Egyre több magyar munkahelyen vezetik be ezeket a juttatásokat: nálatok mi a helyzet?

Év vége közeledtével a legtöbb nagyvállalat HR szakembere elgondolkodik azon, hogy szükség van-e a juttatási rendszer újragondolására. Az adótörvény esetleges változásai mellett, a munkavállalói igényeket is figyelembe vevő béren kívüli juttatások, költséghatékony megoldásai lehetnek a munkavállalói elköteleződés javításának.

Az év végi időszak minden nagyvállalat HR vezetője számára egyet jelent az juttatási rendszer újragondolásával. Egyrészt alkalmazkodni szükséges a folyamatosan változó munkavállalói igényekhez, így előtérbe kerülhetnek olyan témák, melyekkel korábban nem kellett számolni (pl. környezettudatosság, megemelkedő lakhatási költségek). Emellett figyelembe kell venni az adótörvény esetleges változásait is, a potenciális új, adózási szempontból kedvező lehetőségeket, melyekkel javítani lehet a munkavállalói elkötelezettséget - hívták fel a figyelmet az RSM Hungary adótanácsadó szakértői. Vegyük sorban, melyek a most legnépszerűbb béren kívüli juttatási elemek.

Segíthet lakáshitelhez jutni a munkahelyünk

Az egyik legnépszerűbb juttatási forma - amely nagy segítség lehet a munkavállalók számára - a kamatmentes dolgozói lakáshitel. Az adómentesség feltétele ebben az esetben, hogy a hitelt hitelintézeten vagy az Államkincstáron keresztül folyósítsák. Fontos kitétel még, hogy a dolgozói lakáshitel összege nem haladhatja meg – a folyósítást megelőző 4 évben munkáltatói lakáscélú hitelekkel együtt - a 10 millió forintot. A dolgozói kamatmentes hitel a lakás építése és vásárlása mellett bővítésre, korszerűsítésre vagy akadálymentesítésre is használható. Továbbá az ilyen célból más munkáltatótól, vagy hitelintézettől felvett hitel törlesztésére is van lehetőség.

Érdemes figyelni a fenti szabályokra, ugyanis amennyiben a munkáltató által biztosított hitel nem felel meg az adótörvény rendelkezéseinek, a munkavállalónak kamatkedvezményből származó jövedelme keletkezik, mely után 33,04%-os adóteher merül fel a kifizető részéről

- emelték ki az RSM szakértői.

Kocsi a cégtől? Lehetséges!

A másik nagy kedvenc a személygépkocsi juttatása, mely a munkavállalónál adómentes akkor is, ha üzleti célra egyáltalán nem használja az autót. Ugyancsak adómentes az autópálya-díj és az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek is, mint például üzemanyag díja. Az ársapka 2022. december 6-ai eltörlésével már nincs különbség a céges autó és a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsiba tankolt üzemanyag ára között. A jelenleg uralkodó környezettudatos trendeknek megfelelően egyre több munkavállaló fordul a közösségi autózás felé. Jó hír, hogy a car-sharing rendszer költségeinek finanszírozása ugyancsak adómentes juttatásnak számít. Az RSM kollégái kiemelik:

Bár kevésbé ismert, de ugyancsak adómentesen támogatható a kerékpár (hagyományos vagy elektromos) használata is. Ráadásul a munkáltatónak itt extra közterhei sincsenek.

A pandémia idején elterjedt távmunka gyorsan népszerű lett a munkavállalók körében, és ma már komoly munkaerő-vonzó és megtartó hatása is van. Fontos tudni, hogy a minimálbér 10%-ig adható adómentesen költségtérítés a munkavállalónál így felmerült többletköltségek (például rezsiköltségek, internethasználat díja) finanszírozására, anélkül, hogy a munkavállalónak bármilyen számlával el kellene számolnia.

Továbbra is népszerű juttatási forma a SZÉP-kártya, mely az egyik legalacsonyabb adóteherrel (28%) és most már – a zsebek megszűnésével - rugalmas felhasználással is jár. Bár még nem ismertek ennek a részletszabályai, de a zsebek közötti átjárhatóság az idei év végéig is már biztosított. Fontos ugyanakkor arra figyelni, hogy ne legyen a kártyán 1 évnél tovább alvó összeg, mivel ezekre extra 15%-os díjat kell kiszabniuk a szolgáltatóknak. Illetve a 2022. október 15-ig átutalt SZÉP-kártya egyenleg 2023. május 31-ig használható fel az extra 15 százalékos díj felszámítása nélkül. A SZÉP-kártya alkalmas lehet sportlétesítmények látogatására jogosító bérlet vásárlására is, így biztosítva a munkavállalók szabadidejének hasznos és egészséges eltöltését.

Céges bulik és értékpapírok

Az ünnepek közeledtével több munkáltató szervez valamilyen eseményt a munkavállalók részére, esetleg ad át kisebb ajándékcsomagot. Bizonyos feltételek teljesülése esetén az ezzel kapcsolatban felmerült költségek után a kifizető összes adóterhe 33,04%.

Az értékpapír-juttatás nem egy megszokott juttatási-forma, mégis fontosnak tartjuk felhívni rá a figyelmet. Vitathatatlan előnye, hogy elősegíti a munkavállalóknál a tulajdonosi szemlélet kialakítását, hiszen saját zsebükön is érzékelhetik a cég sikereit. Ilyen módon jobban azonosulnak a cég céljaival, jobban motiválhatóvá válnak. Egy nagyobb értékpapír-juttatási program a cég berkein belül komoly munkaerő-vonzó képességgel is bír, lehet akár ez a végső érv is egy toborzási folyamatban. A különböző értékpapír-juttatás alapú ösztönzőrendszerek esetén az adózási környezet is kedvezően alakul.