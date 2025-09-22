Ennyit keresnek Németország sztármelósai: magyarként is simán tied lehet az álomgázsi

Hiába dolgozol többet, a végén alig kapsz érte pluszt: a német progresszív adórendszerben könnyen előfordulhat, hogy egy extra hét munka alig növeli a fizetésed. Egy külföldön dolgozó magyar példája jól mutatja, mennyire meglepő lehet az adósávok hatása a nettó keresetre.

"Németországban progresszív adózás van, ami annyit jelent, hogy sávosan minél többet keresel, annál többet fogsz fizetni.

Ez azt is jelenti, hogy egy-egy kiugróan magasabb fizetésnél könnyen előfordulhat, hogy a vártnál jóval több adót vonnak le." - egy Németországban dolgozó magyar autódarus, Kovács András egy TikTok videóban magyarázta el, hogyan működik a progresszív adórendszer a gyakorlatban:

Mint említi: alap órabére 18,25 euró, heti 40 órás munkarenddel számolva bruttó 3066 eurót keres havonta, ami nettóban körülbelül 2200 eurót jelent. A túlórákat 25 százalékos pótlékkal fizetik, így egy 198 órás hónapban bruttó 3750 eurója lett, amelyből levonások után 2686 euró maradt. Ekkor még „csak” 28 százalék körüli terhelés érte.

EZ IS ÉRDEKELHET Visszatérhet a többkulcsos adórendszer itthon? Annak fájna nagyon, aki ennyit keres Régóta társadalmi vita tárgyát képezi, hogy milyen adórendszer lenne igazságosabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb Magyarországon.

Egy másik hónapban viszont 227 órát teljesített. Bruttója 4411 euróra jött ki, ám mivel ezzel átlépte a következő adósávot, az addigi 13,4 százalékos jövedelemadó 20,8 százalékra ugrott, a teljes levonás pedig 35,5 százalékra nőtt. Így végül mindössze 2845 eurót vihetett haza – alig 150 euróval többet, mint amikor közel 30 órával kevesebbet dolgozott.

A történet jól példázza: a progresszív adózás előnye, hogy a magasabb jövedelmek nagyobb részt vállalnak a közterhekből, ugyanakkor a munkavállalók szembesülhetnek azzal, hogy a többletmunka aránytalanul kevesebbet hoz a konyhára.

A Pénzcentrumon épp egy mai cikkünkben számoltunk be arról, hogy Európa-szerte egyre több ország fontolgatja a progrsszív adózás bevezetését.