Már asztalon a törvényjavaslat: tényleg jöhetnek a 13 órás munkanapok, erre kevesen számítottak

Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról.
Az Európai Unióban elsőként Görögországban vezethetnek be hivatalosan 13 órás munkanapokat, miközben a dolgozók országszerte sztrájkokkal tiltakoznak a tervezett munkaügyi reform ellen - írja a Politico.
A görög parlament szerdai szavazásán várhatóan elfogadják a jobbközép kormány új munkaügyi törvényjavaslatát, amely lehetővé tenné a 13 órás munkanapok bevezetését. A dolgozók tiltakozása ellenére a törvényhozás várhatóan megszavazza az újabb munkaerőpiaci rugalmasítást.
Bár a kormány hangsúlyozza, hogy a 13 órás munkavégzés csak meghatározott keretek között lesz engedélyezett, a szakszervezetek attól tartanak, hogy az új szabályozás gyakorlatilag véget vet a hagyományos 8 órás munkanapoknak.
A görög kormány régóta büszkélkedik azzal, hogy az ország rendelkezik Európa egyik "legrugalmasabb" munkaerejével. Tavaly júliustól már lehetővé tették, hogy az ipari, kiskereskedelmi, mezőgazdasági és egyes szolgáltatási szektorokban hatnapos munkarendre kötelezzék a dolgozókat.
Az új törvényjavaslat további rugalmasítást hoz, beleértve a kétnapos szerződéseket és a gyorsított alkalmazási folyamatot egy applikáción keresztül a "sürgős vállalati igények" kielégítésére.
A szakszervezetek szerint a "rugalmas munkaidő" valójában "a nyolcórás munkanap eltörlését, a családi és szociális élet minden fogalmának megsemmisítését és a túlzott kizsákmányolás legalizálását" jelenti.
