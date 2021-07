Nesze neked egyenjogúság: ennyivel több évet kell dolgoznia egy magyar férfinak, mint nőnek

Magyarországon egy átlagos fiatal fiúgyermeknek 6,2 évvel több munkaerőpiaci jelenlétre kell készülnie, mint egy átlagos lánynak. Ez a különbség bár magas, azonban a magyaroknál összességében 17 országban is több munkára számíthatnak életük során a fiatalok.

A 15 éves európai uniós gyerekek átlagosan 35,7 év munkaerőpiaci jelenlétre készülhettek 2020-ban – derült ki az Eurostat friss jelentéséből. Ez 0,2 évvel kisebb átlag, mint amit 2019-ben mértek. Ez pedig azért különleges, mert 2000 óta ez volt az első alkalom, hogy a várható munkával (vagy adott esetben munkanélküliséggel) töltött életidő csökkent.

Ez a hatás persze leginkább a Covid-19 válság miatt alakult ki, hiszen sok munkaképes korú egyén bár keresett munkát a tavalyi évben folyamatosan, viszont a válság miatt sok hónapon keresztül rengeteg szakmában esélytelen volt elhelyezkedni. Emitt pedig rengetegen hagytak fel már a kereséssel is, kiesve így a munkaerőpiacról, ezzel csökkentve a - várható - jelenlétük éveinek a számát az EU-ban.

Melyik országban kell várhatóan a legtöbbet dolgozni?

Az EU tagállamai közül Svédországban, Hollandiában és Dániában volt a leghosszabb, a várható munkával töltött életidő: 42; 41; 40 év. Érdekesség, hogy az unióban csupán ebben a 3 országban volt 40 év vagy afölötti ez az időtartam. A három dobogóst egyébként Észtország (39,2 év), Németország (39,1 év) és Finnország (38,8 év) követte a toplistán.

Ahogy a listán látható, Magyarország jóval elmaradt az éllovas államoktól, ami a várható munkaerőpiaci jelenlét éveinek a számát illeti. Egészen pontosan a 27 tagállam közül a 18. helyen állunk, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy

2020-ban egy 15 éves magyar gyerek 34,4 évre készülhetett a munkaerőpiacon.

Ha összehasonlítjuk, ez majd 8 (!) évvel kevesebb, mint amennyire egy svéd gyereknek kilátása van. Ráadásul még az EU-átlagtól is több mint egy évvel kisebb a magyar adat, de például nyugati szomszédunktól, Ausztriától már három évvel vagyunk lemaradva. Érdekes azonban, hogy két másik közvetlen szomszédunk is mögöttünk végzett. Románia és Szlovákia is egyaránt 34-34 évvel.

A statisztika szerint a lista legvégén három, déli ország található, közülük is Olaszország az, ahol még a 32 évet sem éri el a 15 éves gyerekek várható munkával töltött életideje, egészen pontosan ők 31,2 évre készülhetnek, míg a horvátok és a görögök egyaránt 32,8-ra.

A nők vagy a férfiak dolgoznak többet?

Az EU-ban a férfiak átlagosan 38 év munkára készülhettek 15 éves korukban 2020-ban, miközben a nők 33,2-re, tehát a különbség a két nem között átlagosan 4,8 év volt. Ezzel szemben egy 15 éves magyar fiú a tavalyi évben összesen

37,4 munkával töltött évre készülhetett, miközben egy hasonló korú lány csupán 31,2-re. Hazánkban tehát a különbség 6,2 (!) év volt a két nem képviselői között.