Újabb dolgozók elégelték meg a siralmas fizetéseket: asztalra csap a szakszervezet, tüntetést szerveznek

A Magyar Nemzeti Levéltár dolgozói november 13-án demonstrációt szerveznek az elfogadhatatlan bérezésük miatt, mivel a beígért 15 százalékos emelés még az inflációt sem kompenzálja - írja a HVG.

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) Országos Levéltárban működő alapszervezete fekete pólós tiltakozásra hívja a munkatársakat november 13-ára. A levéltárosok az intézmény főbejárata előtt is demonstrálni fognak, csatlakozásra kérve a megyei tagintézményekben dolgozó kollégáikat is.

A tiltakozás időpontja szimbolikus: 150 évvel ezelőtt ezen a napon született Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, akinek nevéhez az Országos Levéltár várbeli épületének felépítése is fűződik. A szervezők szerint Klebelsberg példája mutatja, hogy "rossz gazdasági helyzetben is lehet és kell nagyszabású kulturális fejlesztéseket végrehajtani".

A bérezési helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy egy több mint 25 éve dolgozó diplomás munkatárs fizetése nem éri el a bruttó 450 ezer forintot, míg a doktori fokozattal rendelkezők sem keresnek bruttó 500 ezer forintnál többet. Jelentős bérfeszültséget okoz, hogy az újonnan belépő fiatalok gyakran közel annyit keresnek, mint a 10-15 éve ott dolgozó kollégáik.

Bár Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter 15 százalékos fizetésemelést jelentett be, a levéltárosok szerint ez nem elegendő, hiszen 2022 óta nem változott a fizetésük. A demonstráció nem az intézmény vezetése ellen irányul – akik a szűkös lehetőségeikhez mérten próbálnak segíteni –, hanem a kormányzat figyelmét szeretnék felhívni a problémára.

A közgyűjteményi szférában ez nem az első tiltakozás: korábban az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum dolgozói, valamint a pécsi Csorba Győző Könyvtár munkatársai is demonstráltak már a méltatlan bérezés miatt.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán