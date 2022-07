Nem rejtegethetik tovább: kiderült, valójában melyik magyar cégek az igazán jó munkahelyek

Már 2 600 olyan munkahely szerepel a friss adatbázisban, amely legalább 3 különböző felhasználótól kapott visszajelzést. Az adatbázist létrehozó álláskeresési portál célja olyan, munkaadói moderálás nélkül közvetített értékelések közzététele, amelyek valós munkavállalóktól származnak; a véleményezők kilétét megőrzik – a felületen név nélkül lehet pontozni.

Az elmúlt hónapok során az álláskeresőknek lehetőségük nyílt jelenlegi vagy korábbi munkahelyük minősítésére a Profession.hu felületén, amelynek eredményeként összeállt egy olyan céges értékeléseket tartalmazó oldal, ahol a legtöbb magyar vállalat megtalálható.

A toborzás és az álláskeresés során is különösen fontos, hogy a munkáltatók és munkavállalók számára minél több releváns információ álljon rendelkezésre: így megalapozottabb döntést hozhatnak a felek, valamint jelentős mennyiségű időt és erőforrást takaríthatnak meg a felvételi folyamatok során. A felületen keresztül azok a felhasználók adhatnak le a munkahelyekre vonatkozóan értékeléseket, akik a profiljuk alapján korábban ott dolgoztak, vagy jelenleg is munkaviszonyban állnak az adott céggel.

A munkavállalók különböző szempontok szerint értékelhetik munkahelyeiket: minősíthetik a bérezést, juttatást, a munkakörnyezetet, a munka és magánélet egyensúlyának megvalósulását, sőt, még a főnököket is. Ezen felül nyilatkozhatnak arról is, hogy mennyire ajánlanák a vállalatot másoknak; az ott végzett munkára vonatkozóan is adhatnak le értékelést: változatos, izgalmas vagy éppen monoton, nagy felelősséget igénylő, rugalmas, szakmai kihívásokkal teli, illetve véleményezhetik a munkahely további adottságait is.

Jelenleg már több mint 37 000 ezer leadott értékelés érhető el az oldalon, amely több mint 26 000 egyedi munkavállalótól származik. A portálon szereplő összes aktív hirdetés 40 százalékánál szerepel a hirdető céghez tartozó értékelési információ.

Miért jó a cégeknek az értékelések megjelenése?

Az egyes kollégák értékelései összesítve jelennek meg az ún. cégoldalakon, így az álláskeresők a számukra releváns részleteket kaphatják az adott munkahelyről. Az összegyűjtött értékelések alapján a munkakeresők egy profilt látnak a munkahelyekről, olyan információkkal, amelyek segítségükre lehetnek a döntésben, hogy a számukra legideálisabb állásra jelentkezzenek. Ezáltal egyrészről a munkáltatóknak a felület egy ingyenes, közvetett kommunikációs platformmá válhat, másrészről pedig a munkaadói oldalon hatékonyabb lehet a toborzási folyamat. A munkáltatók szerkeszthetik is az állásportálon a felületeiket, megadhatnak plusz információkat, közösségi felületekre vezető linkeket vagy akár fotókat és videókat is a cégre vonatkozóan.

Tapasztalataink alapján a munkahelykeresés esetében is igaz, hogy több részlet ismeretében jobb döntést hozhatunk: minél több információ áll az álláskereső rendelkezésére, annál megalapozottabb döntést tud hozni az elhelyezkedésnél, így megtalálhatja a számára legmegfelelőbb állást és céget – ezt kutatásaink is alátámasztják

– magyarázza Somogyi-Vass Eszter, a Profession.hu senior termékmenedzsere.