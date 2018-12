Azért ez erős: ennyit keres egy magyar teherautó vezető Németországban

Őrület, mennyi pénzt kínálnak külföldön azoknak, akik tudnak teherautót vezetni! Itthon közben égető a munkaerőhiány, vélhetően a hazai vállalatok nemigen tudnak versenyezni a külföldi ajánlatokkal. A helyzet aggasztó, az egyik szakszervezet szerin az állami sofőrképzés csak tűzoltásra jó.



Semmi sem szegi a magyarok kedvét: továbbra is sokan döntenek úgy, hogy külföldön próbálnak szerencsét. A magasabb fizetések mellett csábító az is, hogy sok helyen nem számít, van-e valakinek végzettsége, a munkatapasztalat a mérvadó. Például a sofőröket csúcsfizuval csábítják külföldre: degeszre keresheted magad, ha tudsz kamiont, teherautót vezetni, és esetleg tudsz valamilyen idegen nyelven.

Ha mindigis érdekeltek a kotrógépek, lánctalpasok, esetleg vezettél is már ilyet, Németországban a helyed, ahol havonta 2400 eurót (kb. 800 ezer forintot) kereshetsz heti 5-6 nap munkával. Szállásban a munkáltató segít. Végzettség nem kell a melóhoz, csak tapasztalat és nyelvtudás.

Szintén Nürnbergbe keresnek olyasvalakit, aki tud betonkeverős kocsit vezetni. A fizu itt is hozzávetőleg 800 ezer forint, és a szállást is szintén a munkaadó intézi. Végzettség ide sem kell, ha láttál már belülről betonkeverős autót, csak tudj németül! Illetve a munkába a saját autóddal kell bejárnod.



Nyerges vontató sofőrt is keresnek Nürnbergbe. A feltételek ugyanazok, mint a fenti kettő állásnál, végzettség ide sem kell, csak tapasztalat.

Baden Württemberg és Köln körzetébe teherautó vezetőt keresnek azonnali munkakezdéssel, bejelentett, hosszú távú munkahelyre. Semmilyen végzettség nem kell, csak a munkatapasztalat a fontos. Az órabér átszámolva 3300 forint körül van, plusz minden napra kapsz 50 eurónyi (kb. 17 ezer forint) kiegészítést is. Így a fizetés összesen naponta 43000 forintnak megfelelő euró, munkanappal számolva a havi bér 860-870 ezer forint körül van.

Würzburgba is el lehet menni kamiont vezetni, semmilyen végzettséget nem várnak el, csak alapszintű nyelvtudást és saját autót a munkába járáshoz. A fizetés 2300-2400 euró (750-780 ezer forint) havonta, plusz hétvégére ingyen szállást is biztosítanak, és még az első kiutazásod költségét is állja a munkáltató!

A UPS hollandiába keres sofőröket, ikolai végzettségtől függetlenül. A lényeg, hogy a jelentkező tudjon angolul. Eindhovenben tapasztalattól függően 1900-2400 euró (615-780 ezer forint) a fizetés, ehhez jön még a műszakpótlék és a vakációpénz, és ráadásul a munkáltató állja a bejárás költségeit, plusz szállást és biztosítást is intéznek.

a nem akarsz olyan messzire menni, Pozsonyba is keresnek tapasztalt vezetőket: itt napi 50-60 eurót (17-18 ezer forintot) fizetnek, ami havi 20 nap melóval számolva körülbelül 340-350 ezer forint. Végzettség itt sem feltétel. Sőr, bár kevesebb a fizu, de idegen nyelven sem kell tudni.



Esetleg nincs kamionos jogsid, de sofőrnek állnál? Neked találták ki azt a szlovákiai sofőrállást, ahova már B-kategóriás jogosítvánnyal is elmehetsz dolgozni! Az úticélok: Németország, Olaszország, Svájc. A tapasztalaton kívül semmit nem várnak el, még a nyelvtudást sem! A fizetés 1000-1200 euró (310-370 ezer forint) havonta.

Itthon lassan nem lesz képzett sofőr



Égető a munkaerőhiány a hivatásos gépkocsivezetőknél, amit tetéz az elöregedési folyamat; 5-10 éven belül a sofőrök fele, több tízezren vonulhatnak nyugdíjba.

Korábban a témában megszólalt Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) kommunikációs vezetője is, aki szerint ugyan lehet az államilag támogatott hivatásos gépjárművezető-képzés révén, az OFA-programban sofőröket képezni, de ez csupán tűzoltás, hiszen sokezre dolgozóra volna szükség, míg az állami program keretein belül az elmúlt 3 évben csak 2500-an szereztek képesítést. Az MKFE ezért szorgalmazza, hogy a lehető leghamarabb induljon el a közoktatásban a hivatásos gépkocsivezetők képzése, amelyre középiskolát végzettek jelentkezhetnének - mondta.