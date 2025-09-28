2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
Dél-Korea nemzeti zászlaja egy oszlopon, a háttérben egy modern épület Szöulban, Dél-Koreában.
Világ

Megint az egész világot sokkolja Donald Trump: ez azért nagyon durva

Pénzcentrum
2025. szeptember 28. 17:27

Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért – jelentette ki Wi Sung-lac nemzetbiztonsági tanácsadó egy televíziós interjúban.

A politikus hangsúlyozta: ez nem politikai üzenet vagy tárgyalási trükk, hanem egyszerű gazdasági realitás. Szöul és Washington júliusban állapodott meg a 350 milliárd dolláros befektetési vállalásról, amely lehetővé tenné, hogy az amerikai vámokat 25%-ról 15%-ra csökkentsék. Abban azonban továbbra sincs megegyezés, milyen formában teljesítse Dél-Korea a kifizetést - írja a Portfolio. 

Szöul azt javasolta, hogy az összeg egy részét hitelek és kétoldalú devizaswap-megállapodások formájában biztosítsák, mivel a teljes összeg a dél-koreai devizatartalék több mint 80%-át felemésztené. Washington azonban a hírek szerint ragaszkodik a készpénzes teljesítéshez. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter világossá tette, hogy a hiteleknél jóval előnyösebbnek tartják a közvetlen befizetést.

Kapcsolódó cikkeink:

Donald Trump korábbi elnök nemrég „előre kifizetendő hozzájárulásként” utalt a 350 milliárd dollárra. Wi Sung-lac szerint a kormány most alternatív megoldásokon dolgozik, és reméli, hogy a következő hónapban, a Gyeongjuban tartandó APEC-csúcson előrelépést érhetnek el a felek.
Címlapkép: Getty Images
