2025. szeptember 22. hétfő Móric
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
This rebar infrastructure will form the support for the concrete floor. This high rise will eventually be 35 stories high; the picture was taken on the ninth floor.
HRCENTRUM

Ennyit keresnek Németország sztármelósai: magyarként is simán tied lehet az álomgázsi

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 15:30

Hiába dolgozol többet, a végén alig kapsz érte pluszt: a német progresszív adórendszerben könnyen előfordulhat, hogy egy extra hét munka alig növeli a fizetésed. Egy külföldön dolgozó magyar példája jól mutatja, mennyire meglepő lehet az adósávok hatása a nettó keresetre.

"Németországban progresszív adózás van, ami annyit jelent, hogy sávosan minél többet keresel, annál többet fogsz fizetni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez azt is jelenti, hogy egy-egy kiugróan magasabb fizetésnél könnyen előfordulhat, hogy a vártnál jóval több adót vonnak le." - egy Németországban dolgozó magyar autódarus, Kovács András egy TikTok videóban magyarázta el, hogyan működik a progresszív adórendszer a gyakorlatban:

@nanniska85

♬ eredeti hang - András Kovács

Mint említi: alap órabére 18,25 euró, heti 40 órás munkarenddel számolva bruttó 3066 eurót keres havonta, ami nettóban körülbelül 2200 eurót jelent. A túlórákat 25 százalékos pótlékkal fizetik, így egy 198 órás hónapban bruttó 3750 eurója lett, amelyből levonások után 2686 euró maradt. Ekkor még „csak” 28 százalék körüli terhelés érte.

Visszatérhet a többkulcsos adórendszer itthon? Annak fájna nagyon, aki ennyit keres
EZ IS ÉRDEKELHET
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer itthon? Annak fájna nagyon, aki ennyit keres
Régóta társadalmi vita tárgyát képezi, hogy milyen adórendszer lenne igazságosabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb Magyarországon.

Egy másik hónapban viszont 227 órát teljesített. Bruttója 4411 euróra jött ki, ám mivel ezzel átlépte a következő adósávot, az addigi 13,4 százalékos jövedelemadó 20,8 százalékra ugrott, a teljes levonás pedig 35,5 százalékra nőtt. Így végül mindössze 2845 eurót vihetett haza – alig 150 euróval többet, mint amikor közel 30 órával kevesebbet dolgozott.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A történet jól példázza: a progresszív adózás előnye, hogy a magasabb jövedelmek nagyobb részt vállalnak a közterhekből, ugyanakkor a munkavállalók szembesülhetnek azzal, hogy a többletmunka aránytalanul kevesebbet hoz a konyhára. 

A Pénzcentrumon épp egy mai cikkünkben számoltunk be arról, hogy Európa-szerte egyre több ország fontolgatja a progrsszív adózás bevezetését.
Címlapkép: Getty Images
#adozas #hrcentrum #fizetés #munka #németország #jövedelem #munkaerőpiac #nettóbér #adórendszer #adók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:07
16:02
15:44
15:30
15:02
HR BLOGGER
laskainelli  |  2025.09.20 14:49
Kiút a döntésképtelenségből
Lehet, hogy most épp egy olyan életszakaszban vagy, amikor minden káoszosnak, kiszámíthatatlannak tű...
vezetoi-coaching  |  2025.09.20 12:02
"Ha bárki kifejleszti, mindenki meghal..."
Ez a cime egy szeptember 15-én megjelent könyvnek, megvettem Audible kiadásban, és tegnap ki is olva...
hrdoktor  |  2025.09.18 12:25
Újrakezdené a futást? Így vágjon bele!
Ha hosszabb kihagyás után most vágunk bele újra a futásba, semmiképp ne ott folytassuk, ahol évekkel...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 22.
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
2025. szeptember 22.
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
2025. szeptember 22.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ledöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél
2
1 hónapja
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
3
1 hónapja
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
4
3 hete
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
5
4 hete
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 16:02
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 15:44
Már látni, mikor csap le a brutál hidegfront Magyarországra: elképesztő, ami ránk vár, elő a kabátokkal!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 15:26
Brutális hideg tarolta le ezt a térséget: itt már csak 10 fok van