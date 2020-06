Ezekben a szakmákban lehetett a legjobban keresni az elmúlt 10 évben Magyarországon

Bizony igencsak rájárt a rúd 2009-2019 között a humán-egészségügyi, szociális ellátásban dolgozókra, nekik növekedett arányaiban ugyanis legkevésbé a bérük ezalatt a 10 év alatt, ami ráadásul forintban kifejezve is a legkevesebb volt. Egész máshogy alakult azonban a másik, arányait tekintve a legkisebb bérnövekedést felmutatni tudó pénzügyi, biztosítási tevékenységi szektor helyzete, mert bár itt alacsony volt arányaiban a bruttó átlagkeresetek mértékének a növekedése, akárcsak 2009-ben úgy 2019-ben ez az ágazat volt anyagilag a legkifizetődőbb. 10 év átlagkereseti adatait elemeztük, mutatjuk, mi minden változott a béreket illetően 10 év alatt Magyarországon.

Sokat hallani manapság, hogy elszálltak az ingatlanára, mennyire drága a lakásbérlés, meg amúgy a zöldség és megannyi minden más is a boltokban. Sokan pedig a napját sem tudják annak, mikor voltak utoljára nyaralni. Na, de mi a helyzet a fizetésekkel? Az egyre csak dráguló világban esszenciális kérdés, milyen szakmában helyezkedjen el dolgozni az ember, hogy biztos megélhetése legyen. De nem csak most, hanem a jövőben is!

Persze sajnos a jövőt nem látjuk előre, azt viszont megnézhetjük, hogy az elmúlt 10 évben mely ágazatokban nőttek a legdurvábban a bérek Magyarországon, ahogy azt is, mely ágazatokban dolgozók tettek a legrosszabb lóra akkor, amikor anno szakmát választottak.

Lássuk a medvét!

A KSH idevágó statisztikáit felhasználva tehát megnéztük, hogy az elérhető adatok szerint 2009-2019 között mennyivel nőttek az átlagkeresetek 17 nemzetgazdasági ágazatban:

A nagy nyertesek

Ahogy a grafikonon látjuk három olyan ágazat is van a mezőnyben, ahol több mint kétszeresére nőtt a bruttó átlagbére az ott dolgozóknak. Százalékban kifejezve legnagyobb növekedés a mezőgazdaságban, erdőgazdaság, halászat területén volt megfigyelhető, itt tíz év alatt 114 százalékot nőttek a bérek.

Ugyancsak 100 százalék fölötti növekedés volt tapaszalható - azaz kétszer annyi pénzt keresnek most átlagosan az itt dolgozók - a feldolgozóiparban, illetve az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységekben. Mindkettő esetében 105-105 százalékos volt a növekedés.

Ugyancsak durván, több mint 90 százalékkal magasabbak most az átlagbérek a kereskedelem, gépjárműjavítás, továbbá a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban. De 80 százalék feletti növekedést tud felmutatni az építőipar, a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés, illetve a közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás gazdasági ág is.

Ezzel szemben alig 50 százalékos növekedés volt megfigyelhető, és ezzel a két legkevesebb volt a nemzetgazdasági ágazatok közül a humán-egészségügyi, szociális ellátás, illetve a pénzügyi, biztosítási tevékenység. Előbbi esetében a bruttó átlagbérek 10 év leforgása alatt csupán 53, utóbbi esetében pedig 56 százalékkal nőttek.

De mit jelent mindez?

Azt tehát most már tudjuk, hogy nemzetgazdasági ágazatonként százalékosan mennyivel nőttek az átlagos bruttóbérek, és most megnézzük azt is, egészen pontosan ez mire elég a fizetési papírokat illetően.

Ha tüzetesebben megnézzük az infógrafikát, akkor láthatjuk, hogy a KSH adatai szerint akárcsak 2009-ben, úgy 2019-ben a pénzügyi, biztosítási tevékenységbe tartozó szakmákban voltak átlagosan a legmagasabb a fizetések. Még úgy is, hogy ebben az ágazatban volt a 2. legkisebb az emelkedés mértéke 10 év leforgása alatt. Ahogy fentebb írtuk, 56 százalékos. Igen ám, csakhogy ez forintosítva majd 240 000 forintot jelentett.

Miközben az 53 százalékos növekedést felmutatni tudó humán-egészségügyi, szociális ellátásba tartozó szakmákban ez átlagosan csupán 86 000 forint pluszt jelentett, ami messze legkevesebb volt a 17-es listán.

De nézzük, mely ágazatok fizettek a legjobban 2009-ben:

pénzügyi, biztosítási tevékenység - 427 508 forint

információ, kommunikáció - 366 752 forint

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás - 345 035 forint

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység - 292 974 forint

bányászat, kőfejtés - 244 051 forint

Ehhez képest 2019-ben a top 5:

pénzügyi, biztosítási tevékenység - 665 380 forint

információ, kommunikáció - 623 527 forint

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás - 603 003 forint

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység - 507 670

közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás - 442 437

Ehhez képest a legrosszabbul fizető ágazatok 2009-ben ezek voltak:

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás - 122 561 forint

mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat - 137 101 forint

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység - 149 131 forint

építőipar - 152 204 forint

humán-egészségügyi, szociális ellátás - 161 265 forint

Míg 2019-ben a következők:

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás - 239 585 forint

humán-egészségügyi, szociális ellátás - 247 211 forint

építőipar - 287851 forint

mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat - 293 207 forint

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység - 306 208 forint

Ahogy látjuk az ágazatok élmezőnyében csupán egyetlen csere történt, 2019-ben már nem a bányászat, kőfejtés területe volt az 5. legkifizetődőbb ágazat, hanem a közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás. Ebben az esetben egyébként helycsere történt, így 2019-re a bányászat, kőfejtés már csak a 6. legkifizetődőbb ágazat volt a bruttó átlagbérek tekintetében.

A legrosszabbul fizető öt ágazat tekintetében azonban nagyon kavarodás volt megfigyelhető. Egy dolog azonban itt sem változott, a legrosszabbul fizető ágazat a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás marad, még úgy is, hogy itt nőttek az egyik legnagyobb mértékben a bérek. Ehhez képest ha lehet azt mondta az elmúlt 10 év nagy vesztese a humán-egészségügyi, szociális ellátás volt, ahol arányosan, illetve forintosítva is nagyon alacsony volt a bruttó bérnövekedés 2009-2019 között. Ezzel pedig az az ágazat 10 év alatt az 5. legrosszabbul fizetőről a 2. legrosszabbul fizetőre csúszott.

Miközben például a mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat a 2. legrosszabbul fizetőről a 4. legrosszabbul fizetőre jött fel, úgy hogy a legrosszabbak között az építőipar, illetve az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységet végzők bérének értéke arányaiban gyakorlatilag stagnált.

2009-2019 mérlege tehát fizetésügyileg:

Kifejezetten jó lóra tett az, aki a pénzügyi, biztosítási tevékenység, információ, kommunikáció, illetve a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén dolgozott;

Óriásit buktak a humán-egészségügyi, szociális ellátásban dolgozók;

Az oktatás területén az egyik legkevesebb volt a százalékos béremelkedés, amivel a 7. legrosszabbul fizető ágazat lett 2019-re (a 10-ről);

És hogy mit tudtunk meg ebből az elkövetkező 10 évre? Az még továbbra is bizonytalan.

Címlapkép: Getty Images