Mit jelent a hőségriadó? Munkahelyi szabályok, hőségriasztás munkavédelem szempontjából: ezt írja a munka törvénykönyve

Hőségriadó idején nem csak azoknak kell felkészülni a hőségre, akik a veszélyeztetett csoportba tartoznak, mint az idősek, kisgyermekekre, várandósokra, de azoknak is, akiknek a kánikula idején is dolgozniuk kell. A hőségriadó nemcsak lakossági figyelmeztetés, hanem jogilag is szabályozott időszak, amely alatt a munkáltatóknak konkrét intézkedéseket kell tenniük a munkavállalók védelmére. A munkavédelemről szóló törvény és a vonatkozó rendeletek világosan meghatározzák, hogyan kell alkalmazkodni a rendkívüli meleghez, különösen fizikai és kültéri munkát végzők esetében. Cikkünkben most annak jártunk utána részltesen, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak arra, amikor a munkavégzés hőségriadóban történik.

Hőségriadó 2025: erre fel kell készülni Vannak fontos szabályok, amiket mindenkinek be kellene tartania hőségriasztás 2025 idején. Egy kis odafigyeléssel komfortosabbá tehetjük magunk és környezetünk életét, amíg a hőség csillapodik. Fontos, hogy észben tartsuk, a nagy meleg nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megterhelő: romlik a koncentráció, nő a reakcióidő, kevesebb a türelem, amely a közlekedésben is komoly kockázatot jelent. Ahogy egyre súlyosbodnak a hőségriadó fokozatai, úgy kell egyre inkább figyelnünk a részletekre. Továbbá érdemes tudni, hogy vannak különösen veszélyeztetett csoportok, akiket a hirtelen jött kánikula különösen rosszul érint. A hőségriasztás 2025 során ezekre a kockázatokra külön figyelmet kell fordítani. A hőség különösen veszélyes a kisgyermekekre, az idősekre, a várandósokra, a szív- és érrendszeri betegek számára, illetve azoknak is, akiknek a munkavégzés hőségriadóban is kötelező. Éppen ezért, kiemelten fontos a hőségriadó 2025 során a folyamatos folyadékpótlás, valamint a test hűtése akár vízpermettel, nedves kendővel, langyos zuhannyal vagy lábfürdővel. Már néhány perc is segíthet enyhíteni a szervezet hőterhelését. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Munkavégzés hőségriadóban Amikor a hőmérséklet tartósan meghaladja a 27 °C-os napi középhőmérsékletet, aktuális lesz a hőségriasztás elrendelése az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által. A hőségriadó 2025 célja idén is a lakosság védelme a szélsőséges időjárási körülmények egészségkárosító hatásaitól. Ugyanakkor a munkahely hőségriadó esetén is kötelező érvényű következményekkel járhat, különösen azokban a munkakörökben, ahol fokozott fizikai terhelés vagy szabadtéri munkavégzés melegben zajlik. Ezért kell ismerni a hőségriasztás jogszabály részleteit. Munka Törvénykönyve hőségszünet idején A hőségriasztás jogszabály ismerete különösen fontos azok számára, akik kifejezetten ki vannak téve a hőségnak munkavégzés közben. A hőségriadó során betartandó munkavédelmi előírásokat több rendelet is szabályozza. A Munka Törvényköny jogszabálya (2012. évi I. törvény), mint kerettörvény, általánosan rendelkezik a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáról, a hőségben betartandó részletes szabályozást pedig a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet együttes rendelet határozza meg. Ez mind, együtt, magába foglalja, hogy a munkáltatónak alkalmazkodnia kell az időjárási viszonyokhoz, különösen, ha azok veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. Ezek alapjáb a munka törvénykönyve hőségszünet elrendelését is jelentheti, ha az extrém hőség tartósan fennáll. Munkavédelem hőségriadó idején A munkáltatók kötelezettségeit a hőségriasztás munkavédelem alatt a törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek határozzák meg. A hőségriadó munkahelyi szabályok minden munkahelyen fontosak, hiszen a munkáltatónak kötelessége biztosítani a munkavállalók egészségének és biztonságának megőrzését, különös tekintettel a szélsőséges hőmérsékleti viszonyokra. A hőségriadó munkahelyi szabályok betartása nemcsak ajánlott, hanem kötelező. A munkáltató alapvető kötelezettségeit a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) fogalmazza meg: A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit biztosítani [Mt. 51. § (1) és (4) bekezdés]. Az Mt. ugyanakkor elsősorban nem a munkavégzés körülményeire, hanem a munkaviszonyban szereplő felek jogaira és kötelességeire vonatkozóan tartalmaz szabályokat, a munkavédelemmel kapcsolatban csak keretszabályokat állapít meg. A részletes munkavédelmi szabályokat – többek között - a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet rögzíti. A rendelet elsősorban munkavédelmi követelményeket határoz meg, a munkajogi szabályok tekintetében azonban fontos szabályokat tartalmaz a munkavégzés megszervezésével, így pl. a rendkívüli klímakörnyezetben történő munkavégzés esetén a munkavégzés megszakításával biztosítandó pihenőidővel kapcsolatban. A rendelet szerinti hőségriadó munkahelyi szabályok között a következők szerepelnek: 7.§ (7) * A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalót ne érje nagyfokú hősugárzás. A hősugárzás akkor minősül nagyfokúnak, ha a léghőmérséklet és a glóbuszhőmérséklet különbsége meghaladja a (K) EH érték meghatározásához minimálisan megkívánt +5 °C hőfokkülönbség háromszorosát.

7.§ (8) * A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. A munkaidő részeként óránként legalább 5, legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni a melegnek vagy hidegnek minősülő munkahelyeken.

7.§ (8a) * A munkahely melegnek minősül, ha a munkahelyi klíma a munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, vagy szabadtéri munkahelyen a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja a 25 °C-ot, és az országos tisztifőorvos a hőség miatt a figyelmeztetést vagy a hőségriasztást kiadta.

7.§ (9) A 24 °C (K) EH érték feletti hőhatással járó munkahelyeken a munkába lépést követően, továbbá három hetet meghaladó munkaszünet utáni újbóli munkafelvétel esetén munkaszervezéssel kell biztosítani a hőalkalmazkodás feltételeit. Ennek érdekében a napi hőhatás időtartama az alkalmazkodási folyamat kezdetén nem haladhatja meg a 2 órát és a munka nehézségi foka a közepesen nehéz fizikai munkának megfelelő 14,0 kJ/min értéket. Az adott munkakörrel járó terhelési szintet 2 hét alatt fokozatosan kell elérni.

7.§ (10) * A melegnek minősülő munkahelyeken a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14–16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített.

22.§ (2) Szabadtéri munkahelyen történő munkavégzés esetén biztosítani kell, hogy a munkavállalók a) védve legyenek az időjárás káros következményei ellen.

23.§ (1) A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve ivókút felszereléséről, valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról. Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van, a csapokat „ivóvíz”, illetve „nem ivóvíz” felirattal és piktogrammal kell ellátni.

23.§ (2) Vízvezetékes ivóvíz hiányában ivóvízről ivóvíztartály felszerelésével vagy egyéb módon kell gondoskodni. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni, hogy a tartályból közvetlenül inni ne lehessen. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartály rendszeres fertőtlenítéséről, valamint arról, hogy annak feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történjen.

23.§ (3) Azokon a munkahelyeken, ahol étkezni, inni és élelmiszert tárolni tilos, továbbá, ahol az ivóvíz-szolgáltatás nem ivókutas rendszerű, az étkező-, valamint a pihenőhely kialakításánál figyelemmel kell lenni az ivóedények közegészségügyi követelményeknek megfelelő elhelyezésére is. Következmények és ellenőrzés A munkavédelmi hatóság általában fokozott ellenőrzéseket végezhet hőségriadó idején. Ha a munkáltató nem tesz eleget a kötelezettségeinek (pl. nem biztosít ivóvizet, árnyékolást vagy megfelelő pihenőidőt), munkavédelmi bírságra számíthat. A 25/2024. (II. 14.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól szóló rendelet 3. pontjában kitérnek a bírságra is. Mint írják: 3. A munkavédelmi bírság mértéke 3. § (1) A munkavédelmi bírság összege százezer forinttól – az 5. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – százmillió forintig terjedhet. A hőségriadó nemcsak lakossági figyelmeztetés, hanem jogilag is szabályozott időszak, amely alatt a munkáltatóknak konkrét intézkedéseket kell tenniük a munkavállalók védelmére. A munkavédelemről szóló törvény és a vonatkozó rendeletek világosan meghatározzák, hogyan kell alkalmazkodni a rendkívüli meleghez, különösen fizikai és kültéri munkát végzők esetében. Ezért fontos, hogy figyeljük a hőségriasztás országos tisztifőorvos által kiadott figyelmeztetését is, hogy fel tudjunk készülni minden várható eseményre, történésre.

Címlapkép: Getty Images

