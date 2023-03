Fontos változás a Munka Törvénykönyvében: így változik a szabadság, a próbaidő és a felmondási idő

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemrég módosult a Munka Törvénykönyve, jól járnak a kisgyermekes szülők, de a friss édesapák is több szabadságot kapnak a gyermekük után, mint korábban. A próbaidővel kapcsolatban is változott a törvény, ahogy a felmondással kapcsolatban is vannak új szabályok, melyekkel érdemes tisztában lenni. Dr. Sáfrány Írisz jogtanácsos, munkajogi szakjogász és Németh Botond jogi előadó, a D. A. S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. munkatársai segítettek egy videóban eligazodni a legfontosabb kérdéskörökben.

