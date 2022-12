Lasszóval fogják a magyarokat erre az idénymelóra: 2 hét alatt 800 ezret is lehet keresni karácsony előtt

Ha a tipikus magyar karácsonyi ételekről van szó, kétségtelenül a halászlé az, ami a legtöbb embernek először eszébe juthat. Annyira elengedhetetlen része a hal a december 24-i menünek itthon, hogy a magyarok az évente elfogyasztott halmennyiség 35-40 százalékát karácsonykor eszik. Emiatt pedig a decemberi időszak óriási keresletet eredményez a halpultoknál a piacokon, amihez persze elég ember is kell, aki kiszolgálja a vevőket. Most megnéztük, milyen fizetéssel toboroznak az ünnepek előtt halpultosokat.

A karácsony előtti időszak egyértelműen az év legforgalmasabb pár hete a kiskereskedelemben: ilyenkor rengeteg boltos és eladó igyekszik plusz segítséget toborozni, hogy lépést tudjon tartani a megnövekedett forgalommal. Ehhez pedig egyre több munkaadó alkalmaz kirakatbéreket, vagyis a konkrét kereshető fizetést is szerepeltetik az álláshirdetésben, hogy minél több munkavállaló figyelmét keltsék fel ezzel. Most így akadtunk a Pénzcentrum szerkesztőségénél egy tipikusan karácsonyi munkára: halpultba keresnek eladókat, amivel akár naponta 60 ezer forintot is lehet keresni.

A karácsonyi vacsora elengedhetetlen fogása

Az általunk talált hirdetésben halbontókat keresnek, napi 20 ezer és 60 ezer forinti közötti fizetéssel. Ezen kívül még annyi derül ki az állással kapcsolatban, hogy szükség van halbontói tapasztalatra, azonban arról nincs szó, hogy napi hány óra munkával lehet ennyi pénzt megkeresni. Ez különösen fontos lenne tudni, hiszen például a Vörösmarty téri karácsonyi vásárba ugyan napi 30 ezres bérrel toboroznak árusokat, ezért viszont napi 14-15 órát kell dolgozni a decemberi hidegben. Mivel a karácsonyi halászléhez rengetegen vásárolnak halat, úgyhogy nagy valószínűséggel az átlagos napi 8 óránál jóval többet kell dolgozni a halpultban.

Szintén nem derül ki a leírásból, hogy bruttó vagy nettó bérről van szó, az viszont igen, hogy két heti munkára keresnek embert. Ha azzal számolunk, hogy valaki 14 napon át folyamatosan dolgozik, abból kiindulva, hogy adventkor a boltok és a piacok hétvégén mindkét nap nyitva tartanak, akkor napi 20 ezres kereset mellet összesen 280 ezer forintot lehet kapni,

Ha viszont sikerül minden nap 60 ezer forintot összeszedni, az kétheti folyamatos munka mellett 840 ezrest fizetést jelent.

Ehhez persze kemény fizikai munkát kell végezni, tudni kell halat bontani, és lehet, hogy akár napi 12-14 órás műszakokban kell dolgozni.

Halpultosból nincs elég

Megnéztük, hogy más, hasonló hirdetésben milyen fizetést ajánlanak a halpultosoknak a decemberi időszakra. Az általunk talált másik hirdetésben diákokat toboroznak hús-halpult kiszolgáló kiszolgáló munkakörbe, amiért bruttó 1350 forintos órabért ajánlanak.

Így két hét alatt napi 8 óra munkával bruttó 154 ezer forintot lehet keresni, ami az első hirdetésnél a legalacsonyabb 280 ezres bérnek csak kicsit több a felénél. Ugyan a diákok 25 éves kor alatt mentesülnek az SZJA fizetése alól, ez az összeg akkor is jóval kevesebb, mint a fenti hirdetésben kereshet fizetések.

Az infláció és a munkaerőhiány miatt úszhat el a karácsonyi vacsora?

Idén nem csak a halpultosok fizetése magas, hanem az ünnepi asztalra kerülő halászlé ára is nagyot emelkedett. Arról már korábban írtunk, hogy az itthon legnépszerűbb pontyszelet idén karácsonykor 40%-kal kerülhet többe, mint tavaly, és az afrikai harcsafilével együtt akár 4 ezer forintba is kerülhet egy kilója.

Jól látszik, hogy a kereskedők igyekeznek minél jobban kihasználni a karácsonyi időszakot, ehhez viszont az is kell, hogy legyen elég ember. Idén egész évben komoly kihívást jelentett a munkaerőhiány, ez pedig az ünnepek előtt csak még inkább látszik abból, hogy ilyen brutális fizetéseket ajánlanak azoknak, akik hajlandóak bevállalni a megerőltető fizikai munkát karácsony előtt.