Minden magyar munkavállalónak szembe kell ezzel néznie: sokaknak fájni fog

Rendkívül nehéz időszakot élünk, hiszen 2022. augusztus 1 óta jelentősen emelkedtek a rezsiárak, a Kata-s vállalkozásaikat megszüntetésre kényszerülők közül sokan visszatérnek a munkaerőpiacra, ráadásul a munkavállalók is egyre magasabb bért szeretnének, amivel lépést tudnának tartani az infláció miatt megnövekedett árakkal. A nehezített helyzetben fontosnak tartottuk megtudni, hogy a vidéki munkáltatók hogyan állnak a változásokhoz és milyen lépésekre készülnek, ezért felkerestünk egy szervezetfejlesztő és egy HR szakembert, akik számos céggel állnak kapcsolatban, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat – számolt be a HelloVidék.

Szinte minden szektort érintenek Magyarországon a nem rég bevezetett gazdasági szankciók és a rezsiemelés. Ráadásul nehezítő faktor az is, hogy ezek a változások egyszerre, rövid időn belül érkeztek, így a munkaadóknak és munkavállalóknak sok jelentős mértékű döntést kellett meghozniuk szinte napok alatt.

Lehetetlen megjósolni, hogy hogyan fognak reagálni a munkáltatók a megemelkedett többletköltségekre, vagy milyen intézkedéseket kell meghozni annak érdekében, hogy a vállalatok versenyben tudjanak maradni. Lehetőleg úgy, hogy közben a munkavállalókat se kelljen elbocsátani.

A munkavállalókat is bizonytalanság veszi körül. Egy részük aggódik, hogy a jövedelmük fedezni fogja-e a rezsiköltségeket, és az is előfordulhat, hogy több évtizeden keresztül megszokott munkahelyüket egyesek feladni kényszerülnek, hogy magasabb bért tudjanak kialkudni egy új munkahelyen. Vannak olyanok is, akik már most előre terveznek, felkészülnek a nehezebb időkre és gyakorlati lépéseket tesznek, hogy meglévő munkájuk mellett másodállást vagy időszakos jövedelemkiegészítő tevékenységet keressenek

– mondta el Bostayné Papp Éva, a Labours Hungary Kft. szervezet fejlesztője, aki szerencsére azt tapasztalta, hogy mindent megtesznek a munkaadók azért, hogy valamilyen mértékben hozzá tudjanak járulni a dolgozók megnövekedett terheihez.

A munkáltatók részéről lassabban jönnek az információk; egyelőre annyit tudnak, hogy őket is érinti a rezsiáremelés. Mindeközben a cégeknél egyeztetések folynak, hogy adjanak-e a munkavállalóknak valamilyen rezsikompenzációt amellett, hogy még nem tudják mennyivel emelkednek saját rezsiköltségeik. Egyfajta „préshelyzet” kezd kialakulni. Egyrészt jelen van egy hallgatólagos munkavállalói elvárás a rezsikompenzációt illetően, másrészt a munkáltató valószínűleg a saját profitjának rovására kell majd fizesse a közüzemi díjak növekményét. Ezen kívül arról is dönteniük kell, hogyha adnak kompenzációt, akkor hogyan és milyen formában segíthetik a dolgozókat. Nagyon erősen bíznak benne, hogy kormányzati szinten születik egy döntés, életbe lép egy rendelet, amely lehetővé teszi, hogyha adnak rezsitámogatást, akkor esetleg a minimálbér egy részéig, adómentesen tehessék meg, éppen úgy, ahogyan a távmunkában dolgozók esetében is

– fűzte hozzá Fetter Valéria interim HR vezető, vállalati HR tanácsadó.