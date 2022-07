Közmunkásként húzza az igát a legendás sportoló: még mindig versenyezne, ha ki tudná fizetni

Bogár János mind a mai napig hazánk egyik legeredményesebb ultramaratoni futója, aki 1991-ben megnyerte a Sparthatlont, azt a 246 kilométeres futóversenyt, amielyet Athen és Spárta között szerveznek. Azonban hiába a csillogó sportkarrier az 57 éves bajnok kénytelen közmunkából élni az RTL információi szerint.

A sportoló jelenleg a Miskolctól nem messze lévő Fancsalon él, ahol nemrég díszpolgárrá választották. Azonban a sikeres sportkarrier dacára is rendkívül szerény körülmények között: egyelőre közmunkásként kénytelen dolgozni ugyanis. Mindössze 66 ezer forintot keres, amit néha sikerül kiegészítenie, hogy ha sikerül más munkát is találnia.

Versenyzőként korábban sokkal könnyebb dolga volt, hiszen jól jövedelmeztek a sikerei. Ezért is tudott a világ szinte minden nagyobb versenyén elindulni.

Régebben egyszerűbb volt a helyzet, mert akkoriban frissebbek voltak az eredményeim, ráadásul jónak számítottak világszínvonalon is. A szervezők pedig segítettek annyiban, hogy nem csak mentesültem a nevezési díj alól, de sokszor repülőjegy is járt. Főleg Dél-Afrikába, Tasmániába, ahová szponzor híján szerencsém volt, mert az eredményeim alapján a repülőjegy és a szállás is benne volt. Így tudtam kihozni

– mesélte a legendás maratonista. A futás mellett azonban mindig kénytelen volt munkát vállalni: hol asztalosként, hol heggesztőként helyezkedett el, de dolgozott Békéscsabán is a baromfifeldolgozónál. Bogár János Békéscsabára is futva járt: 40 kilométer oda, majd a 8-10 órás műszak után 40 kilométer vissza.

A mostani, közmunkás vezetéséből pedig nemhogy külföldi versenyekre, de a vezetékes vizet sem tudná bekötni az itt-ott omladozó lakásába. Párjával kénytelenek a kútból vizet nyerni, vagy hordják a vizet.