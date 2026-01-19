2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
exhausted doctor doctors medic hospital
Egészség

Rengeteg pénzzel tartoznak a magyar egészségügyi dolgozóknak, hamarosan komoly sztrájk kezdődhet

Pénzcentrum
2026. január 19. 17:15

A Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) sztrájkot fontolgat, miután a 2025-ös és 2026-os költségvetésben sem szerepel béremelés az egészségügyi szakdolgozók számára.

A FESZ az ATV híradójának nyilatkozva közölte, hogy a kormánnyal folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért néhány hónapon belül munkabeszüntetést kezdeményezhetnek azokon a helyeken, ahol erre fogadókészség mutatkozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Soós Adrianna, a szakszervezet elnöke elmondta, hogy a sztrájk megkezdése előtt a bíróságnak be kell nyújtaniuk egy javaslatot az elégséges szolgáltatásra vonatkozóan, és csak a bírósági döntés után indíthatják el a munkabeszüntetést.

A pontos időpontot még nem határozták meg, de az elnök hangsúlyozta, hogy "nyilván nem a választás napján" tervezik a sztrájkot. Soós szerint lépniük kell, mert a dolgozók elégedetlenek, és fennáll a veszélye, hogy sokan elhagyják az ágazatot.

A Belügyminisztérium az érdeklődésre azt válaszolta, hogy egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete közel bruttó 800 ezer forint, és a tárca azon dolgozik, hogy fokozatosan emelni tudják a béreket.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kormány #sztrájk #béremelés #egészségügy #szakszervezet #bérek #belügyminisztérium #egészségügyi dolgozók #2025 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:53
17:45
17:28
17:22
17:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 19.
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
2026. január 18.
Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
2026. január 19.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
2026. január 19.
Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj
2026. január 19.
Itt a kijózanító igazság, ennyit ér valójában a fizetésed 2026-ban: jöhet a hidegzuhany a bankokban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 19. hétfő
Sára, Márió
4. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
2 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
3
1 hónapja
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
4
1 hónapja
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
5
1 hónapja
Óriási botrány robbant a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Csoportos beszedési megbízás
Olyan átutalásra adott megbízás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével. Korszerű fizetési mód szolgáltatói díjak rendszeres beszedésére szolgál. Legfőképp a rezsifizetést lehet könnyen a beszedési megbízással elintézni. A bankban megadhatjuk, hogy mely szolgáltatók vonhatnak le a számlánkról különböző összegeket, amihez célszerű egy limitet is párosítani, így elkerülhetjük, hogy túlszámlázás esetén nekünk keljen a pénzünk után futni. Beszedési megbízás a legolcsóbb formája a rendszeres kis összegű utalásoknak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 17:28
Ez durva: kiderült, ennyit veszít az autód az értékéből egy év leforgása alatt
Pénzcentrum  |  2026. január 19. 17:17
Brutál vihar tombol a magyarok egyik kedven "télből a nyárba" célpontján: erre készülj!
Agrárszektor  |  2026. január 19. 17:34
Riasztó hírek jöttek a magyar időjárásról: súlyos gondok vannak itthon