Ennyit kereshetett új munkájával a magyar mulatós sztár: kétkezi meló, nem szégyelli

A koronavírus-járvány miatt a legnehezebb időkben kétkezi munkásnak állt Kökény Attila, és több családtagja is. A magyar zenész szerint nem szégyen a fizikai munka, mint mondta, valamiből el kellett tartania a családját. A segédmunkások azonban nem keresnek kifejezetten jól Magyarországon, ha napi bért kapnak, az 8-15 ezer forint közé esik különböző állásajánlatok szerint, de a havi bérezésük is leginkább 170 ezer forint körül mozog átlagosan, persze vannak, akik ezt akár 300 ezer forint fölé is tudják tortázni.

Az új koronavírus-járvány elharapózása és a fellépések leállása miatt segédmunkásnak állt Kökény Attila. A muzsikus saját bevallása szerint az anyagi biztonságuk érdekében vállalt kétkezi munkát.

Családos emberként nem tehetem meg, hogy a kanapén ülve, ölbe tett kézzel várjak a csodára, illetve arra, hogy mikor mehetek fellépni, ezért inkább más munka után néztem, és elmentem dolgozni

- mondta el Kökény Attila a Borsnak. A zenész egy barátjától kapott lehetőséget, és fiával, valamint vejével egy útépítés mellett pakoltak korlátokat.

Igazság szerint nem tudtuk, hogy meddig fog tartani ez a zűrzavar, úgyhogy jobbnak láttuk, ha bebiztosítjuk magunkat, mert mindannyian pénzből élünk, nekem pedig szükségem volt a bevételre

- magyarázta az éneke, aki kifejtette, nem az a lényeg, hogy az ember sok pénzt keressen, hanem hogy el tudja tartani a családját. A mulatós sztár szerint, nem szégyen a munka, ő sokkal "gázabbnak" tartja azt, ha valakinek derogál a kétkezi munka. Mint fogalmazott, neki több éhes szájat kell etetnie, ezért pedig bármire képes, ha kell, kétkezi munkára is.

Nehéz bankot robbantani

Az bár régóta tudvalevő Magyarországon, hogy a szakmunkákkal igencsak jól lehet keresni, ez azonban koránt sem igaz a segédmunkákra. Abból tényleg elég nehéz meggazdagodni. Azt persze nehéz megmondani, mennyit keres egy segédmunkás, ugyanis ez rengeteg dologtól függ.

Hol dolgozik, milyen területen végzi a munkáját, mennyire megbízható és a többi. Az internetet gyorsan felütve azonban lehet találni támpontokat. Több fizetés összehasonlító portál a segédmunkások bruttó, havi bérét

160 - 340 ezer forintra teszi.

Ám a legtöbb helyen megjegyzik, az ország sok részén ez nem gyakran megy sokkal 200 000 forint fölé. Budapesten persze többet lehet keresni, mint vidéken ez tiszta sör. Az sem mindegy azonban, hogy egy segédmunkás alkalmi melót vállal el vagy hosszútávon gondolkozik. Több apróhirdetést átfutva a következő ajánlatokat találtuk Budapesten segédunkásoknak:

volt sitthordás 1 300 forintos órabérért, napi 8 órában;

találtunk napi 15 000 forintot ígérő ajánlatot egy építkezésnél dolgozó segédmunkás állás hirdetésben;

volt olyan ajánlat is, aki építkezésre keresett ember 12 000 forintért;

illetve olyan is, aki havi bért ajánlott segédmunkásnak, bruttó 250 000 forintot.

Címlapkép: Getty Images