Jöhet az újabb felmondási hullám: ezt már nem tehetik meg a cégek a dolgozókkal

Az alkalmazottak többsége akár ott is hagyná a munkahelyét, ha az nem biztosít számára hosszú távon is rugalmas munkakörülményeket – mutat rá az EY 16 országban több mint 16 000 dolgozóval készített nemzetközi kutatása. A koronavírus-járvány hatására változó igényekhez a cégeknek is alkalmazkodniuk kell, ha versenyképesek akarnak maradni a munkaerőpiacon.

Az irodisták több mint fele (54%) megfontolná, hogy állást váltson, ha nem nyújtanak számára flexibilis munkavégzést a veszélyhelyzet elmúltával. A távmunka az Y-generációnak vált be a leginkább, az 1980 és 2000 között születettek kétszer akkora valószínűséggel mondanának fel, ha teljes munkaidőben vissza kellene térniük az irodába, mint az úgynevezett veteránok vagy baby-boomerek (1940 és 1965 között születettek). A fluktuáció a menedzserek és a vezetők között lehet a legnagyobb, míg legkevésbé azok váltanának, akik már több mint 10 éve egy helyen dolgoznak. A maradás feltételét a technológia és a pénzügy területén kötik leginkább a rugalmas munkavégzéshez a dolgozók az EY felmérésre szerint. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egyre többen elvárják a cégüktől, hogy onnan és akkor dolgozhassanak, amikor szeretnének - hangsúlyozta Farkas Margit, az EY Személyügyi Tanácsadással foglalkozó területének partnere, aki hozzátette: „A vállalatok vezetése előtt a nagy kihívás, hogy hogyan hozzák összhangba a céges érdekeket és az egyéni igényeket, megőrizve versenyképességüket a munkaerőpiacon. A megfelelő egyensúly megteremtésében sokat segíthet egy olyan globális hálózattal rendelkező tanácsadó cég, mint az EY." A vállalati kultúra szinte minden második (48%) válaszadó szerint kedvező irányban változott a járványhelyzet alatt. A megkérdezettek kétharmada (64%) viszont úgy látja, hogy cégénél fejlettebb technológiai megoldásokra, például stabilabb videókonferencia programokra és gyorsabb internet elérésre lenne szükség.

Címlapkép: Getty Images

