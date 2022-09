Érik az újabb felmondási hullám Magyarországon: ezek a cégek kezdhetik a leépítést

Hiába öltött sosem látott mértéket a munkaerőhiány Magyarországon és tükröznek a hivatalos adatok teljes foglalkoztatottságot, felmondási hullám következhet. Az energiaárak ugyanis már jelenleg nem egyszerűen magasak, hanem sok cég számára elviselhetetlenek és kigazdálkodhatatlanok - írja a Portfolio. A vállalati csődök még a költségek drasztikus csökkentésével együtt is elkerülhetetlenek lesznek, ami elhozza a munkanélküliség növekedését.

A már év elején sokat emelkedő energiaárak az elmúlt hónapokban valósággal elszabadultak, így az egyes termékek és szolgálatások árát most nem 10-15-20%-kal kellene emelni ahhoz, hogy ne termeljenek veszteséget a cégek: ennél sokkal nagyobb mértékben. A pékségek 6-800 forint helyett 1500-ért árulnák a kenyeret, az étteremben 3-4 ezer forint helyett 6-7 ezer lenne egy főétel, a 25-30 ezer forintos hotelszobát pedig több mint 50 ezerért kellene kínálni. Ilyen áremelkedést pedig nem fogadnának el, illetve tudnának megfizetni a fogyasztók. Így a cégeknek marad a költségcsökkentés, illetve a hatékonyságjavító beruházások lehetősége, vagy a leépítés, vagy ha ez sem járható út, akkor a a termelés/szolgáltatás átmeneti vagy végleges leállítása, esetleg a csőd.

A bezárási hullám első jelei már mutatkoznak a vendéglátásban és turizmusban, hamarosan pedig a kiskereskedelembe is begyűrűznek. Az elszálló áram- és gázárak így egyik pillanatról a másikra írhatják felül a munkaerőhiányos helyzetet - írja a lap. Könnyen lehet ugyanis, hogy amíg egy vállalat 4-5 dolgozót is fel tudott volna venni egy-két hónapja, addig mostanra már le kell építenie a sokszorozódó energiaszámla, illetve a magas fogyasztói árakkal összefüggő keresletcsökkenés miatt. Mostantól ugyanis a lakosságnak is többet kell fizetnie a rezsire, ezért kevesebb pénzük marad az egyébként is nagyon gyorsan dráguló élelmiszerekre és más szolgáltatásokra.

A vállalatoknak viszont a háztartásoknál is nagyobb sokkot jelent a rezsiköltségek emelkedése, amit aligha tudnak kompenzlni áremelésekkel. Az állam szintén ezzel a problémával küzd: a közintézmények energiaszámlája és a lakossági rezsiszámlák egy részének a fizetése (a rezsicsökkentés részleges fenntartása) komoly nyomást helyez a költségvetésre.

Így egyre több szektor, amely az elmúlt hónapokban még növekedett, hirtelen összeomolhat.

Alig van olyan nap, hogy ne hallanánk komoly gondokkal küzdő, becsődölő étteremről, illetve cukrászdáról. A szálláshely-szolgáltatók rosszabb helyzetet várnak, mint a covid idején. A fürdők sem bírják az eszeveszett áremelkedést és még a kiskereskedelmi cégek is most szembesülnek az elviselhetetlen árakkal. Az iparban is elbocsátások, csődök sorozata söpörhet végig, csak kicsit később. Az év első felében az iparban, a szálláshely-szolgáltatásban és a kereskedelemben is visszaállt a Covid előtti alkalmazotti létszám, ám könnyen lehet, hogy innen kezdődik a fordulat a következő hónapokban - írja a Portfolio.

A lap szerinth hosszú hónapokig tarthat a leépítési hullám a leginkább érintett szektorokban, ha nem konszolidálódnak gyorsan az energiaárak, illetve könnyedén százezres nagyságrendű lehet leépítés az energiaválság miatt a gazdaság egészében, ha nem javulnak a mostani folyamatok.