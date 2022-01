Csúcsfizetéssel keresi új dolgozóit a Kifli.hu: rengeteg embert vennének fel, itt vannak a részletek

A startupból rohamtempóban fejlődő Kifli.hu idén is kétszeres növekedést tervez, ahogy az a múlt évben is történt. Ehhez legalább 160 új kollégát szeretne szerződtetni minél gyorsabban és mindezt erős fizetési ajánlatokkal teszi vonzóvá.

Három nyitott pozícióra keresi a lelkes munkavállalókat a Kifli.hu: raktári dolgozókat bruttó 457 000 forint, a targoncavezetőket bruttó 537 000 forint, a műszakvezetőket bruttó 781 000 forint kezdőfizetéssel.

Mindhárom műszakpótlékkal együtt elérhető garantált kezdő fizetés, ami 20 százalékos átlagos növekedés a tavalyi bérekhez képest.

A nyolc órát három műszakban lehet ledolgozni, a műszakok rugalmasan kezdődnek és annyira komolyan veszik a dolgozói visszajelzést is, hogy januárban a kérésükre változtattak is ezen. A Kifli.hu biztos benne, hogy magasan az átlag feletti béreket kínál. A béreken túl pedig cafeteriával és Kiflis vásárlásokból jóváírt 10 százalékal is támogatja a munkavállalókat.