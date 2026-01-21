Komoly késedelmi pénzeket kell fizetnie a bíróságoknak? Ez az ára az elmulasztott határidőknek

A bíróságok vagyoni elégtétel fizetésére kötelezése nem hozta a várt negatív hatásokat: fél év alatt mindössze két esetben kellett határidő-túllépés miatt fizetniük, összesen körülbelül 250 ezer forintot - számolt be róla a 24.hu.

Tavaly augusztusban lépett hatályba az a jogszabály, amely bevezette a vagyoni elégtétel jogintézményét, és pénzbírsággal sújtja a bíróságokat, ha eljárási határidőket mulasztanak.

A 24.hu információi szerint azonban a bíróságok közel fél év alatt mindössze két alkalommal csúsztak ki valamilyen határidőből, ami alig 250 ezer forintjukba került.

A törvény bevezetésekor számos bírósági vezető és bíró aggodalmát fejezte ki, attól tartva, hogy az amúgy is súlyos munkaerőhiánnyal küzdő igazságszolgáltatási rendszer még nehezebb helyzetbe kerülhet, és akár napi több millió forintos bírságokat is fizetniük kellhet.

A jogszabály értelmében ha a bíróság bármilyen törvényben meghatározott intézkedési határidőt túllép, minden késedelmes nap után a minimálbér 1,5 százalékának megfelelő összeget kell fizetnie vagyoni elégtételként az ügyfelek számára.