2026. január 21. szerda Ágnes
-3 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up lawyer businessman working or reading lawbook in office workplace for consultant lawyer concept.
HRCENTRUM

Komoly késedelmi pénzeket kell fizetnie a bíróságoknak? Ez az ára az elmulasztott határidőknek

Pénzcentrum
2026. január 21. 09:11

A bíróságok vagyoni elégtétel fizetésére kötelezése nem hozta a várt negatív hatásokat: fél év alatt mindössze két esetben kellett határidő-túllépés miatt fizetniük, összesen körülbelül 250 ezer forintot - számolt be róla a 24.hu.

Tavaly augusztusban lépett hatályba az a jogszabály, amely bevezette a vagyoni elégtétel jogintézményét, és pénzbírsággal sújtja a bíróságokat, ha eljárási határidőket mulasztanak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 24.hu információi szerint azonban a bíróságok közel fél év alatt mindössze két alkalommal csúsztak ki valamilyen határidőből, ami alig 250 ezer forintjukba került.

Az Európai Unióhoz fordultak a magyar bírók: megalázóan alacsony a fizetésük
EZ IS ÉRDEKELHET
Az Európai Unióhoz fordultak a magyar bírók: megalázóan alacsony a fizetésük
A bíró szerint a bírói és igazságügyi kar évek óta méltatlan megbecsültséggel szembesül.

A törvény bevezetésekor számos bírósági vezető és bíró aggodalmát fejezte ki, attól tartva, hogy az amúgy is súlyos munkaerőhiánnyal küzdő igazságszolgáltatási rendszer még nehezebb helyzetbe kerülhet, és akár napi több millió forintos bírságokat is fizetniük kellhet.

A jogszabály értelmében ha a bíróság bármilyen törvényben meghatározott intézkedési határidőt túllép, minden késedelmes nap után a minimálbér 1,5 százalékának megfelelő összeget kell fizetnie vagyoni elégtételként az ügyfelek számára.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #bírság #minimálbér #állam #bíróság #törvény #szabályozás #munkaerőhiány #jog #pénzbüntetés #bírságok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:01
09:51
09:45
09:35
09:30
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
hrdoktor  |  2026.01.14 12:39
Pingvinjárás: így csökkenthető az elesés kockázata csúszós járdán
Jelentősen megnehezíti a munkába járást, ha az ónos eső síkossá és csúszóssá teszi a járdákat. Ilyen...
legacykft  |  2026.01.12 12:13
Csak az nevezze magát coachnak, aki hajlandó önmagán dolgozni!
A coachingról gyakran úgy beszélünk, mint egy szakmáról. Egy szerepről, egy eszköztárról, módszertan...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
2
1 hónapja
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér
3
2 hónapja
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
4
2 hónapja
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
5
1 hónapja
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 09:35
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 07:47
Orbán Viktor bejelentette, hozzányúlnak a rezsicsökkentéshez: nemsokára érkezhet a hivatalos döntés
Agrárszektor  |  2026. január 21. 09:02
Ezt most sok gazdának tilos megtennie a földjén: itt a szabályozás