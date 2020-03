Törlesztési moratórium: ennyivel fizetheted tovább a hiteled a koronavírus-járvány miatt

A hiteltörlesztési moratórium sokaknak hatalmas segítség lehet az elkövetkezendő időben, ha például a koronavírus-járvány miatti gazdasági válsághelyzet miatt elveszítették a munkájukat. Akadnak persze olyanok is, akik anyagi helyzetét kevésbé ingatja meg a veszélyhelzet, és hiteleiket gond nélkültudnák fizetni tovább. Bármelyik élethelyzet is igaz rád, vélhetően tudni szeretnéd, hogyan változik a hiteled futamideje a kötelezően elrendelt moratórium miatt. Segítünk, számolgattunk kicsit.



Március 18-án Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette gazdaságvédelmi akciótervét, a koronavírus-járvány okozta gazdasági problémák első körös megfékezésére. Ennek az akciótervnek része egy minden hitelt érintő törlesztőrészlet fizetési moratórium. Az ezt szabályozó új kormányrendelet megjelenése óta sokakat hozott lázba az újonnan megnyílt lehetőség, még olyanokat is, akik számára a moratórium nem biztos, hogy előnyös. Végül tegnap éjszaka az MNB közzétette az álláspontját, miszerint az ügyfelek számára legkedvezőbb forgatókönyv a céljuk:

Nem számíthatnak fel a bankok kamatos kamatot a halasztott kamattörlesztésre, és a moratóriumot követően nem nőhetnek meg a törlesztőrészleteik sem.

Tekintettel arra, hogy egy a gazdaságot érintő mentőintézkedésről van szó, azon személyek számára, akik elveszítik munkájukat vagy jövedelmüknek egy jelentős részét, mindenképpen hatalmas segítség a moratórium. Vannak azonban olyanok is, akiknek az anyagi helyzetét kevésbé ingatja meg az aktuális koronavírus-járvány, számukra pedig minden esetben érdemes átszámolni a konkrét szerződésüket a banki tanácsadójukkal.

Hogy segítsünk, mi itt a Pénzcentrumnál is elvégeztünk pár közelítő példaszámítást, és azt találtuk, hogy egy átlagos személyi kölcsön, illetve lakáshitel esetében is jelentősen, akár több hónappal növekedhet a futamidő a moratórium hatására. Először azonban mindenképpen érdemes tisztáznunk néhány alapvető fogalmat a hitelek témakörében:

A tőke alapvetően a felvett hitelünk összege forintban kifejezve. Mivel lényegében ezt az összeget kértük kölcsön a banktól, ez mindenképpen a tartozásunk részét képezi.



alapvetően a felvett hitelünk összege forintban kifejezve. Mivel lényegében ezt az összeget kértük kölcsön a banktól, ez mindenképpen a tartozásunk részét képezi. A kamat már egy százalékban meghatározott értéke a fennemlített tőkének, amit a kölcsönünk összegén felül a bank még felszámol nekünk, mint a hitelünk "árát".



már egy százalékban meghatározott értéke a fennemlített tőkének, amit a kölcsönünk összegén felül a bank még felszámol nekünk, mint a hitelünk "árát". A futamidő azoknak az időszakoknak a száma, ami alatt visszafizetjük a tartozásunkat a banknak. Ezt általában hónapokban határozzák meg, de egyes hitelintézeteknél heti vagy kétheti bontásban is törleszthetünk.



azoknak az időszakoknak a száma, ami alatt visszafizetjük a tartozásunkat a banknak. Ezt általában hónapokban határozzák meg, de egyes hitelintézeteknél heti vagy kétheti bontásban is törleszthetünk. A törlesztőrészlet már egy kicsit összetettebb, ugyanis 2 főrészből tevődik össze. Az első a kamattörlesztő, ami a felvett személyi hitelünk kamatának az adott időszakra eső része. Ezekből az összegekből fizetjük meg a banknak a kamatot, ez a futamidő alatt folyamatosan csökken. A másik rész a tőketörlesztő, ami pedig a felvett személyi hitelünk összegének az adott időszakra eső része. Ezekből a részletekből fizetjük vissza az eredetileg felvett hitelösszeget, ez a futamidő alatt folyamatosan növekszik. Illetve emellett a két fontos összetevő mellett még az egyéb díjak is a törlesztőrészletünk részét képezik.

már egy kicsit összetettebb, ugyanis 2 főrészből tevődik össze. Az első a kamattörlesztő, ami a felvett személyi hitelünk kamatának az adott időszakra eső része. Ezekből az összegekből fizetjük meg a banknak a kamatot, ez a futamidő alatt folyamatosan csökken. A másik rész a tőketörlesztő, ami pedig a felvett személyi hitelünk összegének az adott időszakra eső része. Ezekből a részletekből fizetjük vissza az eredetileg felvett hitelösszeget, ez a futamidő alatt folyamatosan növekszik. Illetve emellett a két fontos összetevő mellett még az egyéb díjak is a törlesztőrészletünk részét képezik. A kamatrészlet tőkésítés a kamatos kamat számításának elvén működő pénzügyi számításoknál azt a folyamatot jelenti, amely során, az időszak végén a kamatot az alaptőkéhez csatolják, és a következő időszakban az így megnövelt összeg fog tovább kamatozni.

Példa a személyi kölcsönre

A könnyebb megértés végett vegyünk is egy egyszerű példát, amelyben 1 millió forintos személyi kölcsönt vettünk fel 2019 márciusában, 60 hónapos futamidőre, egy tavaly átlagosnak számító 13 százalékos THM mellett. Az alábbi grafikonon megfigyelhetjük az első 5 törlesztőrészletünk alakulását. Fontos már itt az elején kihangsúlyozni, hogy a törlesztőrészletek mérete ugyan nem változik, - végig 22 753 forint - azonban eleinte nagyobb hányadát a kamatok teszik ki, míg a tőke kisebb arányban kerül törlesztésre.

Mint a fent ábrán látható, ezek a teljes futamidő alatt megfordulnak természetesen, így minél kevesebb van hátra a futamidőből, annál kevesebb kamatot fizetünk részleteinkben. Azt is megfigyelhetjük, hogy mekkora összeget fizettünk eddig vissza a banknak, míg a kamatösszeg az ebből megfizetett kamatokat mutatja. A példánkban ez azt jelenti, hogy a moratórium előtt összesen 273 ezer forintot fizettünk a banknak.

A következő ábrán viszont már a moratórium hatálya alatt meg nem fizetett törlesztőrészleteinket láthatjuk. Ezek a részletek ugyan nem kerülnek levonásra, azonban van egy nagyon is fontos adat ebben a táblázatban, ez pedig a hiteltörlesztésünk felfüggesztése alatt esedékesé vált kamatok összege.

Azért fontos számunkra ez a jelen példában kicsit több, mint 85 ezer forintos összeg, mert az elhalasztott kamatfizetés egyenletes törlesztése a változatlan törlesztőrészletbe is bele kell férjen. Mivel a 22 753 forintos részletek meg kell maradjanak, ez a konkrét példánkban azt jelenti, hogy

a moratórium időtartamán felül akár 5,5 hónappal, azaz csaknem 15 hónappal lesz hosszabb a futamidő

Lakáshitel példa

Végigvettük, hogy a személyi kölcsönöknél hogyan hat a moratórium, most nézzünk meg egy hasonlóan átlagosnak számító 10 millió forintos lakáshitelt, amelyet 2016 márciusában vettünk fel 10 éves futamidővel, és 5 százalékos kamatlábon. Az alábbi grafikonon keresztül ismét láthatjuk, hogy a törlesztőrészleteink 106 ezer forintosak, és ezekből az első 4 év alatt összesen több, mint 5 millió forintot már visszafizetünk a banknak tartozásunkból. Ezen belül is a visszafizetett kamatok összege 1,667 millió forint.

A következő ábrán, most a lakáshitelünk moratórium alatti törlesztőrészelteit figyelhetjük meg. Az előzőekhez hasonlóan, itt is a kimaradt kamatrészletek összege az érdekes a számunkra, ami a példánkban most 259 506 forint kamatot jelent.



Ismét fontos megjegyezni, hogy mivel a törlesztőrészleteink nem emelkedhetnek, ennek az összegnek az egyenletes elosztásának a hatására megnyúlik az eredeti futamidőnk, ami a mi példánkban akár már

3 havi futmidő hosszabbodást is jelenthet, ami a moratórium idejével együtt elérheti a 13 havi futamidő hosszabbodást is.

Foglaljuk össze!



Összefoglalva azt állapíthatjuk meg, hogy a moratórium számottevő könnyebbség lehet egy-egy adós esetében, ugyanakkor érdemes jól meggondolni a lehetőséget, mert cserébe számolnunk kell a futamidőnk sok esetben 1 évnél is hosszabb kitolódásával. Ne felejtsük el, hogy alapvetően egy gazdasági mentőintézkedésről lévén szó, nem biztos, hogy minden adós számára előnyös a törlesztőrészletek fizetésének felfüggesztése, pláne, ha a koronavírus okozta gazdasági problémák nem befolyásolják az adott ember jövedelmét jelentősen, és fontosabb, hogy minél előbb hátrahagyjuk a hiteltartozásunk, vagy ha a kamatkörnyezet negatív változásától tartunk.

