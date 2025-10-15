2025. október 15. szerda Teréz
16 °C Budapest
A group of startup business employees working together in a modern office environment.
Már asztalon a törvényjavaslat: tényleg jöhetnek a 13 órás munkanapok, erre kevesen számítottak

2025. október 15. 10:08

Az Európai Unióban elsőként Görögországban vezethetnek be hivatalosan 13 órás munkanapokat, miközben a dolgozók országszerte sztrájkokkal tiltakoznak a tervezett munkaügyi reform ellen - írja a Politico.

A görög parlament szerdai szavazásán várhatóan elfogadják a jobbközép kormány új munkaügyi törvényjavaslatát, amely lehetővé tenné a 13 órás munkanapok bevezetését. A dolgozók tiltakozása ellenére a törvényhozás várhatóan megszavazza az újabb munkaerőpiaci rugalmasítást.

Bár a kormány hangsúlyozza, hogy a 13 órás munkavégzés csak meghatározott keretek között lesz engedélyezett, a szakszervezetek attól tartanak, hogy az új szabályozás gyakorlatilag véget vet a hagyományos 8 órás munkanapoknak.

A görög kormány régóta büszkélkedik azzal, hogy az ország rendelkezik Európa egyik "legrugalmasabb" munkaerejével. Tavaly júliustól már lehetővé tették, hogy az ipari, kiskereskedelmi, mezőgazdasági és egyes szolgáltatási szektorokban hatnapos munkarendre kötelezzék a dolgozókat.

Az új törvényjavaslat további rugalmasítást hoz, beleértve a kétnapos szerződéseket és a gyorsított alkalmazási folyamatot egy applikáción keresztül a "sürgős vállalati igények" kielégítésére.

A szakszervezetek szerint a "rugalmas munkaidő" valójában "a nyolcórás munkanap eltörlését, a családi és szociális élet minden fogalmának megsemmisítését és a túlzott kizsákmányolás legalizálását" jelenti.
Címlapkép: Getty Images
