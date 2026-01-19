Rengeteg pénzzel tartoznak a magyar egészségügyi dolgozóknak, hamarosan komoly sztrájk kezdődhet

A Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) sztrájkot fontolgat, miután a 2025-ös és 2026-os költségvetésben sem szerepel béremelés az egészségügyi szakdolgozók számára.

A FESZ az ATV híradójának nyilatkozva közölte, hogy a kormánnyal folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért néhány hónapon belül munkabeszüntetést kezdeményezhetnek azokon a helyeken, ahol erre fogadókészség mutatkozik.

Soós Adrianna, a szakszervezet elnöke elmondta, hogy a sztrájk megkezdése előtt a bíróságnak be kell nyújtaniuk egy javaslatot az elégséges szolgáltatásra vonatkozóan, és csak a bírósági döntés után indíthatják el a munkabeszüntetést.

A pontos időpontot még nem határozták meg, de az elnök hangsúlyozta, hogy "nyilván nem a választás napján" tervezik a sztrájkot. Soós szerint lépniük kell, mert a dolgozók elégedetlenek, és fennáll a veszélye, hogy sokan elhagyják az ágazatot.

A Belügyminisztérium az érdeklődésre azt válaszolta, hogy egy teljes munkaidős egészségügyi szakdolgozó havi átlagkeresete közel bruttó 800 ezer forint, és a tárca azon dolgozik, hogy fokozatosan emelni tudják a béreket.