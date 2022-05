Ennyit kereshetsz idén a Szigeten, Volton, Soundon: beindult a toborzás, rengeteg embert keresnek

Két év kihagyás után újra teljes fesztivál-szezont tartanak Magyarországon. Ez pedig azt jelenti, hogy a klasszikus nyári munkahelyek mellett a diákok a fesztiválos pozíciókért is bejelentkeznek, legyen szó pultozásról, pénztároskodásról vagy karszalagozásról. A Pénzcentrum a legnagyobb hazai fesztiválszervezők, illetve iskolaszövetkezet, munkaerőközvetítő segítségével járta körbe, mennyit lehet keresni az EFOTT-on vagy éppen a SZIGET fesztiválon. Megtudtuk, hogy az órabérek általában 1300-1700 forint között mozognak, sátorhely és a koncertekre belépő is jár a diákmunkásoknak. A jelentkezési dömping mostanában kezdődik, és július közepéig ér a csúcsra.

Két év kihagyás utána újra beindul a magyar fesztiválszezon. A szervezők bizakodóak, számításaik szerint a pandémia utáni teljes felszabadultság komoly mennyiségű látogatót vonzhat. Ez pedig azt is jelenti, hogy a fesztiválókat kiszolgáló személyzetet is megfelelő mennyiségben fel kell tölteni. A diákok pedig, ha beüt a nyár két kézzel kapkodnak az elérhető állásajánlatok után.

Ezt pedig a legfrissebb adatok is alátámasztják: „évek óta azt tapasztaljuk, hogy a nyári időszak végéig közel háromszorosára duzzad a nálunk munkát keresők száma” – közölte a Pénzcentrummal a Meló-Diák. A munkaközvetítő azt is elárulta lapunknak, hogy a diákmunka évtizedek óta megoldás a szezonális munkaerőhiányra is, és ezt a lehetőséget minden nyáron egyre több cég választja. Éppen ezért van az, hogy

a tanulók a lángossütőtől, a fesztiválokon át, az elegáns szállodáig sokféle turisztikai munkahelyen megállják a helyüket.

A Melo-Diák azt is közölte lapunkkal, hogy a fiatalok erőteljesebb érdeklődése különböző munkák iránt májusban kezdődik, és hétről hétre nő a hozzájuk beiratkozó diákok száma, ami július közepére éri el a csúcspontját. De mennyit kereshetnek a diákok a legnagyobb magyar nyári fesztiválokon?

Hogy alakulnak a fesztiválos diákbérek?

A Pénzcentrum több nagy fesztiválszervezőt is megkeresett annak érdekében, hogy kiderüljön, átlagosan mekkora bérekre számíthat egy fiatal, ha fesztiválos diákmunkára adná a fejét. Az EFOTT arról tájékoztatta lapunkat, mivel az övék kifejezetten az egyetemisták fesztiválja,

így igyekszünk minél több fiatalnak nyári munkalehetőséget adni, így több mint 200 diákmunkást szoktunk alkalmazni. Az órabérük munkakörönként eltérő, de bruttó 1400 - 1700 forint között mozog.

Kiemelték persze, hogy mivel a diákmunkásaik jelentős része 25 év alatti, így az SZJA mentesség miatt a bruttó bérezésük körülbelül megegyezik a nettóval. Ezen felül pedig a fesztivál diákmunkásainak biztosít ingyenes belépőt, reggelit, valamint melegétkezést. Lapunk megtudta azt is, hogy az EFOTT a következő pozíciókra fog toborozni idén:

hostess,

információs pont pultos,

csomagmegőrző üzemeltetése,

építés/bontás/pakolás,

dekor team,

árulogisztika,

pénztáros,

karszalagozó,

forgalomirányító/parkolóőr,

pultos.

Kérdéseinkkel megkerestük a Sziget sajtóirodáját is, ők elmondták, hogy ezen a fesztiválon csak 18 éven felüli diákokkal dolgoznak. Illetve korlátozott számban fogadnak be olyan egyetemistákat, akik a szakmai gyakorlatukat szeretnék náluk tölteni. Ezzel kapcsolatban van is együttműködésük a BGE-vel. Lapunk azt is megtudta, hogy a fesztivál hamarosan szerződést köt egy iskolaszövetkezettel, ahonnan különböző feladatokra várnak diákmunkásokat, úgy mint például a csomagmegőrzőben vagy jegykezelőként dolgozókat. A Sziget ezen felül közölte a Pénzcentrummal,

évek óta sikeres a Fesztivál Önkéntes Program, amit a diákok is nagyon kedvelnek, hisz’ a tapasztalat- és a kapcsolatszerzés mellett számos új dolgot lehet megtanulni, nem beszélve a fesztiválozás élményéről, természetesen a szabadidőben.

Ez azt jelenti, hogy a fesztiválokon az önkénteseknek napi 6 órát kell dolgozni a beosztott területükön, amihez a fesztivál biztosítja az adott fesztiválra (Sziget, Volt, Balaton Sound) szóló bérletet, elkülönített sátorhelyet, önkéntes pólót és napi egyszeri étkezést. Ha tehát úgy nézzük, akkor aki például a Szigeten egy hetet önkénteskedik és megkapja a heti szalagot, az 120 ezer forintot spórolt magának, aki a Volton az 70 ezret, aki pedig például a Balaton Sound egész idejét önkénteskedi az 76 ezret. Ezért persze napi 6 órában teljesíteni kell, ami ha a fesztiválok teljes időtartamát figyelembe vesszük akkor

a Sziget esetében 3 333 forintos órabérre jönne ki fesztivál bérlet formájában,

a Volt esetében 2 333 forintos órabérre jönne ki fesztivál bérlet formájában,

míg a Balaton Sound esetében 3 166 forintos órabérre jönne ki fesztivál bérlet formájában.

Ennél többet azonban a konkrét, fizetett diákmunkák órabéréről nem tudtunk meg a fesztiválok sajtóirodájától. Viszont a Meló-Diák elárulta a Pénzcentrumnak, hogy a különböző fesztiválokon

a diák órabérek általában bruttó 1 300 és 1 700 Ft között mozognak munkakörtől, helytől, tapasztalattól függően. Ez a bér a fesztiválok esetében is jellemző.

Az iskolaszövetkezet elmondta azt is, a hálozatukon keresztül ők több száz diákot biztosítanak különböző fesztiválokra, de egyéb konstrukcióban, mint például a fentebb említett önkénteseket is beleszámolva, akár az 1-2 ezres nagyságrendet is elérheti a különböző magyar fesztiválokon dolgozók száma.

A keresetekkel kapcsolatban a szervezet is kiemelte, a 25 év alatti fiatalok SZJA-mentessége miatt ez gyakorlatilag nettó az így foglalkoztatottak esetében. Ez azt jelenti, hogy napi 6-8-10 óra munkával, ha mondjuk 1 500 forintos órabérrel számolunk, akkor a fesztivál aznapi belépője mellé, ami több tízezer forint, a diákok megkereshetnek

6 óra munkával 9 000 forintot,

8 óra munkával 12 000 forintot,

10 óra munkával 15 000 forintot egy nap alatt.

Egy négy-hat napos fesztivál alatt tehát 40 ezer forinttól akár 90 ezer forintig is terjedhet csupán az órabérekből a diákoknak befolyó összeg. Sőt, a Meló-Diák a keresetek alakulásához hozzátette azt is,

nem tapasztalunk lényeges különbséget egy klasszikus nyári diákmunka és egy fesztiválos pozíció között, azonban sok esetben a fesztiválokon szép műszakpótlékot érhetnek el a tanulók.

Nem csak így lehet fesztiválokon dolgozni

Természetesen a legegyszerűbb módja a fesztiválokon való ottlétnek és munkának, ha az adott fesztivál szervezési keretei között találunk munkát. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a fesztiválokra rengeteg szolgáltató egység települ ki, az ajándékárusoktól kezdve, az ételkiszolgálóig. Internetes keresésünk során már találtunk is olyan pékség/kávézót, ami gyakorlatilag az összes nagy hazai fesztiválon kinn lesz, és már toborozzák is az embereket.

Ők teljesen általános vendéglátós pozícióba toboroznak embereket, akiknek fő feladatuk többet között a rendelésfelvétel, termékkészítés, kávékészítés, kasszázás lenne. Mindezért a diákmelósok óránként bruttó 1 750 forintot kapnának, ami egyértelműen belesimul a jobban fizetett klasszikus fesztiválos munkakörök órabérezésébe. Mindezekért cserébe a vállalat a diákmunkásainak sátorhelyet, munkaidő alatt étkeztetést is ígér, illetve azt is, hogy a leendő jelentkezők több fesztiválon is ott lehetnek a cég kötelékében diákmunkásként.

Milyen lesz a vendéglátás nyara diákokkal feltöltve?

A komplett vendéglátás idei nyári „diák-kilátásai” ügyében a Pénzcentrum megkeresete a Profession.hu-t is. Ők azt közölték lapunkkal, hogy

idén tavasszal jelentősen megugrott a diákokat kereső vendéglátós hirdetések száma a Profession.hu felületén. Az adatokból látszik, hogy a diákokat toborzó munkaadók körében ez a 6. legnépszerűbb terület.

A vállalat ezen felül azt is közölte lapunkkal, hogy a tavalyi évben a vendéglátásban állást kereső diákoknak (17-21 év közötti regisztrált felhasználók) átlagosan havi nettó 206 000 forint volt a bérigénye, amely valamelyest elmarad az összes diák bérigény átlagától. Ha ezt a 206 ezer forintot elosztjuk egy klasszikus, heti 5 napos, 8 órás munkahéttel, akkor négy hetet figyelembe véve a diákok órabére körülbelül 1 470 forintot kóstálna, ami gyakorlatilag egybevág az átlagos fesztiválos bruttókkal.