Még mindig tömegével menekülnek a magyarok Angliába: elképesztő busás pénz várja őket havonta

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Egyesült Királyságban élő magyarok pontos számát nehéz meghatározni, mivel a hivatalos és becsült adatok jelentősen eltérnek. Míg a brit statisztikai hivatal szerint körülbelül 80 000 magyar él az országban, egyes becslések akár 200 000 főre is teszik a közösség létszámát. Az Egyesült Királyságban dolgozó magyarok számára vonzóak a helyi bérek, melyek az átlagos havi 3 077 font körüli bruttó bérrel (kb. 1,46 millió forint) versenyképesek, különösen az IT és technológiai szektorokban, ahol a fizetések 3 000–6 000 font között mozognak. A Brexit után bevezetett új bevándorlási szabályok, mint például az ETA, változásokat hoztak a belépési és munkavállalási feltételekben, de ennek ellenére továbbra is sok magyar választja az Egyesült Királyságot munkavállalás és továbbtanulás céljából.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK