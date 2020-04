Home office alatt is simán kiéghetsz: 5 szabály, amit tarts be a téboly ellen

Negyedik hete nyomja otthonról az ipart rengeteg magyar. És bizony nehéz elválasztani a melót a szabadidőtől, főképpen ha most az otthonod lett egyben a munkahelyed is. Most szakértők adnak pár tanácsort, hogy könnyebben ki tudj szállni a napi mókuskerékből.

Lassan egy hónapja Magyarország jelentős része otthonról dolgozi. Bár ezzel el lehet kerülni a folyamatos ingázást, és minimalizálni lehet a fertőzésveszélyt, illetve jut időnk a házimunkára és a pihenésre is, azért egy nagy hátulütője mégis van a home office-nak. Rengetegen még este, munkaidő után is dolgoznak, nézegetik az e-maileket - mivel szinte lehetetlen teljesen kiszállni a melóból, ha lényegében az otthonod az irodád. A HuffPost most szakértőket kérdezett arról, hogyan kell időben kiszállni a mókuskerékből. Lássuk az ő tippjeiket.

Ügyelj arra, hol dolgozol: nem mindenki olyan szerencsés, hogy van egy külön dolgozószobája, mindenesetre érdemes olyan helyiségben dolgozni, ahol vélhetően nem fogod az estédet is tölteni. James Pacey és Rosa Connor, a Haptivate társalapítói arról beszéltek, hogy a hálószobában egyenesen tilos dolgozni!

A hálószobát csak alváshoz használd - így tudja a tested, hogy ideje kikapcsolni, amikor abban a helységben vagy

- mondták.

Legyen napi rutinod: az egészséges napi munkamenetet betartva könnyebben le tudod zárni a melót a nap végén. Suzy Reading, a Work Wellbeing szakértője arról beszélt, hogy nem kell bonyolult dolgokra gondolni:

Vesd be az ágyad, rendezd el a helyet, ahol dolgozol, húzd el a függönyöket, hogy a lehető legtöbb fény legyen. Zuhanyozz le, öltözz fel, mintha munkába mennél. Fontos a tápláló reggeli, ami közben már el is kezdhetsz a munkára hangolódni. Ha egy napi rutinot követsz, akkor valószínűleg a nap végén ragaszkodni fogsz hozzá, amikor lejár a munkaidő.

Vedd ki az ebédszüneted, hiszen az is kikapcsolódás egy nehéz nap közepén, esetleg a kertbe, teraszra is kimehetsz kicsit, hogy felrázódj. Lee Chambers, az Essentialise szakértője arról beszélt, fontos, hogy gyakran tarts szünetet nap közben: 90 percenként állj fel egy nagyed órára, és csinálj valami mást. Ha hullámokban dolgozol, sokkal könnyebb elvégezni a feladatokat, nem égsz ki.

Kapcsold ki, húzd ki a konnektorból!

Ha kinyomod a lapotopod, lenyomod a netet a telefonodról, akkor sokkal kisebb a kísértés, hogy lecsekkold az e-mailjeidet, vagy visszaírja a céges csetbe. Tedd is el a laptopodat a fiókba, ne is kerüljön szem elé a nap végén!

Chambers ezt "digitális naplementének" nevezi: leállítod a munkaeszközeid, és átmész egy másik helységbe, ahol aztán nyugodtan pihensz.

Pontokba szedve tehát:



Ne dolgozz a hálóban!

Olyan helységben melózz, ahol utána keveset vagy.

Állíts össze egy napi rutint.

Tarts szünetet!

Ha végeztél, ne is nézz a laptopra.

