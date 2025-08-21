A mesterséges intelligencia villámgyorsan alakítja át a munka világát, és a következő célpont a humán erőforrás lehet.
Nagyon boldog lehet idén több tízezer magyar: garantálva van a fizetésemelés 2025-ben?
Ismét közelítik az egy éve mért értékeket a béren kívüli juttatások alkalmazása tekintetében a K&H kkv bizalmi index 2025 második negyedéves kutatási adatai.
6 százalékponttal nőtt a béren kívüli juttatások alkalmazásának népszerűsége a magyar kkv-k körében – derült ki a K&H kkv bizalmi index 2025 második negyedéves kutatási adataiból. Jelenleg a kis- és középvállalkozások közel fele, 46 százaléka egészíti ki ilyen módon alkalmazottai fizetését. A leggyakoribb juttatások közé tartozik a bónusz, illetve a tizenharmadik havi fizetés, valamint a SZÉP kártya és a munkába járás támogatása.
Bónuszt minden ötödik cég ad a munkavállalóknak, míg a SZÉP kártyát a cégek 15 százaléka alkalmazza, noha annak töretlen népszerűségét a felhasználók körében jól mutatja, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest 1,5 milliárd forinttal nőtt a K&H által kibocsátott kártyák forgalma az első félévben. A munkába járás támogatásánál a kutatás különbséget tesz a törvényileg előírt és a saját döntésből adott támogatás között, előbbit a cégek 14 százaléka biztosítja, utóbbit csupán 8 százalék.
A fizetések tekintetében jelenleg jóval stabilabb a helyzet, nem derült ki számottevő változás az előző negyedévhez képest. A cégvezetők mintegy egyharmada gondolja úgy, hogy a munkabérek változatlanok maradnak a következő 12 hónapban, és közel kétharmaduk, 65 százalékuk bérnövekedéssel kalkulál. A válaszadók mindössze egy százaléka gondolta úgy, hogy a fizetések csökkenni fognak egyéves időtávon. Egy százalékponttal emelkedett a béremelések mértékének nominális átlaga is, 7 százalékra – vagyis ahol fizetésemeléssel kalkulálnak, ott átlagosan ennyivel fognak módosulni az illetmények.
A következő hónapokban érdemes a kkv vezetőknek felülvizsgálni bérezési politikájukat, ugyanis nagy változások várhatók. 2026-tól életbe lép az Európai Unió bértranszparenciára vonatkozó előírása, így mindenki meg fogja tudni, hogy egy-egy adott pozícióban milyen bérsávok érhetők el. A munkáltatóknak versenyképességük megtartása érdekében fontos, hogy felmérjék a saját pozíciójukat a munkaerőpiacon és ahhoz mérten rendezzék a béreket házon belül
– mondta el Oraveczné Németh Ildikó, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2026 június 7-ig minden uniós tagállamnak életbe kell léptetnie az Európai Unió új bérátláthatósági irányelvét, amely alapjaiban alakítja át a fizetési gyakorlatot.
Ahogy a fesztiválszezon véget ér és sok család még kihasználja a hosszú hétvégét egy rövid nyaralásra, egyre nagyobb szükség van megbízható állatszitterekre és kutyasétáltatókra.
Megszólalt a Shell legendás, magyar ex-vezére: Az a jó vezető, aki a sofőrrel, takarítónővel nagy tisztelettel bánik
Kapitány István a valaha volt legmagasabbra jutott magyar vezető. A Shell kereskedelemért felelős globális alelnöke volt. 37 év után hagyta ott a világcéget.
A vállalati leépítések folytatódnak 2025-ben, miközben a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a munkaerőpiaci átalakulásban.
Moldova egy különleges, de ellentmondásos célpont azok számára, akik külföldön szeretnének munkát vállalni.
Magyarországon a Munka Törvénykönyve és az Egyenlő Bánásmód Törvénye határozza meg, meddig mehet el egy munkáltató az öltözködés, testdíszítés vagy hajviselet előírásában.
A KSH-nál sincsen kolbászból a kerítés: se prémium, se lakhatási támogatás vagy szolgálati lakás nem jár
A KSH munkatársai évek óta nem kapnak teljesítményalapú juttatásokat, miközben a szervezet fenntartja szolgálati gépjárműveit és jelentős összeget fordít kiküldetésekre.
A munkavállalók túlnyomó többsége távmunka-párti, és egyre többen is végeznék otthonról a feladataik jelentős részét, ha módjuk nyílna rá.
Hogyan lehet valakiből cukrász, mennyi idő és pénz szükséges a szakma kitanulásához, milyen kereseti lehetőségek vannak ma Magyarországon? Szétnéztünk a témában!
A Kulturális és Innovációs Minisztérium szerint az egyszeri támogatás célja, hogy segítse a fiatalok munkaerőpiacra történő belépését.
Otthonról végezhető diákmunka 2025: milyen home office diákmunka, avagy online diákmunka lehetőségek vannak és mennyi a home office diákmunka órabér 2025-ben?
Pethő 1998 óta dolgozott a cégnél, több vezetői pozíciót is betöltött, és kulcsszerepet játszott a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások teljes értékű szervezetté fejlődésében.
A magyar munkajog ismer olyan felmondási okokat, amikor a munkavállaló pereskedhet évekig, elmehet egészen a Kúriáig, ám nincs reális esélye a jogvita megnyerésére.
Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját
A 2025. 32. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
2024-től új szabályozás lépett életbe az egyszerűsített foglalkoztatás terén, amely érinti mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat. Melyek a legfontosabb változások? Nézzük is!
Miközben a balatoni szezonmunkák többsége 2 000–2 800 forintos nettó órabérrel kecsegtet, a horvátoknál ugyanazért a munkáért 1 000–1 400 eurós havi nettó fizetést is...
Az, hogy mennyit keres egy postás, függhet a munkakörétől, a munkavégzés helyétől, tapasztalattól is.
Az SK csoport több száz dolgozót helyez át első komáromi akkumulátorgyárából a második, szintén Komáromban található üzemébe.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
