Már a magyar dolgozók diktálnak: így harcolhatsz ki magasabb fizut, távmunkát

Az utóbbi két évben fontos változásokat láthattunk a munkaerőpiacon: a Covid miatt széles körben terjedt el a távmunka, ugyanakkor megnőtt a munkavállalók hajlandósága a váltásra. Jelenleg több területen van munkaerőhiány, így jó alkupozícióban vannak azok, akik most keresnek új állást. A jelenlegi magas infláció mellett viszont egyáltalán nem mindegy, mekkora fizetést kérünk, és mér az első interjún érdemes rákérdezni, heti hány napot dolgozhatunk távmunkában. Összegyűjtöttük, mire kell most igazán figyelni a munkakeresésben és a bértárgyalások során.

Az utóbbi egy évben nagyban átalakult a munkaerőpiac itthon: magas foglalkoztatottság mellett van munkaerőhiány, a koronavírus-járvány alatt pedig már korábban megnőtt a munkavállalók hajlandósága a váltásra. Az utóbbi időben fordult a kocka a munkakeresésben, és a munkavállalók kerültek jobb helyzetbe: a pandémia hatásaként rugalmasabb feltételeket alkudhatnak ki maguknak, az emberhiány miatt pedig a korábbinál magasabb fizetést tudnak kiharcolni. Azonban egyáltalán nem mindegy, mennyivel magasabb bérigényt mondunk be egy állásinterjún, vagy mekkora fizetésemelést kérünk a munkáltatónktól: a jelenlegi rekordmagas infláció mellett egy 10%-os bérnövekedés sem akadályozza meg a fizetésünk leértékelődését. Most a CNN cikke alapján megnéztük, hogyan nőttek a munkavállalók lehetőségei az utóbbi egy évben, és hogyan lehet ezeket a legjobban kihasználni, például pont a bértárgyalásban.

„Egy sor gazdasági tényező miatt érdemes most megfontolni, milyen fizetési igény adunk meg” – magyarázza a Linda Babcock közgazdászprofesszor a jelenlegi helyzetet. A szakértő szintén kiemeli, hogy a mostani infláció és munkaerőhiány mellett sokkal nagyobb teret kaptak a munkavállalók a fizetési egyeztetés során, mint a hagyományos munkaerőpiaci környezetben.

Mennyit merjünk kérni?

Megszokottá vált az utóbbi néhány hónapban, hogy toborzás során jóval hamarabb kerül elő a fizetés kérdése a korábbiakhoz képest. Akár az első interjún vagy telefonos beszélgetésen szóba jöhet

– nyilatkozta a munkaerőpiac változásaival kapcsolatban Kate DIxon munkaügyi tanácsadó. Azonban attól, hogy egy potenciális munkáltató megkérdezi a bérigényünket, még nem biztos, hogy azonnal konkrét számmal kell válaszolnunk. Dixon például azt tanácsolja, puhatolózzunk azzal kapcsolatban, mi lenne a pontos munkakör, milyen egyéb juttatások járnának, és milyen fizetési sávban gondolkodnak az adott pozíciónál. A fizetésigényeknél az sem mindegy, milyen területen keresünk állást. Például az IT-munkákban egyértelműen az infláció felett volt idán a béremelések mértéke, de a mérnökök, és a szakmunkások is bőven magasabb fizest kaptak idén az egy évvel korábbihoz képest.

Szellemi területen kifejezetten „válságállónak” számítanak az informatikai és mérnöki területek, itt a bérek is igen magasak és könnyebben érvényesítik a bérigényüket a munkavállalók, mert nagyon nagy a kereslet ezen szakmákban. Azt is látjuk, hogy a szakképzettséget igénylő fizikai-, szakmunkás pozíciókban, például technikus, gépész, karbantartó, villanyszerelő, targoncás is kedvező ajánlatokkal lehet találkozni"

– válaszolta ezzel kapcsolatban a Pénzcentrumnak Juhász Csongor, a Prohuman ügyvezető igazgatója egy korábbi cikkünk kapcsán.

Ha az árak nőnek, a fizetéseknek is kéne

Amennyiben nem vagyunk megelégedve egy cég fizetési ajánlatával, akkor ne szégyelljünk tovább alkudni. Ehhez viszont mindenképp érdemes előtte tájékozódnunk.

Nagyobb a mozgásterünk a bértárgyalásban: munkaerőhiány van, a cégeknek szükségük van a jó munkavállókra és ilyen infláció mellett jogos többet kérni. Alkudni lehet, a siker kulcsa pedig a felkészültség

– tanácsolja Rellie Derfler-Rozin, menedzsement- és szervezésszakértő. Több tényező is szerepet játszik a fizetés összegénél, például a munkakörért járó általános bérezés, az adott iparág, a munkavégzés helye, illetve a mi különleges képességeink és tapasztalatunk, amivel hozzájárulhatunk a cég fejlődéséhez. EZen kívül persze a gazdasági helyzet is, így például a magas infláció és a munkaerőpiac kilátásai.”

Nagyon fontos, hogy pontosan meg tudjuk határozni a bérigényünket. Nyilván nem akarunk túl keveset kérni, de annyit sem, hogy azzal túllőjünk a célon

– tanácsolja Babcock a bértágyalással kapcsolatban. Ilyenkor például jó lehet online álláskereső oldalakat böngészni, amivel be tudjuk lőni, milyen sávban mozognak a fizetések az adott pozícionál. Szintén segíthet, ha olyanokkal beszélünk, akik hasonló területen dolgoznak. „Ha ismerünk valakit, aki dolgozott a kiszemelt cégnél, vagy akár hasonló helyen, próbáljunk meg beszélgetést kezdeményezni és tanácsot kérni. Az emberek általában segítőkészebbek, mint azt elsőre gondolnánk” – tanácsolja Derfler Rozin.

Az infláció lehet ok a magasabb fizetési igényre, de ne ez legyen a fő érvünk arra, miért kérünk annyit, amennyit.

Helyette inkább hangsúlyozzuk az egyéni képességeinket és értékeinket, melyekkel hozzájárulhatunk a potenciális munkáltató jobb működéséhez. Ha már tudják, hogy érdekel minket a munkaajánlat, akkor a szakértő azt tanácsolja, hogy a következőképp tereljük a beszélgetést a bérezés felé: „Remélem, meg tudjuk beszélni, milyen fizetés tükrözné megfelelően azt az értéket, amit a cégnek tudnék nyújtani a korábbi tapasztalatom és a képzettségem alapján. Természetesen azt is figyelembe véve, mekkora drágulás volt itthon az utóbbi időben.”

A koronavírus-járvány óta lényegesebben könnyebb helyzetben vannak a munkavállalók, ha távmunkában vagy teljes home office-ban szeretnének dolgozni. Amennyiben rugalmas munkavégzést keresünk, akkor Dixon azt tanácsolja, hangsúlyozzuk, ez milyen előnyöket jelentene a munkaadónknak. Utalhatunk arra is, hogy az otthoni munka segít a produktivitásban, és heti hány napot szeretnénk home office-ban dolgozni. Egyébként a munkaadók egyre nagyobb része már az álláshirdetésbe beleírja, hogy teljes távmunkáról, vagy hibrid unkavégzésről van szó az adott munkakörben. Érdemes ezt már a felvételi folyamat elején megkérdezni, hogy mik a cég elvárásai a fizikai jelenléttel kapcsolatban.

Figyeljünk a részletekre

Ugyan távmunkában megúszhatjuk a napi ingázást, mégis szükség van egy bizonyos fokú techinkai felszereltségre otthon, ez pedig sokba kerülhet. Babcock ezzel kapcsolatban azt tanácsolja, kérdezzük meg előre, mire lesz szükségünk az otthoni munkához, például egy jó webkamerára, lámpára vagy nyomtatóra. Ezekhez kérhetünk támogatást a munkaadótól is: itthon például a home office-törvény lehetőséget biztosít arra, hogy havonta legfeljebb 20 ezer forint adjon a munkáltató a távmunkából adódó költségekre. Ezért mindenképpen érdemes tájékozódnunk a munkakeresés során, hogy a fizetésen kívül még milyen plusz juttatásokra vagyunk jogosultak, illetve milyen egyéb támogatást kérhetünk a munkaadónktól a megfelelő munkavégzés bizosításához.