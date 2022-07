Hova tűntek a magyar munkavállalók? Sok százezres fizetésért sem lehet embert találni

Nemcsak az euró árfolyama, hanem a munkaerőhiány is a történelmi csúcson van Magyarországon: lassan már akadozik a közlekedés, az áruszállítás és a termékgyártás is.

A magyar gazdaság jelenleg nagyjából kétszázezer dolgozót tudna felszívni. A legnagyobb probléma az, hogy alapvetően elöregedő társadalomban élünk, és sokkal kevesebb fiatal kezdi meg a munkáját, mint amennyien nyugdíjba mennek.

Hornyák József, a Portfolio.hu makroelemzője a Fókusznak elmondta: a vendéglátásban dolgozók közül csak az elmúlt egy év alatt nagyjából 20-30 ezren elmentek külföldre dolgozni, ezért is van most ez a soha nem látott krízishelyzet. Azért választják sokan a külföldi munkalehetőséget, mert hatalmas a bérkülönbség: ugyanazért a munkáért akár háromszoros fizetést is kaphatnak már a szomszédos Ausztriában is.

Például egyre több vendéglátóipari egység dől be, mert nem találnak elég munkavállalót, pedig egyáltalán nem éhbérért dolgoztatnak: van, ahol egy szakács hétszázezer forintot is megkereshet, míg egy felszolgáló hatszázezret vihet haza.