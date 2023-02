Óriási ötlet, vagy biztos bukás: megéri a ChatGPT robottal önéletrajzot, motivációs levelet íratni?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyre többen használják a mesterséges intelligenciát arra, hogy segítsen nekik az álláskeresésben: sokan már nem csak a motivációs levelüket íratják meg a ChatGPT-vel, de egy-egy állásinterjút is eljátszanak vele. De vajon tényleg jó ötlet a csetrobotra hagyatkozni? A HR-esek szerint bizonyos esetekben hasznos lehet a program, de rengeteg hátulütője is van, és visszájára is elsülhet a dolog.

A mai álláspiacon a munkakeresőknek erős első benyomást kell kelteniük, hogy kitűnjenek a tömegből. És ezt egyre többen akarják úgy elérni, hogy chatbotot használnak az álláspályázatuk megírásához és szerkesztéséhez. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A ChatGPT, amelyet az OpenAI mesterséges intelligencia laboratórium novemberben tett ingyenesen és nyilvánosan elérhetővé, egy gépi tanulással működő chatbot. A képességei figyelemre méltóak, például egyre több diák íratja meg a mesterséges intelligenciával a házi feladatát. De a robot részletes kísérőleveleket tud írni az általunk megadott információk alapján. Olyan szövegeket rak össze, amelyek nem csak nyelvtanilag helyesek, de a chatbot tudja azt is, mit olvasnak szívesen a HR-esek a jelentkezőkről. Gabrielle Woody, az Intuit pénzügyi szoftvercég egyetemi toborzója ennek kapcsán elmondta a HuffPostnak, hogy minél részletesebb információkat adunk a ChatGPT-nek magunkról és a kinézett állásról, annál jobb lesz a motivációs levél. Amikor beírom, hogy "álláskereső vagyok, aki szoftvermérnöki állást keres egy startup cégnél. Hogyan tudnám kiemelni a jelentkezésemet a többi közül?" a ChatGPT ajánlásokat ad arra vonatkozóan, hogy hogyan emeljük ki azokat a készségeket, technológiákat és iparágakat, amelyekben korábban már dolgoztunk - magyarázta a szakember. A lapnak megszólalt egy adatelemző is, aki éppen állást keres, és ebben aktívan használja a csetrobotot is. Ashley Pancoast, olyan kérdéseket tett fel a ChatGPT-nek, mint például: "Hogyan lehetne az önéletrajzom úgy javítani, hogy megfeleljen az állásleírásnak?". Elmondta, hogy a ChatGPT segítségét felhasználva megnőtt a visszahívások száma, több állásinterjúra hívták be, mint korábban. Hozzátette, ő úgy tekint a ChatGPT-re, mintha egy szakember lenne, akivel konzultál, hogy visszajelzést adjon. Pancoast a ChatGPT abban is hasznos, hogy potenciális állásinterjúkérdéseket generál, amelyekre ő maga nem is gondolt. Ezért nem jó ötlet használni Gyanítom, hogy egyre több jelölt használja, és őszintén szólva, nem is tudnám megmondani, hogy ki az, aki robottal íratott pályázatot adott be - mondta Bonnie Dilber, a Zapier nevű cég toborzási menedzsere. A lap által megkeresett HR-esek egyébként azt mondták, nem bánják, ha az álláskeresők a ChatGPT-t használják a jelentkezés egyes részeinek automatizálására, feltéve, hogy a saját gondolataikat adják hozzá. Tejal Wagadia, egy nagy technológiai vállalat toborzója szerint a ChatGPT kísérőlevelei jó kiindulópontot jelenthetnek. De végső soron ez egy számítógépes program, amely nem tud továbbmenni annál, hogy megismétli az önéletrajzban leírtakat. És az egyik legnagyobb hiba, amit egy kísérőlevélben elkövethetsz, a szakértők szerint az, ha általános és unalmas vagy, mintha csak egy sablont másoltál volna be. A szakember elmondta, hogy amikor megpróbált konkrét önéletrajz- és kísérőlevél-sablonokat beilleszteni a ChatGPT válaszának testre szabásához, a program még mindig egy általános motivációs levelet hozott létre, amely nem lenne hasznos a jelöltet értékelő toborzó számára. Olyan szavakat használt, mint "elkötelezett", "rendkívül hatékony", "produktív", "részletorientált" - olyan dolgokat, amelyeket mi nem számszerűsíthető szavaknak tekintünk, nem igazán adnak hozzá semmit az önéletrajzhoz - magyarázta Wagadia, aki szerint az a tény, hogy a ChatGPT képes jó munkát végezni a szubjektív kísérőlevelek megírásában, azt mutatja, hogy milyen határokat szab a jelöltek értékelésére való felhasználásuk. A szavak használatán túl a csetrobot hátránya, hogy nem tudja ellenőrizni önmagát. Ahogy a ChatGPT erre figyelmezteti is a felhasználókat: "A rendszer időnként helytelen vagy félrevezető információkat generálhat, és sértő vagy elfogult tartalmakat állíthat elő. Nem célja, hogy tanácsot adjon".

Címlapkép: Getty Images

