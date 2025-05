Így siklik ki sok magyar élete egy szempillantás alatt: elég egy rossz lépés, és oda a munkájuk

Visszaesés látható a dolgozó fiataloknál: a munkahelyüket csak 51 százalékuk tartotta kellően stabilnak 2025. első negyedévében, ami csökkenést jelent az előző év utolsó negyedéhez képest, és elmarad a K&H ifjúsági index hosszú távú átlagától. Emellett a megbecsültség terén is bőven van tér a fejlődésre, ahogy a karrierkilátások szempontjából is javulhatna a helyzet.

Kicsit negatívabban látják a saját helyzetüket a dolgozó fiatalok a munkahelyük stabilitását tekintve, ez derül ki a K&H ifjúsági index első negyedéves eredményeiből. A megbecsülést továbbra is sokan hiányolják.

Visszaesés 51 százalékra

A legfontosabb eredmény, hogy az állásban lévő fiatalok 51 százaléka érzi biztosnak a pozícióját. Ez visszaesést jelent a múlt év utolsó negyedévében mért 59 százalékos arányhoz képest, egyben elmarad a felmérés 2012 óta minden negyedévben elkészült kutatás 56 százalékos hosszú távú átlagától. 2017 végén és 2020 elején voltak 70 százalék feletti csúcsértékek, de láttunk 50 százalék alatti eredményeket is, például 2013-ban.

Mi hiányzik igazán?

Az adott állás stabilitása egy dolog, a felmérés azonban rendszeresen vizsgálja azt is, hogy mennyire érzik magukat megbecsültnek a fiatalok a munkahelyi környezetben. Itt rövid és hosszú távon is bőven van tér a fejlődésre, mivel az idei első negyedévben mindössze 41 százalékuk számolt be arról, hogy értékelik a munkáját. A kutatás korábbi eredményeit nézve ez a mutató sosem volt 50 százalék felett, az előző negyedévben 42, egy évvel ezelőtt 38 százalékos volt az arány, azaz a jelenleg mért adat lényegében stagnálásnak felel meg.

A mostani kutatás részeredményei szerint 21 százalék mondta azt, hogy egyáltalán nem érez megbecsülést, vagyis a dolgozó fiatalok ötöde meglehetősen negatívan látja ezt a kérdést. Közben 38 százalékuk közölte, hogy átlagosnak mondható a helyzet, tehát nem éreznek megbecsültséget, de rossz tapasztalatuk sincs.

Mindez az alkalmazottak megtartása szempontjából kulcskérdés a mostani munkaerőpiacon. Sok cégnél ugyanis a tartós növekedés egyik fontos feltétele lehet, hogy minimalizálják a fluktuációt és a meglévő dolgozók munkájával és fejlődésével haladjanak ezen az úton.

Ezen a téren is kisebbségben vannak a derűlátó fiatalok, a friss felmérés szerint ugyanis csak a 38 százalékuk lát arra esélyt, hogy feljebb lépjen a munkahelyi ranglétrán. Egy negyedévvel korábban az arányuk 43 százalékos volt, 2024 elején viszont 33 százalékuk volt ezen a véleményen - azaz negyedéves szinten romlott, éves összevetésben javult a helyzet. Hosszabb távon még kedvezőbb lenne, ha többségbe kerülnének a tényleges karrierlehetőséggel számoló fiatalok.

K&H ifjúsági index

A 19-29 éves fiatalok elégedettségét és jövőbeli várakozásait – többek között a lakhatással, munkával, előrelépési lehetőségekkel, oktatással, egészséggel, családdal kapcsolatban – vizsgálja a K&H ifjúsági index, amely a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány megrendelésére készült. A minta összetétele reprezentálja a magyarországi 19-29 éves városi lakosság összetételét nem, korcsoport, régió, településtípus, befejezett iskolai végzettség, gazdasági aktivitás alapján. A felmérésben 300 fő vett részt, a hibahatár maximuma +/- 5,7 százalék. Az adatfelvétel 2025. február 7. és 17 között történt.