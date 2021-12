Maguk alatt vágják a fát a magyar dolgozók: hiába mondtál fel, ebből még nagy bajod lehet

Felmondani mindig nehéz, hiszen sok dologra kell figyelni: hogyan adjuk be a felmondási levelünket, mikorra időzítsük magát a felmondást, rengeteg a megválaszolandó kérdés. Mindennek a tetejében pedig felmondás után jön az az időszak, amikor még dolgozunk, de már mindenki tudja, hogy elmegyünk, és az utolsó napjainkat töltjük a munkahelyünkön. Mivel összetett kérdésről van szó, nem csoda, hogy rengetegen vétenek hibát.

Mindannyian tudjuk, hogy amikor felmondunk, attól a pillanattól kezdve sok dolog megváltozik. Máshogy járunk be dolgozni, a munkatársaink is máshogy kezelnek, így nem csoda, hogy nagyon sok hibalehetőséget rejt ez az időszak.

Nem csak magával a felmondásunk benyújtásakor hibázhatunk, de a felmondási időszak is rejthet olyan problémákat, hibákat amelyek a későbbi szakmai életünkre is kihathatnak. Éppen ezért míg korábban a felmondási levelekkel foglalkoztunk, most a Huffpost összeszedte azokat a leggyakoribb hibákat, amelyeket a legtöbb munkavállaló elvét, amikor felmondásra kerül a sor.

A szakértők elárulták, hogy miért fontos a jó időzítés. Munkatársaink az idő során elfelejthetik azt, hogy mi is volt a feladatunk munkahelyünkön, azt viszont semmiképp sem, hogy hogyan érezték magukat velünk akkor, amikor felmondtunk. Ha negatív hangulatban hagyjuk ott munkatársainkat az utolsó napjainkon ez bizony még visszaköszönhet egy másik munkahelyen. Tammeca Riley, önéletrajzíró elmondta, hogy sosem tudhatod, hogy kivel találkozol egy állásinterjún, ki nézi át az önéletrajzod, ezért nagyon fontos, hogy a régi munkahelyünket jó benyomásokkal hagyjuk ott. Gregory Tall, HR szakértő is egyetért ezzel az állásponttal, hiszen amennyiben az utolsó napjainkon cserben hagytuk a munkatársainkat, ennek is híre mehet, és kihathat későbbi munkakeresésünkre is.

A rossz időzítés

Rengeteg múlhat az időzítésen, és azon, hogy mikor mondunk fel. A szakértők szerint jobb, ha addig nem osztjuk meg egy munkatársunkkal sem azt, hogy munkahelyet váltunk, ameddig nem teljesen biztos az új pozíciónk. Egy új munkahelyhez több dolgot is el kell intézni, ellenőrzik a hátterünket, ezért jobb, ha nem iszunk előre a medve bőrére. Vigyázat, fontos az is, hogy az információ ne kerüljön rossz fülekbe, hiszen ha túl korán szólunk, vagy nem a megfelelő embernek mondjuk el, hogy távozunk, bizony elkerülhetnek minket a jutalmak, és bónuszok is.

Ugyanis távozó munkatársat nem feltétlen fognak megjutalmazni, senki nem fizetne valakinek, aki épp elmegy.

- tette hozzá Daniel Space, HR konzultáns. Továbbá a szakértők azt is kiemelték, hogy a legjobb, ha hónap elején adjuk be a felmondásunkat. Ezen kívül előfordulhat az is, hogy túl korán szólunk a felmondásról, esetleg túl sokat, vagy éppen túl keveset dolgoznánk az utolsó időszakban. Bár nem egyszer fordult már elő munkavállalókkal az, hogy a főnökük a felmondást követően minden feladatot a nyakukba akasztott, érdemes ilyenkor mérlegelni, hogy mi a reális elvárás, mit tudunk megcsinálni, és mi az, ami egyáltalán nem a mi feladatunk.

A leggyakoribb hiba

A leggyakoribb hiba azonban az, hogy a két munka között sokan egyáltalán nem pihennek, holott ez remek lehetőség arra, hogy egy kis szünetet vegyünk ki. A mostani generációk annyira sietnek egyik munkából a másikba, hogy gyakran pénteken lejár a felmondási idejük, és hétfőn pedig már az új munkahelyen kezdenek. Ez nem csak azért veszélyes, mert könnyen kiéghetünk, de ha kemény feladataink voltak az előző munkahelyünkön, úgy teljesen fáradtan kell 100 százalékot nyújtanunk egy másik pozícióban. Space azt javasolta, hogy mivel felmondásnál van lehetőségünk egy kis időt szánni magunkra, éljünk ezzel a lehetőséggel.

Amikor felmondunk, és befejeztünk a munkát, az azt követő héten még fejben dolgozunk, főleg ha nehéz volt a feladatunk. Alig fogjuk fel, hogy már nem dolgozunk ott. Legalább két hét szükséges ahhoz, hogy regenerálódjunk, kipihenjük magunkat és feltöltődve érkezzünk az új munkahelyünkre.

- tette hozzá Space. Ami még nehéz egy felmondásnál, az annak az elfogadása, hogy bizony lehet, hogy a bejelentésünk napja lesz az utolsó jó napunk a munkahelyünkön. Sokszor a menedzsment kezeli rosszul a távozó munkatársakat, sőt, nem egyszer fordulhat elő az, hogy a főnökünk személyes sértésnek éli meg a felmondásunkat, és ezért bosszúból keseríti meg utolsó munkanapjainkat.

Fontos, hogy ezen ne búslakodjunk, hiszen ha a főnökünk így reagál egy olyan döntésre, ami a saját javunkat szolgálja, akkor valóban ideje volt felmondani, és váltani.

A felmondás első lépése

A felmondásunk első lépése azonban a jó felmondólevél megírása, amelyhez már mi is adtunk korábban pár tippet. A legfontosabb, hogy a felmondólevelünk mindig illedelmes hangsúlyban íródjon, hiszen fontos a jó kapcsolatok megtartása, valamint rövid és pontos információkat közöljön arról, hogy mikor szeretnénk felmondani. Minden más információt később a menedzserünkkel is meg tudunk majd beszélni.

Persze, sokan írnak hibás felmondólevelet, amiben túl sokat, vagy éppen túl keveset osztanak meg,esetleg rossz hangnemben írják meg azt, magukra haragítva a HR osztályt. Éppen ezért fontos, hogy a felmondásunkat először közöljük személyesen főnökünkkel, ezt követően adjuk be hivatalos levél formában is azt az iroda felé, ügyelve a levél tartalmára.