletrajz, mi a különbség egy hagyományos önéletrajz minta és egy modern Europass önéletrajz sablon között, valamint, hogy mivel egészítsd ki önéletrajzod, hogy a korona alatt is megállja a helyét.

Amit sürgősen el kell felejtenünk: hagyományos "esszé" típusú önéletrajz

Hogy mit nevezünk hagyományos önéletrajznak, az az adott munkáltató elvárásaitól is függ. A hagyományos önéletrajz minta alatt legtöbbször egy esszé típusú szöveget értünk, amiből a munkáltatónak kell kihalásznia az állásjelentkezéshez szükséges, releváns adatokat. Hogy miért nem ajánljuk ezt az önéletrajz típust a korona után?

A munkáltatók elszoktak a hosszú, egybefüggő önéletrajz elolvasásától: minél több információt kell bezsúfolnunk magunkról egy rövid, áttekinthető oldalra. Csak a lényeges információkat közöljük magunkról: a barokk körmondatokban megfogalmazott önéletrajz szövege negatív fényben tüntet fel minket - ha lehet, a motivációs levélben is kerüljük a többszörösen összetett mondatokat!

Az Europass önéletrajz kritikája

Az Europass önéletrajzok végleg eltörölték a hagyományos önéletrajz minta alapján íródott szövegeket. Sokáig divatos volt a hagyományos önéletrajz típust hátra hagyó fiatalok között, akik mindenben az egyszerűségre törekedtek, ám ez most sincs másképp: eljött 2020 és újabb trendekhez kell igazodnunk: az egységes Europass önéletrajz sablon helyett törekedjünk a színes, egyedi önéletrajz kompozíciókra!

Az Europass önéletrajz sablon kritikái közé tartozik, hogy csak meghatározott információkkal tölthetjük ki magunkról, emellett sablonos és egyhangú. Nincs lehangolóbb annál, mint amikor az önéletrajz készítése során felsoroljuk iskoláinkat, előző munkahelyeinket, majd legalul megjelöljük, hogy szabadidőnkben szeretünk teniszezni.

Tapasztalt munkavállalóknak: időrendi alapú, szakmai önéletrajz

A szakmai önéletrajz lényege, hogy fordított időrendben (legelöl a legfrissebb) soroljuk fel a munkatapasztalatainkat, ezzel szemléltetjük karrierünk fejlődését. Azért ajánljuk az időrendi szakmai önéletrajz minta használatát tapasztalt munkavállalóknak, mert így könnyen szemléltethetik kitérőktől mentes, felfelé ívelő karrierjük folyamatát: hasznos stratégia lehet, ha egy vezetői pozícióra pályázunk.

Annak ellenére, hogy ez egy hasznos és eredményes önéletrajz sablon, diákoknak, pályakezdőknek egyáltalán nem javasoljuk, mert felhívja a figyelmet a tapasztalatlanságukra. Aggodalomra viszont semmi ok: az időrendi önéletrajz minta néhány év múlva nekik is hasznukra válik!

Kompetencia alapú önéletrajz minta

A szakmai önéletrajz minta ellentétje ez a sokkal modernebb, egyre divatosabb összeállítás, ami kifejezetten azoknak a fiataloknak kedvez, akik magasan képzettek, de még nem büszkélkedhetnek túl sok munkatapasztalattal. A kompetencia alapú önéletrajz minta 2020 kedvence lesz: itt a munkahelyek, az időrend és a karrier hullámzása nem hangsúlyos, helyette arra hívja fel a figyelmet, milyen tudással rendelkezünk, milyen személyiségű, beállítottságú emberek vagyunk. Ha hosszabb ideig munkanélküliek voltunk, sok volt a szünet karrierünkben, vagy gyakran váltogattuk a munkaterületeket, ez az önéletrajz minta segíthet jobb színben feltüntetni magunkat.

A kompetencia alapú önéletrajz egy lehetőség, hogy kifejezhessük kreativitásunkat: már a dokumentum elkészítése során megcsillogtathatjuk tudásunkat!

A kombinált önéletrajz előnyei

Eredményközpontúság jellemzi, ez az önéletrajz típus is időrendben mutatja be karrierünket, de a munkakörök felsorolása mellett teret ad az ott szerzett új kompetenciáink kifejtésének is, így átfogóbb képet ad rólunk. Akkor érdemes ezt az önéletrajz mintát használnunk, ha nagyobb változásra vágyunk karrierünkben, például sokáig dolgoztunk egy olyan pozícióban, ahol nem tudtunk előre lépni.

Motivációs levél: mutasd be személyiséged!

Így, hogy kifejtettük, hogy néz ki a jó önéletrajz és milyen önéletrajz minta illik hozzánk az adott élethelyzetünkben, térjünk ki a motivációs levélre is! Gondoljuk át alaposan, milyen képet szeretnénk festeni magunkról! Miért szeretnénk náluk dolgozni? Mi a személyes motivációnk? Mit tudunk nekik nyújtani, ami hasznos számukra, miért minket válasszon a munkaadó? Milyen munkatapasztalataink és képzettségeink vannak? Mire számíthatnak, ha minket választanak? Milyen emberek vagyunk, milyen velünk együtt dolgozni?

Milyen önéletrajz készítő tippeket ajánlunk a koronavírusra való tekintettel?

A koronavírus 2020 során rengeteg ajtót bezárt a munkavállalók előtt, viszont új lehetőségeket is teremtett, ez pedig a home office világának kiterjesztése. Míg korábban csak elvétve volt jellemző az otthoni munkavégzés, idén az irodai dolgozók köreiben szinte általános jelenséggé vált.

Az önéletrajz készítés során mit vegyünk figyelembe, ha tudjuk, hogy home office-ra számíthatunk, vagy kifejezetten otthonról végezhető munkát keresünk? Első sorban nem árt, ha értünk az olyan kommunikációs felületekhez, mint a gyakran használt Microsoft Teams vagy Google Meet: ezek is ugyanolyan képességeknek számítanak, mint az Office csomag ismerete, tehát jó, ha feltüntetjük az önéletrajz készítése során!

Viszont, ha otthonról végezzük a munkát fel kell készülnünk arra, hogy sokkal monotonabb környezetben és munkavégzésben lesz részünk, a kollégákkal való mindennapos interakció elkerül minket. Ha fel akarjuk hívni a figyelmet arra, hogy alkalmasak vagyunk egy ilyen típusú munkavégzésre, nyugodtan hangsúlyozzuk önállóságunkat!

Hogy néz ki egy önéletrajz 2020-ban?

Az önéletrajz külleme függjön életkorunktól és a betölteni kívánt pozíciótól: ha pályakezdők vagyunk, ajánlott egy kreatív, színes önéletrajz sablon használata. Ha idősebb, tapasztaltabb munkavállalóként pályázunk, akkor is nézzen ki az az önéletrajz igényesen, de ne tereljük el az arculati elemekkel a hangsúlyt az információkról.

Az önéletrajz minta 2020-ban már bárhogy kinézhet: ne féljünk a színektől, a nagyobb betűméretektől, figyelemfelkeltő betűtípusoktól, viszont az önéletrajz készítés során maradjunk ízlésesek, ne essünk át a ló túloldalára össze nem illő színekkel és formákkal: néha a kevesebb több! És mindenek felett: mosolyogjunk a fényképen! Az önéletrajz alakítson ki rólunk kellemes benyomást!

Címlapkép: Getty Images